Stiri pe aceeasi tema

- Ingrediente Pentru aluat 5 pahare faina50 g drojdie proaspata2 oua1 pahar zahar1½ pahar lapte100 g unt50 ml ulei1 praf de sarecoaja de la 1 lamaie Pentru prima umplutura 150 g mac75 ml lapte1 lingura unt75 g zahar Pentru a doua…

- Si, pe langa plachii, marinate, crapi la tava si stiuci umplute, e bine din cand in cand sa mai apara si o mancare mai usurica, care sa prinda bine langa alte feluri de mancare, mai zdravene. Si nici nu ne trebuie prea multe pentru aceasta reteta absolut grozava (zau ca nu exagerez!) 4 pastravi de aproximativ…

- Știm deja cum se sarbatorește Paștele la noi. Explozia de culori și veselie este atat de binecunoscuta și apreciata de romani, incat nimeni nu concepe sa nu fie alaturi de familie in aceasta zi magica. Ne decoram mesele cu aranjamente de Paște, pictam ouale roșii in familie și ne ajutam mamele sa gateasca…

- Se apropie Sarbatorile Pascale iar de pe masa tuturor nu va lipsi traditionalul peste. Iata o reteta excelenta de peste la cuptor, care te va face sa îl prepari doar asa de acum înainte.

- Pentru rețeta zilei, va recomandam un desert care poate face orice zi de duminica mai dulce. Este perfecta pentru un moment de rasfaț in singuratate sau pentru adunari cu prieteni sau familie.

- Pentru foi se pun la fiert uleiul cu laptele si zaharul iar dupa cateva clocote adaugi mierea,bicarbonatul si amesteci bine.Dai de pe flacara si adaugi cele 2 oua batute bine si turnate in fir subtire,amestecand in continuu. Adaugi scortisoara si faina amestecand cu o lingura, la inceput apoi se…

- Profitand de zapada cazuta in ultimele ore si de faptul ca se apropie Pastele, mai multi adolescenti din localitatea Strejnic, judetul Prahova, au ridicat, vineri, un iepuras de zapada inalt de 2,5 metri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In 23 martie, jumatate din judetul Hunedoara este inca sub cod galben de ninsori. Nici nu se poate vorbi de flori, soare si peisaj de primavara. La munte, turistii gasesc zapada din plin pentru sporturile de iarna, dar sunt atentionati de catre salvamontisti sa nu se aventureze pe trasee fara echipamente…

- Sarbatorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar gospodinele se gandesc deja la meniul de Paște. Printre toate bunatațile care se vor afla pe masa romanilor, drobul nu trebuie sa lipseasca.

- Lupta impotriva ridurilor pare ca nu se mai termina. Astazi, va propunem o reteta foarte simpla, ieftina si la indemana oricarei femei pentru ca produsele cu siguranta le are in casa.

- Pentru ca eclerurile sunt printre dulciurile mele preferate, am cautat si am incercat retete pana am gasit reteta perfecta pentru eclerele cu vanilie. Ce ne trebuie: Ingrediente: 250 ml lapte, 2 lingurite de ulei, 3 galbenușuri de ou, 400 g de faina, 10 lingurițe de zahar, un varf de sare, 20 g de drojdie…

- Carnea de miel este nelipsita de pe masa romanilor cu ocazia Sarbatorilor de Paste. Pentru ca mai este puțin pana ce gospodinele vor pregati mult așteptatele preparate, nu strica sa știm care sunt secretele unei fripturi de miel reușite.

- Sarbatorile Pascale ne aduc o multime de emotii, reintalniri si momente de familie frumoase. Poate tocmai de aceea, pregatirile pentru aceasta perioada sunt cu atat mai importante, cu cat ele ajuta la crearea unei atmosfere speciale.

- Salvamontistii avertizeaza ca iarna se intoarce, iar stratul nou de zapada depus in perioada urmatoare poate atinge si jumatate de metru. Iarna se intoarce in forta in masivele montane, iar stratul de zapada poate atinge si jumatate de metru, motiv pentru care, intrucat exista riscul producerii unor…

- Ceaiul de ceapa (indiferent de culoarea legumei) are o multime de proprietati medicinale. In afara de mirosul specific, gustul unui ceai de ceapa difera in functie de de tipul legumei folosite (rosie, galbena, alba etc).

- Gorjenii isi pot petrece Sarbatorile Pascale in statiuni din afara judetului sau in zone in care Pastele au un specific aparte. Virgil Danaricu, reprezentant al unei agentii de turism din municipiul Targu Jiu, a precizat ca sunt deja persoane interesate sa isi petreaca sarbatorile in afara judetului.…

- Peste 400 de pensiuni turistice din judetul Maramures vor oferi locuri de cazare, dar si pachete speciale pentru turistii care intentioneaza sa petreaca Sarbatorile Pascale in mediul rural, a declarat, pentru Agerpres, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din Romania…

- Incredibil, dar adevarat! ACESTE PRAJITURI pot devenit un desert foarte, foarte simplu de facut.Nu trebuie sa folosesti cuptorul sau aragazul ca sa faci niste eclere cremoase si vanilate, care pastreaza savoarea mult mai complicatei retete clasice. Trebuie doar sa tii cont ca prajitura trebuie sa petreaca…

- Suntem in Postul Mare și cele doua luni de limitare la produsele vegetale ne dau batai de cap. Cine nu se gandește la burgerii suculenți, gratarul gustos și preparatele delicioase din carne. Exista și alternative la fel de savuroase pe care sa le consumam in post. Burgerul vegetal este una dintre ele.

- Mucenici moldovenesti Ingrediente: - 700 g faina - 100 g zahar - 50 g margarina - 2 linguri miere de albine - 4 linguri ulei - 25 g drojdie - 300 ml apa - 1 plic zahar vanilat - nuca macinata Pentru sirop: 1 lingurita…

- Surubaru: "Rugam clujenii sa nu mai adune zapada in alveolele copacilor" Alveolele copacilor plantați in cadrul proiectului de modernizare a tramei stradale aferente liniei de tramvai au fost curatate de zapada. "Astazi au fost curațate de zapada alveolele copacilor plantați în cadrul proiectului,…

- Prajituri de casa. Noi va prezentam cele mai inspirate retete de prajituri ca la cofetarie, pe care le puteti prepara in casa. Daca va inspira orice prajitura de mai jos si doriti sa ii aflati reteta, tot ce trebuie sa faceti e sa dati clic pe numele ei si veti ajunge la reteta dorita. Prajituri…

- Despre morcovi stii deja ca sunt legume excelente pentru silueta, au vitamine si minerale pretioase, dar si pretiosul betacaroten, antioxidant cu rol deosebit de important in protejarea vederii.

- In 2018, Paștele ortodox e pe 8 aprilie, iar Postul Paștelui a inceput devreme, pe 19 februarie. Va recomandam mai jos o rețeta de post, rapida și ieftina, scrisa de celebra autoare de carți de bucate, Sanda Marin. INGREDIENTE: 1 fir subtire de praz, 1 morcov mediu, curatat de coaja, 1 cartof, 1 telina…

- Va place checul, dar v-ați plictisit de rețeta clasica? Incercați rețeta lui Jamie Oliver de chec cu lamaie și mac și veți descoperi o combinație delicicoasa, pe care o veți indragi pe loc!

- Preparatele grecești au intotdeauna farmecul lor aparte, mai ales clatitele grecești. Așa ca va prezentam in o rețeta delicoasa de clatite grecești. Ce va trebuie pentru acest preparat gustos?

- Nu citesti intreaga reteta inainte de a incepe sa faci prajitura Pentru a evita surprizele neplacute (ca de exemplu sa fi ajuns la jumatatea retetei si sa-i dai seama ca ai uitat sa faci ceva) citeste reteta cap coada inainte de a te pune pe treaba. In acest fel, experienta ta culinara va…

- Intre timp, pregatesti crema de vanilie. Mixezi galbenusurile cu zaharul pana se albesc, apoi adaugi amidonul. Separat pui laptele la fiert si cand este fierbinte adaugi putin lapte peste crema de galbenusuri si continui sa amesteci cat sa obtii o pasta fina fara cocoloase, apoi adaugi treptat tot…

- Lista de ingrediente:– 4 oua (sa fie reci din frigider)– 8 linguri zahar– 8 linguri faina– 8 linguri ulei– o lingurița praf de copt amestecat in faina, 1 lingura zeama de lamaie– jumatate de lingurița (sau un varf de cuțit) de sare– 2-3 linguri de cacao– mirodenii (coaja de lamaie, esența de vanile……

- Rețeta bauturii care combina lamaia cu patrunjelul este una dintre cele mai eficiente și mai sanatoase metode de a scapa de kilogramele in exces. Fiecare dintre cele doua ingrediente care stau la...

- Buruiana universala, folosita pe post de garnitura ori umplutura la placinte, spanacul se prepara rapid si este un deliciu daca se respecta pasii gatirii. Reteta deliciosului preparat o regasim la Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”.

- Pentru ca se apropie Sarbatorile Pascale, va spunem ca Rimetea este singura localitate din tara unde se prepara, special cu acest prilej, cozonacul „Somodi“. Veche de peste trei sute de ani, reteta presupune faptul ca in loc de nuca sau cacao, in cozonac se pune scortisoara. Reteta este transmisa din…

- Ingrediente: 4 cartofi medii 3-4 felii subtiri de bacon cateva linguri sos de rosii cu busuioc 50 gr cascaval 2 linguri ulei sare, piper. Mod de preparare: Se spala bine cartofii sub...

- Nutritionista Mihaela Bilic a relatat o scurta intamplare dintr-un restaurant romanesc in care putem descoperi reteta perfecta pentru slabit. “Sambata seara intr-un restaurant traditional romanesc. La masa din spatele meu...

- Pastele cu ton s au numarat intotdeauna printre retetele noastre preferate. Nu cred ca exista mai mult de doua saptamani in care sa nu pregatesc o reteta de paste cu ton. Cu sos de rosii sau doar cu ulei de masline si putin suc de lamaie, cu sparanghel sau spanac, sunt atat de multe combinatii, toate…

- Pui la cuptor – Reteta #1: Pulpe de pui si cartofi la cuptor Ingrediente Pulpe de pui si cartofi la cuptor– o caserola de pulpe de pui superioare– 6 cartofi– o rosie– un gogosar mic (sau ardel gras)– o ceapa– vreo 5-6 catei de usturoi– sare, piper, cimbru…

- Cea mai mare problema ridicata de oameni, atunci cand citesc articolele mele despre schimbat stilul de alimentație, este cea a dulciurilor. Și le spun mereu ca masura este cheia in toate și apropierea...

- Nelipsita iarna de pe mesele romanilor, tuica fiarta se prepara usor, adaugand cateva condiment care ii dau o savoare unica. Reteta bauturii preferate in sezonul rece o regasim la regretatul maestru gastronom, Radu Anton Roman, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Mod de preparare Prajitura cu mere, crema de vanilie si bezea Dai biscuitii prin masina de tocat si apoi ii amesteci cu untul topit si ii intinzi in tava tapetata cu hartie de copt.Merele curatate de coaja si samburi le tai felii si le pui in tava peste biscuiti si le stropesti cu zeama…

- Astazi va invit sa incercati o reteta de crackers cu lamaie si salvie. Foarte gustosi, deloc complicat de facut, acesti crackers sunt perfecti la orice ora din zi sau chiar din noapte, daca sunteti fanii rontaielilor nocturne. Nu am foarte multe fotografii din timpul prepararii, din pacate. Zilele trecute…

- Un fermier din Gaesti a gasit o metoda ingenioasa pentru a-si incalzi locuinta. Tanarul pune pe foc porumb amestecat cu peleti, in conditiile in care acesta este mult mai ieftin decat lemnele, iar productia din 2017 a fost peste asteptari.

- Un fermier din Gaesti a gasit o metoda ingenioasa pentru a-si incalzi locuinta. Tanarul pune pe foc porumb amestecat cu peleti, in conditiile in care acesta este mult mai ieftin decat lemnele, iar productia din 2017 a fost peste asteptari.

- Ingrediente1 aluat foitaj3 oua100 g unt300 g zahar3 linguri faina250 g lapte batut2 lingurițe esența de vanilie1 lingura zeama de lamaie½ lingurița nucșoarafrișca, dupa gust Mod de preparare – Tarta cu vanilie și lapte batutPreincalzești…

- Eu am decis, pentru decor, sa cumpar o mana de caise, insa checul poate fi facut si fara decorul acestor caise. Il puteti lasa simplu, pudrat cu zahar, iar varianta cu decor de caisa s-o pastrati pentru perioada verii, cand se coc si la noi caisele. Aveti mare grija ca toate ingredientele…

- Dupa mesele bogate in dulciuri și gustari tradiționale de la Sarbatori, și organismul copilului are nevoie de purificare ca sa se regenereze. Dar, pentru ca dieta lui nu poate suferi modificari drastice, programul de detoxifiere difera de al tau. Iata cum il ajuți sa elimine toxinele din ficat, colon,…

- Zapada a cazut in Sahara, pe teritoriul Algeriei. Fenomenul rarisim s-a produs ultima oara in decembrie 2016. Nisipul acoperit cu o patura alba de omat este de o mare frumusete. Duminica, intr-o singura zi, dunele sahariene situate la altitudini de circa 1.500 de metri s-au…

- Mod de preparare Crema de zahar arsIntr-o cratita de 2 l zaharul se caramelizeaza. Dupa ce s-a format putina spuma la suprafata, cratita se ia de pe foc si se invarteste in asa fel incat sa se tapeteze pana la jumatatea ei cu zaharul ars care curge, se lasa sa se raceasca. Intr-un castron…

- Meteorologii anunta ca in zilele urmatoare iarna incepe sa isi intre in drepturi. Dupa ce am avut temperaturi de primavara la inceputul lunii ianuarie, acestea urmeaza sa scada treptat, astfel ca ne putem astepta si la precipitatii sub forma de ploaie, lapovita sau ninsoare.

- Proprietarul Hotelului de Gheata de la Balea Lac, Arnold Klingeis, crede ca domeniul schiabil Balea ar putea aduce 150 de kilometri de partie in masivul Fagaras, potrivit unei proiect tehnic care s-a realizat in 1974. "Noi asteptam de 20 de ani acest proiect. Cred foarte mult in acest…