PAŞTE 2018. Reţeta delicioasă de drob de miel a lui chef Cătălin Scărlătescu Drob de miel, ingrediente: organele de la un miel: ficatul, rinichii, plamanii, inima;

250 grame carne de miel;

400 grame ceapa si usturoi verde;

400 grame marar si patrunjel verde;

oua batute (pentru fiecare 1 kilogram de compozitie folosesc opt oua batute);

sare, piper;

ulei de floarea soarelui;

prapure. Incearca si Friptura de miel in sos de rosii Drob de miel, mod de preparare: Organele si carnea se taie cuburi mari si se calesc in tigaie cu ulei de floarea soarelui, sare si piper. Apoi le dam deoparte si le lasam la scurs. 25%… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- FRIPTURA DE MIEL, ingrediente: - 1.5-1.8 kg carne de miel (pulpa din spate)- 1 legatura usturoi verde- 1 legatura ceapa verde- usturoi uscat pentru impanat (5-6 catei)- 50 g unt- ulei de masline- foi dafin- rozmarin- 200 ml vin alb (demisec)- apa-…

- PASCA CU BRANZA DE VACI, ingrediente: 200 g zahar200 g unt25 g drojdiecoaja de lamaie si portocala1 kg branza de vaci2 linguri smantana2 linguri faina4 oua250 g zahar200 g stafide2 pliculete zahar vanilatcoaja de lamaie si de portocala1…

- Cum drobul de miel este un preparat care nu lipseste de pe masa traditionala de Paste a romanilor, va propunem reteta speciala a celebrului bucatar Catalin Scarlatescu, pe care a mostenit-o de la bunica lui.

- Crestinii ortodocsi intra luni, 2 aprilie, in Saptamana Mare, ultima in care se tine post inainte de sarbatoarea Sfintelor Pasti. Aceasta perioada este unica in Biserica, atat din punct de vedere liturgic, cat si duhovnicesc. „Adevarul“ va spune semnificatia fiecarei zile din Saptamana Patimilor.

- Duminica, de Florii, cei care țin post pot sa manance pește. Incearca trei rețete cu pește, delicioase și ușor de facut. Caras la gratar Ingrediente: 3 carași medii, doua linguri ulei de masline, o lingurița sare grunjoasa, o lingurița cimbru macinat, ½ lingurița piper alb macinat, ½ lingurița piper…

- Si, pe langa plachii, marinate, crapi la tava si stiuci umplute, e bine din cand in cand sa mai apara si o mancare mai usurica, care sa prinda bine langa alte feluri de mancare, mai zdravene. Si nici nu ne trebuie prea multe pentru aceasta reteta absolut grozava (zau ca nu exagerez!) 4 pastravi de aproximativ…

- Sarbatoarea de Paște se apropie cu pași repezi, iar pregatirile stau sa inceapa. Dupa ce, de Florii, gospodinele vor gati pește, intrucat e "dezlegare", cea de-a doua, dupa Buna Vestire.

- Acum consumam legume care nu se gasesc la noi sau care nu sunt de sezon. Pentru a profita din plin de calitațile lor, afla cum alegi legumele cand le cumperi. Dovlecei Privește cu atenție coaja- daca este neteda și moale, dovlecelul este proaspat cules. Evita dovlceii care au pete. Ține cont și de…

- Pentru ca eclerurile sunt printre dulciurile mele preferate, am cautat si am incercat retete pana am gasit reteta perfecta pentru eclerele cu vanilie. Ce ne trebuie: Ingrediente: 250 ml lapte, 2 lingurite de ulei, 3 galbenușuri de ou, 400 g de faina, 10 lingurițe de zahar, un varf de sare, 20 g de drojdie…

- Carnea de miel este nelipsita de pe masa romanilor cu ocazia Sarbatorilor de Paste. Pentru ca mai este puțin pana ce gospodinele vor pregati mult așteptatele preparate, nu strica sa știm care sunt secretele unei fripturi de miel reușite.

- Ceaiul de ceapa (indiferent de culoarea legumei) are o multime de proprietati medicinale. In afara de mirosul specific, gustul unui ceai de ceapa difera in functie de de tipul legumei folosite (rosie, galbena, alba etc).

- Dovlecelul este o leguma saraca in calorii și ușor de digerat. Se gatește ușor și se poate combina cu legume, oua, carne sau orez. Incearca 3 rețete cu dovlecei. Umpluți / VIDEO Ingrediente: 4 dovlecei, 100 g orez, o ceapa mica, sare, piper, trei linguri de ulei, menta proaspata, marar, patrunjel…

- Rețeta de mucenici cu zeama - Simpla și foarte rapida Mucenicii cu zeama se prepara foarte usor, mai ales ca ii poti cumpara deja uscati din comert. Incearca deliciul asta. Ingrediente 250g mucenici din comert, uscati 2 litri apa 150g zahar 100g miez…

- Mucenici moldovenesti de post pufosi, ingrediente: Pentru aluat700 grame de faina alba de grau tip 000300 ml apa carbogazoasa100 ml de suc de portocale proaspat stors100 ml ulei de floarea soarelui80 grame de zahar2 plicuri de zahar vanilato lingurita de…

- Preparatul, unul de traditie in Ardeal, necesita doar cateva ingrediente, dar e nevoie de cateva zile pentru a pregati carnea de porc asa cum trebuie. Untura de porc, de preferat de Mangalita, si usturoiul sunt doua ingrediente care completeaza gustul fripturii.

- Valorile nutritive pe care le are o jumatate de avocado sunt: - 114 calorii- 6 grame carbohidrați- 1 gram proteina- 10,5 g de grasime totala (16% din doza zilnica necesara)- 1 gram grasimi saturate- 5 grame fibre- 0 grame zahar- 345…

- Mod de preparare: Cartofii spalati si curatati se taie fidea sau rondele si se prajesc in ulei pina se rumenesc. Apoi se amesteca, se sareaza, se adauga piper. Se inabușa pina sunt gata la cuptor sau la aragaz la foc incet. Ceapa maruntita si prajita cu unt se adauga la urma. Cartofii se servesc presarati…

- Ciulamaua de ciuperci cu usturoi este foarte gustoasa si contine doar ingrediente vegetale, deci poate fi consumata cu incredere in perioada postului. Ingrediente pentru doua portii: 500 grame ciuperci champignon, o ceapa, 2 catei de usturoi, 2 linguri de faina, 50 ml ulei, patrunjel, sare, piper. Mod…

- Mod de preparare: Pestele se curata, se taie felii de 2-3 cm marime, se sareaza si se pipereaza. Se face marinata cu otet, ulei, apa si condimente. Ceapa si telina se taie fidea, morcovul se taie felii. Intr-un vas adinc emailat se pun legumele, deasupra se pune pestele, se toarna marinata si se caleste…

- Horia Virlan ne invața ce sa gatim in post. Celebrul și indragitul bucatar de la Prima TV (unde realizeaza “Mama mea gatește mai bine” și “Supercireașa de pe tort”) ne-a dezvaluit cum prepara trei dintre mancarurile sale preferate: o salata de legume, borșul de ștevie și orez in frunze de ștevie – o…

- Ingrediente 450 grame de carne tocata slaba (vita sau amestec) 1 conserva de fasole (400-450 grame) 1 conserva rosii (400-450 grame) 2 linguri pasta de tomate 1 ceapa mare 2 catei de usturoi 1 lingura ulei 2 ardei iuti uscati sau 3-4 lingurite boia de ardei iute 1 lingurita de oregano uscat 1 lingurita…

- Gogonelele lupta impotriva varicelor In cazul in care suferiti de varice este recomandat sa taiati o gogonea verde in doua si sa o aplicati in zonele unde aveti varice mici, in forma de panza de paianjen. Lasati sa actioneze timp de 3 minute. Este recomandat sa repetati tratamentul timp de…

- Lista de ingrediente:– 4 oua (sa fie reci din frigider)– 8 linguri zahar– 8 linguri faina– 8 linguri ulei– o lingurița praf de copt amestecat in faina, 1 lingura zeama de lamaie– jumatate de lingurița (sau un varf de cuțit) de sare– 2-3 linguri de cacao– mirodenii (coaja de lamaie, esența de vanile……

- Ingrediente 800 g mazare 2 cepe 1 morcov mare 1 cartof 1 catel de usturoi 2 conserve rosii in bulion putin ulei o legatura marar 1/2 lingurita tarhon uscat sare piper Preparare (6 portii) Taie ceapa cat mai marunt si caleste-o in 1-2 linguri de ulei. Cand ceapa devine translucida, adauga morcovul dat…

- Ierburile aromatice pot fi consumate sub orice forma, deoarece ele nu au efecte negative. De fapt, exista cateva ierburi aromatice care nu ar trebui sa-ți lipseasca din dieta, și anume: Patrunjelul Patrunjelul este foarte bun pentru combaterea durerii cauzate de rinichi, prevenind in același…

- De ce ai nevoie pentru lipii umplute cu legume și sos de usturoi 1 castravete 1 roșie ¼ ceapa roșie ¼ ardei 4 linguri masline kalamata feliate 540 g naut din conserva 200 g iaurt 2 linguri marar 1 cațel de usturoi 2 linguri zeama de lamaie 4 foi salata verde 4 lipii sare piper Cum se prepara…

- Astfel ai nevoie sa introduci in alimentația ta alimente care sa ajute organele la refacerea lor. Iar unul dintre organele catre care ar trebui sa iți indrepți atenția este mai ales ficatul, rezerva de sange a organismului. Alimente care favorizeaza eliminarea toxinelor Unul dintre…

- Pui la cuptor – Reteta #1: Pulpe de pui si cartofi la cuptor Ingrediente Pulpe de pui si cartofi la cuptor– o caserola de pulpe de pui superioare– 6 cartofi– o rosie– un gogosar mic (sau ardel gras)– o ceapa– vreo 5-6 catei de usturoi– sare, piper, cimbru…

- De ce ai nevoie pentru hamburgeri 1 kg piept de pui dezosat400 ml apa400 ml supa clara de pui1 praf de sare1 salata verde18 chiflePentru sosul picant110 g unt1 lingura zahar brun2-3 caței de usturoi zdrobiți1 lingurița boia de ardei dulce2…

- Se curata si se toaca ceapa si usturoiul, iar ardeiul gras se taie in cubulete. Se toaca rosiile, apoi se aleg frunzele de maghiran si se toaca. Intr-o cratita mare se toarna ulei si se soteaza putin ceapa, usturoiul si ardeiul gras, pana se inmoaie, dupa care se adauga carnea de strut si…

- Ingrediente - 10 felii bacon- 300 g spanac- 1 pulpa curcan dezosata- 1 ceapa- 2-3 linguri ulei- 5 linguri suc de rosii- 200 ml bere neagra- 4 catei de usturoi- 10 caise uscate- sare- piper- cimbru, dupa gust. Incearca si Stiuca…

- Mod de preparare: Se amesteca apa, oul, uleiul si sarea. Faina se cerne, se pune pe masa gramajoara, in centru se face o adincitura in forma de pilnie, in ea se toarna amestecul, apoi se framinta aluatul pina devine elastic, se formeaza o bila, se acopera cu un servetel umed si se lasa pentru 30 minute.…

- Ai probleme cu mucegaiul, iar solutiile pe care le gasesti in magazine nu dau roade? Incearca aceasta metoda naturala pe care o faci chiar la tine acasa din produse naturale. Ai nevoie de: -100 de ml de oțet de mere -100 de ml de apa -10 ml de apa oxigenata -Zeama de la o lamaie -2 linguri de bicarbonat…

- Ciorba de perisoare # Reteta 1 Reteta primita de la Laly. Ingrediente Ciorba de perisoare perisoare: 1 kg carne tocata (amestec porc si vita) 2 oua 1/2 legatura patrunjel tocata 50 gr orez sare 1 ceapa potrivita ca marime piper Pentru ciorba:…

- Fumatul este cel mai raspandit viciu la nivel mondial iar efectele lui nu sunt deloc benefice. Cei mai afectati sunt plamanii, care sunt incarcati la fiecare fum tras de particule si depuneri extrem de toxice. Stiai insa ca ii poti curata in profunzime extrem de usor? Ai nevoie de o radacina rasa de…

- Eu am decis, pentru decor, sa cumpar o mana de caise, insa checul poate fi facut si fara decorul acestor caise. Il puteti lasa simplu, pudrat cu zahar, iar varianta cu decor de caisa s-o pastrati pentru perioada verii, cand se coc si la noi caisele. Aveti mare grija ca toate ingredientele…

- Rețete cu avocado, cel mai sanatos fruct, numai bune de pus pe masa de duminica! Asta iți propunem azi, iar daca nu ai mancat pana acum avocado, nu te grabi sa strambi din nas sau sa-ți imaginezi ca e ceva exotic, care e puțin probabil sa-ți placa! Combinat cu roșii, lamaie, ulei de masline, cu ceapa…

- Pastele se gatesc rapid, sunt gustoase și sațioase. Iata trei rețete, numai bune pentru acest sfarșit de saptamana. Incearca cele 3 rețete cu paste și vei vedea ce simplu poți pregati o cina pentru doi. Penne cu roșii | VIDEO Ingrediente: 300 g penne rigate; pentru sos- 2 linguri ulei de masline,…

