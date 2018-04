Stiri pe aceeasi tema

- La o astfel de sarbatoare de mare insemnatate religioasa, creștinii incearca sa iși duca pana la capat misiunea religioasa. Daca au persoane care au plecat din aceasta lume, de Paște vor pregati o lumanare pentru aceștia. Tot de Paște se trece pe sub Aer, acest obicei fiind denumit astfel mai degraba…

- In Joia Mare se praznuieste spalarea picioarelor apostolilor de catre Hristos, Cina cea de Taina, la care s-a instituit Taina Impartasaniei (Euharistia), rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda.

- In Joia Mare se praznuieste spalarea picioarelor ucenicilor de catre Mantuitor, Cina cea de Taina, rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda. In seara acestei zile, crestinii merg la Denia celor 12 Evanghelii.

- Sfanta și Marea Joi este o zi foarte importanta in istoria mantuirii.Biserica rememoreaza in aceasta zi: spalarea picioarelor apostolilor de catre Hristos, Cina Domneasca la care s-a instituit Taina Impartașaniei (Euharistia), rugaciunea din gradina Ghetsimani și prinderea Domnului de catre cei ce voiau…

- In Joia din Saptamana Sfintelor Patimi praznuim spalarea picioarelor ucenicilor de catre Hristos, Cina cea de Taina in cadrul careia Mantuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii, rugaciunea arhiereasca si inceputul Patimilor prin vanzarea Domnului. La Ierusalim, incepand cu orele 16.00, se face…

- Joi sau Joia Mare, in aceasta seara este randuita Denia celor 12 Evanghelii. Ne sunt amintite patru momente grele: spalarea picioarelor apostolilor de catre Hristos, Cina la care Iisus i-a strans in jurul sau pe Apostoli si la care s-a instituit Taina Impartasaniei (Euharistia), rugaciunea din gradina…

- Miercuri, in cea de-a treia zi din Saptamana Patimilor, in biserici continua Deniile, slujbe prin care credinciosii il „petrec“ pe Hristos pe drumul Crucii, pana la moarte si Inviere. Miercuri este ziua in care se face pomenirea femeii pacatoase care a spalat cu lacrimi si a uns cu mir picioarele Mantuitorului,…

- Astazi este Miercurea Mare, zi de post negru pentru credinciosii ortodocsi. In biserici se savarseste Taina Sfantului Maslu, amintind de ungerea lui Iisus cu mir. Este ziua in care Iuda, unul dintre apostolii lui Hristos, l-a vandut fariseilor pentru 30 de arginti.

- Crestinii ortodocsi sunt in Saptamana Patimilor, perioada care ne aduce aminte de suferintele, rastignirea si ingroparea Domnului. In aceasta saptamana, Biserica ii invita pe credinciosi la rugaciune mai intensa, in fiecare seara oficiindu se denia. Termenul vine de la cuvantul slavon "vdenieldquo;…

- In Joia Mare se praznuieste Cina cea de Taina, cea la care s-a instituit Taina Sfintei Impartasanii numita si Euharistia, spalarea picioarelor ucenicilor de catre Hristos, rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda, evenimentele consemnate in Noul Testament. Cina cea de Taina,…

- Creștinii ortodocși intra de astazi, 2 aprilie, în Saptamâna Mare, ultima în care se ține post înainte de sarbatoarea Sfintelor Paști. Aceasta perioada este unica în Biserica, atât din punct de vedere liturgic, cât și duhovnicesc. Luni, marți și miercuri,…

- Marti, in Saptamana Patimilor, ne pregatim pentru intrarea in camara Mantuitorului. Sfintii Parinti au randuit sa se citeasca in aceasta zi pilda care ne prezinta zece fecioare, cinci „intelepte” si cinci „neintelepte”, care se pregatesc pentru nunta. In Noul Testament se regasește parabola celor…

- Perioada de dinaintea Sfantului Pasti, numita si Saptamana Patimilor, saptamana sfanta si binecuvantata, cand credinciosii se pregatesc sa primeasca lumina Invierii, este presarata cu frumoase randuieli si obiceiuri stravechi, Pasticare trebuie tinute din Duminica Floriilor – momentul intrarii lui Iisus…

- Postul acesta al Sfintelor Pasti este perioada care ne mijloceste cea mai adanca traire duhovniceasca din intreg anul bisericesc. Este un timp daruit spre curatirea inimii, de inaltare a duhului catre Cel ce Se pogoara in mormantul sufletelor noastre ca sa-l lumineze cu lumina Invierii Sale. Postul…

- Patimile lui Hristos (numite si Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare) reprezinta relatarile care cuprind arestarea, judecata si suferinta lui Iisus si se termina cu executarea Mantuitorului prin rastignire. Patimile reprezinta... Source

- Cu toții avem o primavara la purtator, un cer senin și soare ce nu mai țin de anotimp. Lumina strabate in toate ivirile vieții: soare, cer, nori, pasari, paduri și case. Totul este viu și adevarat spunandu-ne ca nu suntem aici, acum, din intamplare, iar rostul lumii suntem noi, oamenii. Vom simți adevarul…

- Despre reunirea Basabiei cu Romania se poate vorbi mult și subiectul e fierbinte, iar opiniile sunt influențate de mulți factori. Tocmai de aceea, intalnirea mea cu preotul Sergiu Aga din Orhei, Basarabia, a fost binecuvantata. Text ce insoțește aceasta cruce-monument: ”Se urca Basarabia pe cruce/ Si…

- Duminica Sfintei Cruci este cea de-a treia duminica din Postul Paștilor. Are o importanța deosebita, caci este incarcata de semnificații. A treia duminica a Postului Mare, inchinata Sfintei Cruci e cea de la jumatatea postului. Caci noi insine trebuie sa ne rastignim acestei lumi pentru a putea implini…

- Se intampla in inchisoarea de la Sighet, acolo unde, peste doi ani murea si cel mai consecvent unionist basarabean, Ion Pelivan. Au fost aruncati in gropi comune, ca niste prizonieri de razboi pagani, fara rugaciune si fara ca romanii sa stie. Ei, care ne-au daruit credinta in noi insine si in viitorul…

- Postul Paștelui va incepe anul acesta pe data de 19 februarie, iar creștinii vor sarbatori sarbatoarea Paștelui pe 8 aprilie, conform calendarului ortodox. Postul Mare, așa cum mai numesc romanii Postul Paștelui, va avea o durata de 40 de zile, la care se adauga și saptamana Patimilor, și se incheie…

- Aspazia Otel s-a nascut pe 9 decembrie 1923, in comuna Cotul Ostritei, in ca­sa bunicilor materni; primul copil din cei doi (fratele - Anatolie) al invatatorilor Ioan si Maria Otel. Urmeaza cursurile primare la scoala din comuna Ghizdita (Fantanele). Este in­scri­sa la Liceul din Balti, mai apropiat…

- Calendar ortodox 22 ianuarie. Sfântul Apostol Timotei, praznuit de Biserica Ortodoxa la 22 ianuarie, era din cetatea Listra, din Licaonia (Asia Mica), tatal sau fiind grec, iar mama sa evreica. A fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Pomenind de acest ucenic al sau, Sfântul…

- Crestinii ortodocsi care se conduc de calendarul iulian îl sarbatoresc astazi, 20 ianuarie, pe Ioan Botezatorul – Înaintemergatorul Domnului, unul dintre cei mai venerati sfinti. Acesta este sarbatorit în ziua de dupa Botezul Domnului (Boboteaza), încheind sirul sarbatorilor…

- Un om poate sa cunoasca tainele lui Dumnezeu chiar si fara mult studiu?Da, daca are sfanta simplitate, el poate nu numai sa cunoasca tainele lui Dumnezeu, ci si sa le traiasca. Va amintiti de acel monah foarte simplu care s-a invrednici sa manance impreuna cu Hristos? Acesta, inainte de a deveni ...

- In fiecare an, calendarul bisericesc desfasoara inaintea noastra intreaga viata a lui Hristos, de la Nastere pana la Inaltare si Pogorarea Duhului Sfant. Odovania praznicului Botezului Domnului are loc pe 14 ianuarie, deci preotii spun ca este pacat sa spalam pana duminica. Pentru sporul si binele casei,…

- Sfantul Botez este prima taina a Bisericii. Fara Botez nimeni nu poate fi socotit membru al Bisericii. Cuvantul Botez provine din limba greaca: verbul baptizo inseamna „a scufunda”. De aceea pruncul trebuie „scufundat” in apa din cristelnița. Numele copilului trebuie sa fie al unui sfant sau al unei…

- Praznicul Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul a imbracat Parohia Izvorani din comuna Ciolpani in veșminte de sarbatoare și a adunat in sanul bisericii, o mare de credincioși ai locului. Am avut bucuria de a ne afla printre cei ce s-au impartașit cu harul marii sarbatori și de a redescoperi virtuțile…

- In fiecare an, pe 7 ianuarie, sarbatorim Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan. Sfantul Ioan Botezatorul s-a nascut in cetatea Orini, in familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendenta a semintiei lui Aaron. Nasterea prorocului…

- De ajuns ar fi si aceasta pentru a va face sa tineti fara teama randuielile religioase; exista insa, in invatatura crestina si multe alte locuri care ne invata sa nu ne luam dupa lume si dupa obiceiurile ei nu puteti sluji la doi domni – si lumii, si lui Dumnezeu; cine va voi sa fie prieten cu lumea…

- Boboteaza, sarbatorita pe 6 ianuarie, incheie ciclul celor 12 zile ale sarbatorilor de iarna, care incep cu Ajunul Craciunului, creștinii ortodocși marcand cu aceasta ocazie botezul lui Iisus in raul Iordan. Ioan Botezatorul, inaintemergatorul lui Hristos, care a propovaduit venirea acestuia, cerea…

- Pe parcursul unui an bisericesc este rezumata lucrarea de mântuire, de la creație și pâna la sfârșitul lumii. Biserica Ortodoxa marcheaza aceste lucruri prin sarbatorile praznuite în lunile de început și final de an. Anul bisericesc ortodox are în centrul…