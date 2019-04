Paște 2019. Cum alegi carnea de miel. La ce trebuie să fii atent Specialiștii recomanda ca principalul criteriu de selecție sa fie prezența ștampilei Autoritații Naționale Sanitar Veterinare. De asemenea, trebuie sa ne ghidam dupa greutatea animalului și aspectul carnii, scrie a1.ro. Mielul nu trebuie sa fie mai mic de 12-14 kilograme, altfel va conține o cantitate mare de colagen și este indigesta. Crescatorii de ovine spun ca miei din rasa Țurcana au carnea mai dulce, iar cei din rasa Țigaia au carnea mai aspra, dar mai frageda. Aceștia atenționeaza ca trebuie sa cumparați doar mielul cu cap, deoarece va poate oferi multe indicii despre prospețimea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

