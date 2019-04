Stiri pe aceeasi tema

- Paște 2019. Astazi a inceput Saptamana Mare pentru creștinii romano-catolici. Dupa ce au participat la comemorarea intrarii solemne a lui Isus in Ierusalim, in Duminica Floriilor, credincioșii catolici comemoreaza in timpul Saptamanii Sfinte Patima și Moartea Domnului, și se pregatesc sa intampine Paștele…

- Cea mai veche referire la Ziua Pacalelilor dateaza din 1539, iar obiceiul, inca apreciat si marcat anual, este un prilej ca oamenii sa le faca surprize mai mult sau mai putin placute celor din jur, dar si un motiv pentru presa internationala de a-i face pe cititori sa zambeasca, scrie Mediafax.Obiceiul…

- Japonezii sarbatoresc la 1 aprilie „Ziua papusilor”, in care se ofera in dar papusi. Ziua Pacalelilor este sarbatorita si in unele state din America Latina – Peru, Mexic si Columbia, dar la 28 Decembrie, sub numele de „Dia de los inocentes” („Ziua celor naivi”).In Romania, pacalelile de 1 aprilie au…

- Tradiții, obiceiuri, superstiții in a treia Duminica din Postul Paștelui, sarbatoarea Sfintei Cruci, in calendarul creștin ortodox! Duminica Sfintei Cruci este o sarbatoare importanta in calendarul creștin ortodox, scrie a1.ro. Aceasta pica in fiecare an in a treia duminica din Postul Paștelui. In 2019,…

- Echinocțiul de primavara 2019 are loc in nopatea de 20 spre 21 martie. Astazi ziua devine egala cu nopatea, eveniment ce marcheaza un echilibru perfect, o stare de armonie, o stare de transformare profunda atat a naturii exterioare, cat și o transformare benefica a naturii noastre umane.

- In fiecare an, pe 24 februarie, romanii de pretutindeni sarbatoresc Dragobetele. Marcheaza sfarsitul iernii si apropierea primaverii, iar sarbatoarea este insotita de traditii pitoresti. VEZI: Iubește romanește de Dragobete 2019. MESAJE pentru persoana iubita de Ziua Indragostiților la romani In mitologia…

- Calendar ortodox 24 februarie 2019. Duminica credinciosii ortodocsi au dublu motiv de sarbstoare, acestia comemoreaza Intaia si a doua aflare a Capului Sfantului Ioan, Inaintemergatorul si Botezatorul Domnului. Afla ce traditii si obiceiuri trebuie respactate in aceasta zi.

- Sarbatoarea Botezului Domnului cuprinde, pe langa sfintirea apei, o serie de obiceiuri populare, printre care spectaculoasa intrecere inot a barbatilor pentru a scoate din apa o cruce aruncata de preot.