Stiri pe aceeasi tema

- Edilul clujului a postat pe rețelele de socializare un fragment video din timpul slujbei și a avut un mesaj pentru toți clujenii cu ocazia Sarbatorilor Pascale. "Hristos a Inviat! Va doresc, cu drag, Sarbatori frumoase si linistite!", a fost mesajul lui Boc pe contul de Facebook.…

- PASTE 2019. Traditiile populare ale romanilor, dar si ale crestinilor, inca din cele mai vechi timpuri, sunt departe de traditia iudaica, ce presupunea o sarbatoare a durerii, la care alimentele rituale, pasca si mielul, se consumau in graba, insotite de ierburi amare, dupa cum amara fusese si robia…

- Andreea Marin primește anul acesta bunatași pregatite special pentru Paște, aduse din locul unde și-a petrecut copilaria, dupa cum spune chiar ea. Astfel ca, atunci cand vine vorba de cozonac și pasca, vedeta este de parere ca ele trebuie pregatite doar intr-un loc special. „Nu, ele vin din Moldova.…

- Bolnavii care, de Paști, raman internați in Spitalul Județean de Urgența Neamț vor avea parte de un meniu tradițional. Cu excepția cozonacului, in prima zi de Inviere toți bolnavii vor primi un ou roșu și pasca din branza de vaci, la suplimentul de la ora 10. Pentru ca este prima zi de Paști, conducerea…

- In acest an, slujba de Sfantul Gheorghe nu se va mai oficia pe data de 23 aprilie. Chiar daca a ramas in calendarul ortodox la aceasta data, slujba a fost mutata de Biserica Ortodoxa in a doua zi de Paste, pe 29 aprilie. "Din ratiuni liturgice, atunci cand sarbatoarea Sfantului Gheorghe se intampla…

- In Biserica Romano-Catolica, astazi este Sambata Mare. Papa Francisc va oficia diseara Slujba de Inviere in bazilica San Pietro. Celebrarile religioase catolice vor culmina, maine, odata cu Sfanta Liturghie si cu ‘Urbi et Orbi’, traditionalul mesaj de Paste, rostit in fiecare an de Suveranul Pontif.…

- Masa in ziua de Paște este bogata in bucate gustoase și delicioase, dar nelipsite sunt ouale roșii, Pasca și desigur carnea de miel. Deja in vanzare au aparut miei. Vezi la ce preț se vinde kilogramul de carne de miel in acest an.

- Primele rosii romanesti subventionate de stat cu 3.000 de euro vor aparea in piete de Paste, spun fermierii. Programul de subventionare a tomatelor cultivate in sere si solarii continua si in 2019. Ministerul Agriculturii aloca anul acesta 50 mil. euro, cat pentru aproape 17.000 de legumicultori. Fermierii…