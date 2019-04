Stiri pe aceeasi tema

- "Voi fi la o manastire, cu Irina Tanase", a spus Liviu Dragnea la finalul conferintei. Liviu Dragnea s-a aflat sambata la Iași, insoțit de Viorica Dancila și Codrin Ștefanescu. Presedintele PSD a anuntat ca Guvernul va acorda subventii pentru incalzirea serelor pe timpul iernii, astfel incat…

- Credincioșii creștini din bisericile occidentale sarbatoresc duminica Paștele, Invierea fiind celebrata in cultul catolic și in cele protestante, pentru anglicani și luterani, alaturi de ei sarbatorind și Biserica Greco-catolica din Romania potrivit mediafax. Suveranul Pontif oficiaza sambata…

- Crestinii romano-catolici sunt astazi in Vinerea Sfanta, ziua in care isi aduc aminte de rastignirea lui Iisus Hristos pe cruce, participand la ritualul Drumul Crucii. La Roma, Drumul Crucii este parcurs simbolic, in jurul Colosseumului, unde multi crestini au murit martiri. Ca in fiecare an, in Vinerea…

- Paște 2019, Paște catolic și ortodox. Cele mai frumoase tradiții de Paști in Romania, in Bucovina, in Maramureș, in Dobrogea, Muntenia și Banat, tradiții pentru sanatate, dragoste și noroc.

- Cand ai avut ultima data musafiri acasa? Daca nu iți amintești din prima, inseamna ca a trecut prea mult timp de-atunci. In ziua de astazi avem la indemana destule metode de a lua legatura cu prietenii sau cu persoanele dragi – telefonul, mesajele pe Whatsapp, mesageria de pe Facebook, apelurile video…

- In Romania sunt inmatriculate peste 600 de masini electrice, cele mai multe in Bucuresti Desi numarul lor total este inca mic, cresterea de la an la an este tot mai pronuntata Tehnologia avanseaza in ritm alert, astfel incat de la an la an masinile electrice devin tot mai eficiente Infrastructura statiilor…

- "In Romania nu exista fotbal, daca noi suntem Steaua, cica echipa etalon si nu batem Dunarea Calarasi, inseamna ca nu avem calitate. Noi nu avem portar, Calancea e portar, al nostru nu e portar. Avem nevoie de doi fundasi centrali si un mijlocas central. Nu ai cu cine sa joaci fotbal, i-am spus si MM…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a fost invitat, miercuri, la emisiunea „Probleme la zi”, difuzata de postul Radio Romania Actualitați(RRA). Demnitarul le-a vorbit ascultatorilor despre dosarele pe care le gestioneaza Ministerul Apelor și Padurilor(MAP) in perioada Președinției Romaniei la…