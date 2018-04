Stiri pe aceeasi tema

- Aproape toti romanii plecati peste granita (98%) le recomanda prietenilor lor sa viziteze Romania, zonele de munte, Transilvania si Maramuresul fiind destinatiile despre care romanii povestesc cel mai mult amicilor lor din tarile de adoptie, conform unui studiu remis miercuri AGERPRES . Multi dintre…

- Romanii consuma 60 de milioane de oua de Paști, iar vopsirea lor necesita intreaga producție fotovoltaica a Romaniei pe trei zile, conform informațiilor transmise de catre furnizorul de energie E.ON. ”Potrivit datelor Institutului National de Statistica, un roman consuma, in medie, circa 267 de oua…

- In Saptamana Mare, se desfasoara oficii liturgice atat la Catedrala Arhiepiscopala Majora „Preasfanta Treime” Blaj, cat si la Capela Arhiereilor din municipiu. Marti, 3 aprilie, incepand cu ora 18.00, este programata Calea Crucii, cu procesiune, prezidata de PS Claudiu, episcopul Curiei, care se va…

- Valea Prahovei, Litoralul sau zona cu aer pur a lacului Colibita, sunt doar cateva dintre locurile preferate de romani pentru minivacanta de Pasti. Pe iubitorii de traditii, Bucovina ii asteapta la incondeiat de oua in costume traditionale. Preturile, intre 700 si 2.500 de lei de persoana.…

- Din acest an, romanii au mai multe zile libere de Paste. Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Paștelui, a devenit zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, potrivit unui act normativ intrat in luna martie a anului curent in vigoare. Așadar, salariații se vor bucura, pentru prima oara, de…

- Peste 25.000 de efective ale MAI politisti, pompieri, jandarmi, politisti de frontiera, actioneaza pentru punerea in aplicare a Planului general de masuri pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica premergator si pe timpul sarbatorilor Pascale, aprobat de ministrul afacerilor interne,…

- In perioada 31 martie – 02 aprilie, politistii din judetul Bihor vor intensifica actiunile ce vizeaza prevenirea si descurajarea oricaror evenimente care ar putea afecta linistea cetatenilor. Astfel, peste 300 de politisti se vor afla in strada, in dispozitive mixte de ordine si siguranta…

- Inceputul lui Aprilie vine cu surprize pe partiile Cavnicului. Partiile și toboganele de pe Cavnic sunt pregatite și in condiții excelente datorita stratului de zapada mare, depus in ultimele 3 zile de ninsoare continua. Astfel, maramureșenii ar putea sa puna o escapada la Cavnic, pe lista locațiilor…

- Prima zi a lunii aprilie marcheaza Duminica Floriilor pentru ortodocsi, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, iar catolicii celebreaza sarbatoarea Invierii Domnului. TVR 2 intampina cele doua mari sarbatori ale creștinilor cu programe speciale,…

- Pe 1 aprilie, peste 10.000 de vasluieni iși vor sarbatori onomastica. Duminica, 1 aprilie, credincioșii ortodocși vor sarbatori Intrarea Domnului in Ierusalim, cunoscuta popular sub numele de Florii. Floriile marcheaza ultima duminica dinaintea Invierii Domnului și reprezinta intrarea triumfala a Mantuitorului…

- VACAN’ȚA DE PAȘTE 2018. In conditiile in care Pastele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii introducandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie. VACANȚA DE PAȘTE 2018. Vacanțe scolare 2018: 31 martie – 10 aprilie 2018 – vacanta de primavara/vacanta…

- In judetul Dambovita sunt localizate Varful Omu, Babele si Sfinxul, insa iubitorii de sporturi de iarna nu se pot bucura de o partie de schi. Oamenii muntelui spun ca de la Babele la Pestera a existat o partie de schi deschisa inca din anul 1976, an cand a fost pusa in functiune Telecabina Babele -…

- Imediat dupa ce Razvan Burleanu a facut o noua serie de dezvaluiri despre Ionuț Lupescu, Cristi Iancu, patronul SEG acuzat ca ar fi fost implicat in afacerile "Kaiserului"din perioada in care era director general la FRF, a oferit o prima reacție in care dezminte cu vehemența acuzațiile aduse de Burleanu.…

- Mai este putin pana la Pastele iar Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Dambovita a dispus intensificarea controalelor pentru verificarea conditiilor de igiena in care sunt produse, depozitate, transportate si valorificate carnea de miel, ouale si alte alimente de origine animala…

- Parlamentari de la toate partidele politice exceptand USR au depus un proiect de lege care prevede acordarea de pensii speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de Consilii Judetene, incepand cu ianuarie 2019, din bugetele locale, in limita a trei mandate complete.

- Atunci cand vine vorba de pensiile speciale ale unor anumite categorii sociale, romanii se revolta, din pricina informațiilor aparut in spațiul public. Deși foarte mulți pensionari traiesc la limita subzistenței, așa numitele „pensii nesimțite” sunt de ordinul zecilor de mii de lei.

- Peste 400 de pensiuni turistice din judetul Maramures vor oferi locuri de cazare, dar si pachete speciale pentru turistii care intentioneaza sa petreaca Sarbatorile Pascale in mediul rural, a declarat, pentru Agerpres, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din Romania…

- A mai ramas mai putin de o luna pana la Paste, iar rezervarile sunt pe ultima suta de metri. Pensiunile si hotelurile de la munte si de la mare inca mai au oferte. In Brasov, turistii sunt asteptati cu mese traditionale si obiceiuri stravechi.

- Presedintele PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, a declarat ca este necesar Congresul PSD pentru adoptarea unui document programatic pentru perioada 2018 - 2020 si si-a exprimat regretul ca atentia este orientata catre candidaturi. In cele prinse in rezolutia de la Congres vor fi teme pe zona de Justitie.

- Concurența pe segmentul asigurarilor CASCO a fost in ultima perioada una acerba și se va menține astfel și anul acesta. Din acest motiv, nu doar ca tarifele nu vor crește semnificativ in 2018, dar este foarte posibil ca firmele de asigurare sa vina cu oferte speciale in funcție de tipul și vechimea…

- Fie ca este vorba despre sfarsitul de saptamana sau perioada concediilor și a vacantelor, Sinaia a fost si ramane, in continuare, unul dintre punctele de atractie de pe Valea Prahovei. Tocmai de aceea, pentru a veni in intampinarea turistilor, recent a fost lansata o oferta speciala pentru vizitarea…

- Cei care vor sa se distreze la munte in acest week-end e bine sa știe ca sunt reduceri pe partiile din Sinaia, Bușteni și Predeal, de Marțișor pentru femei. Meteorologii spun ca ninge la cote inalte, iar stratul de zapada masoara deja 120 de centimetri. Cadoul de Martisor pentru femei este reducere…

- Faceti un exercitiu de imaginatie: inchipuiti-va ca traiti, la sat, cu un veac in urma. Cu siguranta traiul era mai sanatos, dar mult mai saracacios, iar in perioadele de post optiunile erau limitate – nici tu soia ori ulei de masline, nici lapte de migdale ori burgere vegetale si fara prea multe…

- Oficialii serviciilor de informații americane dețin dovezi substanțiale ca agenții secreți, susținuți de autoritațile ruse, au comis atacuri asupra sistemelor electorale din șapte state in timpul alegerilor prezidențiale din 2016, sustine NBC News, care citeaza trei oficiali de rang inalt din ”comunitatea…

- Redescopera dragostea de fiecare data cand renovezi cu DEDEMAN. Dedeman a lansat oferte noi pentru categoria MOBILA DORMITOR, care include: Dulap dormitor, Paturi, Saltele și toppere, lenjerii de pat, veioze

- Tradiționalul Festival de Muzica "Marțișor" vine si in acest an cu multe surprize. Editia din acest an va avea loc in perioada 1 - 10 martie, timp in care vor fi organizate peste 50 de concerte. La spectacole vor fi prezenti artisti din tara si din strainatate.

- Pacienților care reprezinta cazuri sociale li s-a prelungit perioada de spitalizare, iar gravidele și pacienții care necesita dializa au fost transportați din timp la unitațile medicale. Din aceasta noapte, județul Buzau se afla sub cod portocaliu de temperaturi scazute, iar incepand cu ora 10.00 intra…

- Se vorbește și acum, la aproape trei decenii de la moartea dictatorului Nicolae Ceaușescu, despre vilele de protocol ale comuniștilor, adevarate fortarețe special amenajate, gata oricand sa-i primeasca pe „conducatorul iubit” și pe ceilalți lideri comuniști. Se știe insa mai puțin ca, atunci cand veneau…

- Se pregatește Maria Constantin de nunta? Prezenta la Targul Mireselor, artista a dat chiar ea raspunsul. Imbracata intr-o superba rochie de mireasa, Maria Constantin parea sa radieze, iar frumoasa blonda nu a fost deloc reținuta in ceea ce privește apropouri la o posibila relație.

- In perioada 22-25 februarie 2018 in Bucuresti, la Centrul Expozitional Romexpo, are loc Targul de Turism al Romaniei, la care sunt asteptate peste 280 de organizatii expozante (hotelieri, agentii de turism, autoritati locale, centre de informare etc.) si peste 20.000 de vizitatori. In aceasta perioada…

- V. S. Primaria orașului Sinaia va participa, de maine și pana duminica, 25 februarie, la ediția de primavara a Targului de Turism al Romaniei. In parteneriat cu agenții economici cu activitate in domeniul turismului din stațiunea de pe Valea Prahovei, autoritatea locala va prezenta programul “O saptamana…

- Taxele speciale pentru activitatile prestate de Serviciul Public Comunitar Județean de Evidența a Persoanelor Vrancea (SPCJEP) vor ramane și in 2018 la nivelul anului trecut. Proiectul de hotarare privind aprobarea acestor taxe va fi dezbatut și supus aprobarii in ședința ordinara a Consiliului Județean…

- Lasatul Secului. Ce nu ai voie sa faci de Duminica Infricoșatei Judecați Lasatul Secului se desfașoara in doua etape care conduc catre Postul Sfintelor Paști: Duminica Infricoșatei Judecați, cand se lasa sec de carne și Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, cand se lasa sec de branza. Lasatul Secului.…

- CFR Calatori a anunțat oferte speciale pentru anumite curse de Valentine’s Day și Dragobete. Oferta se numeste “Plimbati-va in doi!! Jumatate tu, jumatate noi !’ si este valabila pentru zilele de 14 si 24 februarie. CFR Calatori a anunțat oferta “Plimbati-va in doi!! Jumatate tu, jumatate noi !” prin…

- Demersurile facute de Rusia și anunțate printr-un comunicat oficial denota pregatiri intense pentru un viitor razboi. Pragul atins de Rusia in privința echipamentelor militare vandute este comparatibil cu cel din 2016. Insa o alta cifra sperie: clienții sunt din 53 de țari.

- Deputații PSRM au facut astazi publice prioritațile legislative pentru sesiunea de primavara-vara a Parlamentului, comunica Noi.md. Unul dintre obiectivele urmarite este audierea in plenul Legislativului a tuturor membrilor Executivului. In acest sens, socialiștii intenționeaza sa inainteze moțiuni…

- Sucevenii care se confrunta cu probleme de vedere, care isi doresc o pereche de ochelari adecvata necesitatilor lor - dioptrii diferite pentru fiecare ochi, lentile fotocromatice sau rame deosebite - au la dispozitie serviciile de calitate oferite intr-un cadru prietenos si amabil la Eye"s ...

- Partiile de schi din țara, in condiții optime Foto: Arhiva/ Adrian Marchis. În majoritatea statiunilor montane, conditiile de schi sunt foarte bune, iar hotelierii se asteapta la un numar mare de turisti, având în vedere ca si elevii sunt în vacanta. În…

- Deși iarna inca nu s-a incheiat, in sere se muncește de zor. Agricultorii din toata țara se pregatesc sa planteze rasadul. Iurie Bivol vrea sa planteze sute de mii de fire de castraveți și salata de varza. El spune ca secretul unei rocolte bune sint semințele care trebuie sa fie de calitate și ingrijite…

- Pe langa plecarea actritei Meghan Markle (36 de ani) din serialul american „Suits“, care a renuntat la cariera sa pentru a se dedica vietii de viitoare ducesa, producatorii au anuntat plecarea unui alt actor care interpreteaza un rol principal.

- Presedintele Klaus Iohannis a fost, sambata, din nou la schi in judetul Alba, in Muntii Sureanu, fiind fotografiat in timp ce statea la rand sa urce pe partie, relateaza News.ro. Si in 6 ianuarie, Iohannis a fost la schi in aceeasi locatie, pe domeniul schiabil din Romania aflat la cea mai mare altitudine.

- In doar cateva saptamani, totul va fi impanzi de inimioare rosii si ursuleti de plus. Sfantul Valentin se apropie cu pasi repezi, iar multi dintre indragostiti pun la cale suprize si cadouri care mai de care.

- CCR a admis partial criticile de neconstitutionalitate aduse modificarilor aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, urmand ca sesizarile privind legile 303/2004 si 317/2004 privind Statutul magistratilor si organizarea CSM sa fie dezbatute pe 30 ianuarie, informeaza Mediafax. ”Decizia consta…

- Descopera lumea fascinanta a produselor speciale pentru bebeluși doar la BeBe Confort – primul magazin din Pitești destinat mamicilor și bebelușilor! BeBe Confort Pitești sarbatorește pe 24 ianuarie un an de la deschiderea magazinului și va așteapta cu reduceri și o mulțime de surprize placute in magazin!…

- Autoritatile din Coreea de Sud se pregatesc serios pentru jocurile olimpice de iarna care incep luna viitoare.Trupele speciale fac antrenamente pentru a preveni orice atac terorist sau tentativa de luare de ostatici.

- Fii frumoasa in fiecare zi! Salon A17, un nou concept in Pitești, pentru femei inteligente și frumoase! Salonul de infrumusețare, cosmetica și ingrijire personala A17 din Pitești va intampina in aceasta luna cu oferte speciale, de neratat. Exprima-ți personalitatea printr-un look deosebit! Super oferte…

- Mii de moldoveni sunt in toiul pregatirilor pentru Craciun, sarbatoarea care aduna la masa intreaga familie. Cetele de colindatori vestesc nasterea Domnului, iar mirosul de bucate traditionale a invaluit ulitele din sate.

- Muzeul Bucovinei introduce, incepand din acest an, oferte speciale pentru vizitarea obiectivelor proprii din municipiul Suceava. Pentru prima data, din 2018 Muzeul Bucovinei va pune in vanzare un bilet unic in baza caruia vor putea fi vizitate Muzeul de Istorie, Cetatea de Scaun, Muzeul Satului ...

- Proprietarul Hotelului de Gheata de la Balea Lac, Arnold Klingeis, crede ca domeniul schiabil Balea ar putea aduce 150 de kilometri de partie in masivul Fagaras, potrivit unei proiect tehnic care s-a realizat in 1974. "Noi asteptam de 20 de ani acest proiect. Cred foarte mult in acest…

- Aproape 8.900 de romani au luat in luna octombrie pensii speciale platite de Casa Nationala de Pensii, arata cele mai noi informatii publicate de institutie. Numarul beneficiarilor de pensii speciale, platiti de Casa Nationala ...