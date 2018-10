PASTE 2019. CALENDAR ORTODOX 2019 – Cand pica Pastele anul viitor! A fost aprobat cel mai nou calendar crestin ortodox 2019. Hotararea a fost luata in sedinta de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, ce s-a desfasurat in Sala Sinodala din Resedinta Patriarhala, sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh Daniel. Patriarhia Romana a anuntat ca Sinodul a […] The post PASTE 2019: Cand pica Pastele anul viitor! A fost aprobat cel mai nou calendar crestin ortodox 2019 appeared first on Cancan.ro .