Tradiția Stropitului de Paște iși are originea in Germania. In Romania, stropitul este practicat de popoarele cu origine germanica din Transilvania. Acesta obicei celebreaza Zeița Fertilitații și a Primaverii. In trecut, aceasta zeița se numea „Ostera", denumire din care provine si „Ostern", in traducere „Paste", informeaza ziarulunirea.ro.

Un alt obicei respectat de romanii catolici este impodobirea brazilor cu panglici colorate in Sambata Patimilor. Iar dupa lasatul serii tinerii merg merg in curțile fetelor ținand in mana crengi de brad infașurate cu acele panglici.