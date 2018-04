PAŞTE 2018. Friptură de miel la cuptor, aşa cum o face Horia Varlan FRIPTURA DE MIEL, ingrediente: - 1.5-1.8 kg carne de miel (pulpa din spate)

- 1 legatura usturoi verde

- 1 legatura ceapa verde

- usturoi uscat pentru impanat (5-6 catei)

- 50 g unt

- ulei de masline

- foi dafin

- rozmarin

- 200 ml vin alb (demisec)

- apa

- sare

- piper Incearca si Retete de Pasti: Drob de miel cu piept de pui FRIPTURA DE MIEL, mod de preparare: Carnea de miel se spala bine, se indeparteaza eventualele pielite si se sterge cu servetele absorbante. Pulpa de miel se cresteaza si se impaneaza cu catei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Drob de miel, ingrediente: organele de la un miel: ficatul, rinichii, plamanii, inima; 250 grame carne de miel; 400 grame ceapa si usturoi verde;400 grame marar si patrunjel verde; oua batute (pentru fiecare 1 kilogram de compozitie folosesc opt oua batute); sare,…

- PASCA CU BRANZA DE VACI, ingrediente: 200 g zahar200 g unt25 g drojdiecoaja de lamaie si portocala1 kg branza de vaci2 linguri smantana2 linguri faina4 oua250 g zahar200 g stafide2 pliculete zahar vanilatcoaja de lamaie si de portocala1…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a facut spectacol total in direct la Romania TV. Pe finalul emisiunii in care a fost invitat, Basescu s-a dezlantuit. Cand a intrat in studio directoarea ANM, Elena Mateescu, Basescu a intrat in dialog cu ea. Ce a iesit, a fost un monolog de senzatie.Citește…

- Cei care știu sa bata toaca sau cei care vor sa invețe acest lucru sunt așteptați marți, 3 aprilie, la Giroc. „In glas de toaca” se numește evenimentul care se va desfasura in gradina de vara a caminului cultural din Giroc. Sunt pregatite 33 de toace, dupa anii Mantuitorului petrecuti…

- Rețete de Paște din alte țari. Așa cum noi nu ne putem lipsi de cozonac și de friptura de miel de Paște, francezii nu-și imagineaza masa din duminica Invierii fara navarin, iar grecii, fara tsoureki. Fiecare popor are alte mancaruri specifice acestei sarbatori și, daca te tenteaza sa dai o nota de……

- Duminica, de Florii, cei care țin post pot sa manance pește. Incearca trei rețete cu pește, delicioase și ușor de facut. Caras la gratar Ingrediente: 3 carași medii, doua linguri ulei de masline, o lingurița sare grunjoasa, o lingurița cimbru macinat, ½ lingurița piper alb macinat, ½ lingurița piper…

- Mod de preparare Rulada de porc cu nuci Toci nucile si le prajesti intr-o tigaie teflonata.Ceapa si ardeiul le toci cubulete mici si le calesti intr-o lingura de ulei de masline.Amesteci intr-un castron nucile prajite cu ceapa si ardeiul calit. Adaugi oul batut, pesmetul si condimentele…

- Mod de preparare Friptura de iepure la cuptor cu vin Speli iepurele transat si il condimentezi cu curry, rozmarin, sare, piper. Il asezi in tava si torni ulei de masline peste el si adaugi cateva frunze de dafin si usturoi taiat feliute. Torni vinul in tava, acoperi tava cu folie de aluminiu…

- Ingrediente 3 ½ pahare faina sau cat cuprinde aluatul¾ pahar lapte cald140 g zahar3 oua1 ou, pentru uns60 g unt1 lingurița drojdie uscata1 praf de sare100 g stafidecoaja rasa de la 1 portocala. Incearca si Retete de cozonaci. Cum sa faci…

- Este ciorba ceea mai gustoasa, pe placul tuturor. Ca sa-ți reușeasca ai nevoie de cateva secrete de-ale bucatarilor și de rețeta noastra. Afla cum faci ciorba de vacuța ca sa fie apreciata de toata lumea. Ingrediente: 1 kg carne de vita (rasol și piept sau gat), 3-4 morcovi, o radacina de patrunjel…

- Retete de Pasti. Daca nu ti-ai stabilit inca meniul de sarbatori, te invitam sa arunci un ochi la propunerile noastre. Retete de Pasti: Rulada de spanac Ingrediente Rulada de spanac 300 gr spanac300 gr crema branza2 linguri margarina3 oua1 praf copt4 linguri…

- Drob de miel: un drob cremos, aromat, nu este inecacios, ci suculent si aromat, are o dulceata aparte. Am cateva trucuri pe care vi le spun cu mare drag. Orice roman care se respecta are pe masa de Craciun sau Pasti, pe langa multe alte bunatati traditionale, si un drob. Se poate face din organe de…

- De ce ai nevoie pentru pește prajit in malai 1 kg file de pește sare piper 1 lingurița pudra de usturoi sau 4-5 caței de usturoi pisați 200 g faina 2 oua 100 g malai 200 g pesmet boia de ardei, opțional ulei, pentru prajit…

- De ce ai nevoie pentru friptura de vita cu mamaliguța și branza 1 kg pulpa de vita 1 ceapa ½ țelina 2 morcovi 2 caței de usturoi 400 g suc de roșii 2-3 linguri oțet balsamic 500 ml vin roșu sec cimbru 2 frunze de dafin sare…

- Chiar daca vremea nu este prea buna, iar afara ninge, barza a venit in cuibul ei de la Carpiniș, iar sosirea ei a fost surprinsa de ochiul camerei de luat vederi. Se pare ca barza care a venit duminica, in 18 martie, in cuib, este „Cris”, o cunoștința mai veche a celor care privesc activitatea…

- Rețete de post de la Nicolai Tand. Mai sunt trei saptamani pana la Paște, poate deja te lasa inspirația și nu mai știi cum sa combini ingredientele ca sa pui zilnic pe masa ceva gustos și hranitor… Chef Nicolai, juratul de la “Ie, Romanie”, care ne-a dezvaluit recent ca iși va deschide pensiune acasa,…

- Mai sunt doar trei saptamani pana la Paști, iar carnea de miel in viu a ajuns sa coste undeva intre 11 și 15 lei pe kilogram, fața de 7-8 lei anul trecut. Motivul este simplu. Sarbatoarea pascala vine prea devreme in acest an, astfel ca mieii nu au avut timpul ca sa ajunga la greutatea optima pentru…

- Considerat laboratorul corpului uman, ficatul are funcții care pot fi ușor date peste cap mai ales atunci cand exista vicii precum consumul de alcoolul sau de alimente nesanatoase. Este motiv in plus sa te ocupi mai mult de buna funcționare a acestui organ și sa nu scapi din vedere modalitațile prin…

- Dovlecelul este o leguma saraca in calorii și ușor de digerat. Se gatește ușor și se poate combina cu legume, oua, carne sau orez. Incearca 3 rețete cu dovlecei. Umpluți / VIDEO Ingrediente: 4 dovlecei, 100 g orez, o ceapa mica, sare, piper, trei linguri de ulei, menta proaspata, marar, patrunjel…

- Au aparut verdeturile in piete pe toate tarabele. Dar marfa risca sa ramana doar acolo. Vremea schimbatoare a aruncat in aer preturile. Un kilogram de urzici costa si 25 de lei. Mai ieftina ...

- Mod de preparare: Cartofii spalati si curatati se taie fidea sau rondele si se prajesc in ulei pina se rumenesc. Apoi se amesteca, se sareaza, se adauga piper. Se inabușa pina sunt gata la cuptor sau la aragaz la foc incet. Ceapa maruntita si prajita cu unt se adauga la urma. Cartofii se servesc presarati…

- Orezul se gatește rapid. Combinat cu legume devine un fel de mancare hranitor și sațios, mai ales pe timp de iarna. Sunt potriviți și pentru post. Gatește și tu 3 rețete cu orez. Ardei umpluți / VIDEO Ingrediente: 3 ardei grași (roșii), o ceapa, doua linguri de ulei, o cutie sos de roșii, sare,…

- Dr. Quinn: Matcha, noul trend in materie de ceaiuri, are beneficii uimitoare pentru sanatate Japonezii, un popor sanatos și longeviv, mai au un as in maneca atunci cand vine vorba de superalimente – pudra de matcha. Aceasta se obține prin macinarea frunzelor de ceai verde, printr-un proces…

- Gogonelele lupta impotriva varicelor In cazul in care suferiti de varice este recomandat sa taiati o gogonea verde in doua si sa o aplicati in zonele unde aveti varice mici, in forma de panza de paianjen. Lasati sa actioneze timp de 3 minute. Este recomandat sa repetati tratamentul timp de…

- Rețete pentru postul Paștelui. Luni, 19 februarie, incepe o perioada de restricții culinare (și nu numai) ce se intinde pana pe 8 aprilie, cand sarbatorim Invierea. E un post greu, care are doar doua dezlegari la pește, de Buna Vestire (25 martie) și de Florii (1 aprilie). Soluția pentru a da gust meselor,…

- Luni incepe Postul Sfintelor Paști. Ți-am pregatit 3 rețete de post cu paste hranitoare și ușor de facut. Se pot servi la orice masa principala sau ca gustare. Le poți lua și la serviciu, insoțite de paine sau chipsuri. Fasole batuta Ingrediente: 300 g fasole alba boabe, 4 cepe, 2 morcovi, 200…

- De ce ai nevoie pentru lipii umplute cu legume și sos de usturoi 1 castravete 1 roșie ¼ ceapa roșie ¼ ardei 4 linguri masline kalamata feliate 540 g naut din conserva 200 g iaurt 2 linguri marar 1 cațel de usturoi 2 linguri zeama de lamaie 4 foi salata verde 4 lipii sare piper Cum se prepara…

- Mod de preparare Ciorba de gulii umplute Morcovul, pastarnacul si radacina de patrunjel curatate si spalate se taie cubulete mici si se pun la la fiert in cca 3-4 l de apa cu o lingurita varfuita de sare. Se adauga si cartofii taiati in cubulete potrivite. Se curata guliile, se scobesc.…

- Spanacul congelat, proaspat sau baby spanacul este un aliment cu un conținut bogat de vitamine și minerale. Este bun in sezonul rece, fiindca intarește organsimul. Iata 3 rețete cu spanac, rapide și gustoase. Perfecte pentru sfarșitul de saptamana. Supa crema / VIDEO Ingrediente: 1 kg de spanac, o ceapa,…

- Se curata si se toaca ceapa si usturoiul, iar ardeiul gras se taie in cubulete. Se toaca rosiile, apoi se aleg frunzele de maghiran si se toaca. Intr-o cratita mare se toarna ulei si se soteaza putin ceapa, usturoiul si ardeiul gras, pana se inmoaie, dupa care se adauga carnea de strut si…

- Ingrediente - 10 felii bacon- 300 g spanac- 1 pulpa curcan dezosata- 1 ceapa- 2-3 linguri ulei- 5 linguri suc de rosii- 200 ml bere neagra- 4 catei de usturoi- 10 caise uscate- sare- piper- cimbru, dupa gust. Incearca si Stiuca…

- Trucul de mai jos promite sa ne ghiceasca numarul pe care il alegem, dar si varsta exacta. Ce este de facut: urmeaza instructiunile de mai jos cu atentie si pregateste-te sa fii uimita! Pentru inceput, asigura-te ca ai la indemana o foaie și un creion. Insa pentru acest truc magic poți chiar sa te foosești…

- Rețete cu pește afumat, delicioase, simple și rapide – iata cum poți avea o masa de duminica savuroasa și blanda cu silueta! Peștele afumat are o savoare deosebita, care sporește, daca e combinat cu ingredientele potrivite: branza, ceapa, lamaie ori verdeața proaspata. Pasta de macrou / VIDEO Ingrediente: o…

- Rețete cu alcool, asta iți propunem azi sa incerci, nu fiindca am milita pentru… consumul de alcool, ci fiindca vinul, berea, coniacul, lichiorul și crema de whisky pot transforma mancarurile și deserturile in niște preparate fabuloase, cu un gust fara egal. Cheesecake cu crema de whisky/VIDEO Ingrediente:…

- Castraveții acri nu sunt buni numai ca muraturi, ci pot constitui un ingredient de baza pentru diverse preparate. Noi iți oferim trei rețete cu castraveți acri: sos, ciorba și salata. Sos remoulade/VIDEO Ingrediente: 3 castraveciori murați, 100 ml maioneza, doua lingurițe de capere, o lingurița muștar…

- A lovit 7 masini parcate. Soferul nu avea permis A reusit sa loveasca 7 masini parcate. S-a speriat si a fugit de la locul faptei. Pentru ca nu avea permis de sofer. La data de 23 ianuarie 2018, în jurul orei 00:08, politisti clujeni au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Gheorghe…

- De ce ai nevoie ca sa gatești mancarea de linte picanta: 400 g linte 1 ardei iute 8 linguri ulei 500 g pulpa de porcsare piper 1 ceapa Cum prepari mancarea de linte picanta: Speli lintea și o pui la fiert in apa cu sare, dupa gust. O lași…

- Iata aici secretul celor mai deliciosi ardei umpluti dezvaluit de maestri bucatari celebri si pasionatii de gastronomie. Ardei umpluti # Reteta 1Reteta de la viorica:Ingrediente Ardei umpluticarne tocata din piept de pui cu porc-500g,ceapa-2buc,aredei-7buc,bulion-1…

- Varza acra sau dulce este foarte sanatoasa și se poate combina cu carne, paste, orez. Este un fel de mancare perfect pentru zilele reci de iarna. Incearca cele trei rețete cu varza propuse de noi. Cu paste | VIDEO Ingrediente: o cutie de paste, o varza alba, o ceapa mare, ulei de masline, o lingura…

- Totul s-ar fi petrecut marți seara, pe strada Garii din comuna Giroc. Cei care au salvat cainele povestesc ca animalul a fost legat de o mașina, tarat, iar apoi legat de un stalp și abandonat. Tinerii au gasit animalul, l-au dezlegat și au mers cu el la un cabinet veterinar pentru a-l salva.…

- 5 rețete de supe consistente pentru iarna, asta iți propunem sa incerci azi. Sunt hranitoare și perfecte cand vrei sa te incalzești, dupa ce ajungi infrigurat acasa. In plus, nu ingrașa așa mult cum o fac mancarurile cu sos! De ceapa | VIDEO Ingrediente: o lingura de faina, 1,200 litri de supa de pasare,…

- Se prepara pasta: se pun toate ingredientele intr-un robot mic si se mixeaza pana se obtine o pasta omogena sau se piseaza totul intr-un mojar.Intr-o oala se calesc ceapa tocata marunt si morcovii rondele pana cand ceapa se inmoaie bine. Se adauga pasta de mai sus si se caleste inca 3-4 minute,…

- Ficatul de pui se gatește repede și are multe vitamine și fier. Este un fel de mancare potrivit pentru orice masa. Iata trei rețete cu ficaței de pui, numai bune pentru acest sfarșit de saptamana. Omleta cu ficaței de pui Ingrediente: 3 oua, 150 g ficatei de pasare, putin unt, 30 ml ulei, sare,…

- Daca in noaptea dintre ani au cantat, acum se vor și distra! Mai mulți muzicieni din Timișoara vor participa la Revelionul Artiștilor. Evenimentul va avea loc sambata, 13 ianuarie, incepand cu ora 22, la The Note Pub. Sunt invitate urmatoarele band-uri: Benson Joel, Calin Lupu, Alexandra…

- Daca sunteți în cautarea unei afaceri în acest început de an, gama de reduceri eMAG la combine frigorifice nu va va dezamagi. Mai jos, gasiți cele mai bune trei oferte de astazi: Combinele frigorifice de pe emag.ro vin la pachet cu reduceri consistente și cu numeroase beneficii,…

- Rețete cu avocado, cel mai sanatos fruct, numai bune de pus pe masa de duminica! Asta iți propunem azi, iar daca nu ai mancat pana acum avocado, nu te grabi sa strambi din nas sau sa-ți imaginezi ca e ceva exotic, care e puțin probabil sa-ți placa! Combinat cu roșii, lamaie, ulei de masline, cu ceapa…

- Pastele se gatesc rapid, sunt gustoase și sațioase. Iata trei rețete, numai bune pentru acest sfarșit de saptamana. Incearca cele 3 rețete cu paste și vei vedea ce simplu poți pregati o cina pentru doi. Penne cu roșii | VIDEO Ingrediente: 300 g penne rigate; pentru sos- 2 linguri ulei de masline,…

- Cred ca oricine deține in ziua de azi o placa de par, pe care o folosește in funcție de nevoile sale. Citește articolul de mai jos și afla cum alegi corect placa de par, conform recomandarilor hair-styliștilor. 1.Placa de par trebuie sa aiba afișaj electronic al temperaturii O placa buna iți va respecta…

- Toate semnele zodiacale au sansa sa îsi schimbe viata în 2018, totul tine însa de felul în care vor actiona si de modul în care se vor misca planetele. Iata cum îti va merge în dragoste sau cum te vei pozitiona la capitolul finante! Berbecul Profita…