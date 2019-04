Paște 2019. La ce oră începe Slujba de Înviere și ce trebuie să duci la biserică Paște 2019. La ce ora incepe Slujba de Inviere și ce trebuie sa duci la biserica. Slujba de Inviere in bisericile din Romania, incepe in fiecare an spre miezul nopții, pe la ora 23:45., deși, in unele biserici, oamenii sunt chemați de preoți de la ora 23:00. Cu puțin inainte de miezul nopții, se sting toate luminile, iar preotul iese prin sfintele uși cu o lumanare aprinsa și ia candela de la Sfanta Cruce, dupa care spune de trei ori "Veniți de primiți lumina!". Paște 2019. La ce ora incepe Slujba de Inviere și ce trebuie sa duci la biserica. Toți credincioșii iau lumina de la preot… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

