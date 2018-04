Stiri pe aceeasi tema

- Americanu’ din „La Bloc”, pe numele din buletin Emil Mitrache, este bucatar-șef in familia sa. Astazi, artistul și soția lui și-au deschis larg ușa pentru o echipa de jurnaliști de la „Vorbește Lumea”. Cei doi au impartașit una dintre rețetele preferate din cuplu, dar și ce planuri au pentru Invierea…

- Ultima saptamana inainte de Paște, cunoscuta și ca Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. Este una care programeaza slujbe speciale la biserica, dar și zile in care credicincioșii trebuie sa respecte anumite obiceiuri legate de pregatirile de Paște.

- Saptamana mare, numita și saptamana patimilor, este reprezentata de ultima saptamana din postul Sfintelor Paște. Ca obiceiuri și superstiții, in Lunea Mare, femeile incep curațenia de Paște. Se scoate totul afara, se aerisește casa ca sa iasa toate relele de peste iarna, se varuiește și se spala totul.…

- In crestinism, Lunea Mare (greaca: Megale Deutera) este prima zi din Saptamana Mare, saptamana inainte de Pasti. Este precedata de Duminica Floriilor si urmata de Martea Mare. Este a treia zi a Saptamanii Mari la ortodocsi dupa Sambata lui Lazar si Duminica Floriilor; si a doua zi a Saptamanii Mari…

- Ministrul Afacerilor Interne afirma ca pensionarii de la Interne isi vor primi drepturile cuvenite inainte de sarbatorile de Paste. „Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au conturi…

- Ultima saptamana a Postului Sfintelor Pasti, cunoscuta ca Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor, incepe in Duminica Floriilor, respectiv la 1 aprilie anul acesta, si se incheie in Sambata Mare, respectiv la 7 aprilie. Aceasta este cea mai aspra saptamana a postului, amintind de patimile Domnului Iisus…

- Duminica Floriilor este primul praznic imparatesc, cu data schimbatoare, din cursul anului bisericesc,este sarbatoarea care ne aminteste de intrarea triumfala a Domnului in Ierusalim, inainte de Patimi. Floriile se serbeaza cu o saptamana inainte de Paste si de la aceasta data intram in Saptamana…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca pensionarii din cadrul ministerului vor primi pensiile inainte de Paste, potrivit unei informari pe care a primit-o de la Casa Nationala de Pensii, informeaza...

- Sarbatorile pascale sunt prima ocazie din an pentru a ne bucura de un weekend prelungit. Dupa ce Vinerea Mare a fost declarata sarbatoare legala, nu mai aveti niciun motiv sa nu planificati o vacanta de Paste. 0 0 0 0 0 0

- A devenit o traditie pentru membrii clubului offroad GTC Motorsport sa organizeze caravane umanitare spre satele izolate din judetul Buzau, in preajma marilor sarbatori crestine. Anul acesta, Umanitara de Paste a ajuns in Nehoiu, Gura Teghii si Braesti, unde cei peste 90 de participanti au impartit…

- A devenit deja o traditie pentru politistii buzoieni ca, in apropierea unei mari sarbatori, gandurile lor sa se indrepte catre persoanele defavorizate. Cu ocazia sarbatorilor pascale, politistii buzoieni in colaborare cu voluntari din cadrul unui club off road din Bucuresti, vor incerca sa aduca zambete…

- Sarbatorile vor fi mai frumoase pentru o familie cu șase copii din satul Ciorești, raionul Nisporeni. Echipa Fundației lui Vlad Plahotniuс "Edelweiss" a dat start Campaniei de Paște și a mers la ei cu mai multe daruri: o mașina de spalat, o bicicleta, haine și produse

- Federatia Mecanicilor de Locomotiva (FML) va picheta cateva zile Ministerul Transporturilor, iar pe 23 aprilie va fi organizat un mars catre Guvern, reprezentantii Federatiei fiind nemultumiti, printre altele, de situația CFR Marfa dar si de soarta celor 7.500 de angajati ai societații, care se confrunta…

- ”Parlamentul European este alaturi de Cristian Preda: un coleg foarte respectat, un european dedicat si un roman patriot. Statul de drept trebuie mentinut in Romania: incercarile de a-l intimida si/sau de a-i compromite reputatia sunt inacceptabile”, este mesajul transmis de catre presedintele PE…

- Pensiile și salariile bugetarilor ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Paste, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. ”Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel…

- Municipiul Campia Turzii detine si in acest an un punct autorizat pentru comercializarea si sacrificarea mieilor de Paste, situat in Targul de animale vii, str. George Cosbuc, nr.26. Read More...

- Un preparat nelipsit de pe masa de Paște este, fara doar și poate, pasca. Daca te-ai plictisit, insa, de varianta clasica și vrei sa incerci o rețeta noua gatește pasca cu branza, fara aluat.

- Odata cu sarbatorile pascale, apar și multe tentații. In orice caz, putem sa ne infruptam din toate, cu o singura condițe: sa fim atenți cum combinam alimentele! 10 reguli generale in combinarea alimentelor

- Sarbatoarea de Paște se apropie cu pași repezi, iar pregatirile stau sa inceapa. Dupa ce, de Florii, gospodinele vor gati pește, intrucat e "dezlegare", cea de-a doua, dupa Buna Vestire.

- Liberalii focșaneni au facut „copy-paste” dupa Regulamentul procesului de bugetare participativa al primariei Oradea și l-au trimis ca propunere de hotarare la Primaria Focșani. Chiar daca au fost copy paste, liberalii nu au binevoit macar sa inlocuiasca detaliile tehnice ale regulamentului…

- Meteorologii de la ANM au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 26 martie - 8 aprilie.Astfel, în Transilvania, vremea rece se va menține în primele zile ale prognozei, când se vor înregistra maxime diurne de aproximativ 8 grade și…

- Frigul si zapada din ultimele saptamani au dat peste cap planurile agricultorilor galateni. Producatorii de castraveti din zona Matca spun ca prima recolta din acest an va aparea cu intarziere, probabil dupa Florii si Paste, iar rezutatele vor fi sub asteptari, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- 23 martie 1847. Era o dimineața de primavara, prima zi de Paște, iar liniștea mahalalelor a fost zdruncinata de cel mai devastator incendiu din istoria Bucurestiului, cunoscut sub numele de „Focul cel Mare”.

- Marian Mexicanu’ se insoara pentru a doua oara cu Ana Maria, artista alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai multa vreme. Insa, barbatul vrea sa semneze un contract prenupțial. “Averea mea nu o dau asa usor. Am bunuri mobile, am patru gaini la tara, stau cu chirie, ce sa fac?!…

- Paste sau Pasti? Cum e corect? Lingvistii si dictionarele explicative spun ca ambele forme sunt acceptate ca fiind corecte. Teologii ortodocsi, în schimb, arata ca doar varianta la plural respecta traditia religioasa autentica.

- Pasca, preparat tradițional de Paște, este ușor de gatit, cu ingrediente la indemana. Ingrediente 500 g aluat de cozonac, 1 galbenus pentru uns pasca, 1 lingura unt sau ulei pentru uns tava Pentru umplutura ai nevoie de: 1/2 kg branza dulce de vaci, 1 cana de zahar, stafide, 3 oua, putin gris, rom…

- O masina-capcana a explodat sambata la Kabul, provocand doi morti si mai multi raniti, a indicat Ministerul afgan de Interne, citat de AFP, scrie agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al ministerului, Najib Danish, vehiculul a explodat in districtul de politie 9 din Kabul. ''Pana acum…

- Vacanța de Paște 2019. Anul acesta, elevii sunt liberi de pe 31 martie pana pe 10 aprilie, avand in vedere sarbatorile pascale. Ministerul Educației vine cu o surpriza placuta pentru elevi, in ceea ce privește zilele libere din anul școlar 2018-2019. Structura anului școlar a fost publicata pe edu.ro…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul și televizarile pentru meciurile din etapele 3 și 4 din play-off/out. Astfel, in data de 8 aprilie, in ziua de Paște, vom avea un meci, cel dintre CFR Cluj și Astra, de la ora 20:45. Toate partidele vor fi in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport,…

- La Muzeul de Istorie Suceava, Sala de expoziții temporare – parter, va fi deschisa, in perioada 19 martie – 30 iunie, expoziția ”Oul de Paște, de la cult la arta”. Vernisajul expoziției va avea loc luni, 19 martie, la ora 13:00. Vizitatorii vor putea admira, la Muzeul de Istorie, oua Faberge, aduse…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat astazi, decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat de presa dat publicitații de Agerpres.ro. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat…

- A mai ramas mai putin de o luna pana la Paste, iar rezervarile sunt pe ultima suta de metri. Pensiunile si hotelurile de la munte si de la mare inca mai au oferte. In Brasov, turistii sunt asteptati cu mese traditionale si obiceiuri stravechi.

- In scopul prevenirii aparitiei si evolutiei unor episoade de toxiinfectii alimentare in perioada Sarbatorilor Pascale 2018, DSVSA Prahova va intensifica controalele oficiale in unitatile de abatorizare, procesare, depozitare si vanzare cu amanuntul a produselor alimentare, tinand cont de faptul ca…

- Parfumul e semnatura oricarei femei, de aceea e nelipsit din garderoba zilnica. Insa acest produs de ingrijire reprezinta un pericol pentru sanatatea noastra, susțin ultimele cercetari. Ingredientele parfumurilor patrund in organism, sunt metabolizate si multe raman acolo, fapt ce poate dauna grav sanatatii,…

- Nutritionistii sfatuiesc credinciosii cum sa aleaga cele mai bune produse de post si cum sa le combine ca sa nu devina anemici pana la Paste. In categoria produselor nocive intra pateurile vegetale si „mezelurile", din cauza continutului mare de „E-uri" sau alte sintetice menite sa faca produsul sa…

- Montatori subansamble sau muncitori necalificați pentru asamblarea pieselor Turnatori sau muncitori necalificați in metalurgie Prelucratori prin electroeroziune cu experiența pe CNC Vopsitori industriali Galvanizatori Controlori calitate Operatori CNC Șlefuitori Operatori pentru tratarea și…

- Peste 27.800 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Timis, in timp ce in judetul ialomitsa sunt disponibile 173 de slujbe. Angajatorii cauta in special vanzatori, agenti de securitate si muncitori necalificati in industria…

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a anunțat vineri ca România a avut cea mai galopanta creștere de prețuri din Europa, precizând ca se prevede un nou val de scumpiri pâna la Paste.De asemenea, BNRa revizuit în crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza…

- Doi jurnalisti guatemalezi au fost asasinati si trupurile lor au fost abandonate pe o plantatie de trestie de zahar intr-un sat situat la sud de capitala tarii, Ciudad de Guatemala, au indicat joi familiile lor si autoritatile, relateaza AFP. Laurent Castillo si Alfredo de Leon au disparut…

- Dupa cateva zile de greva, sindicalistii de pe platforma siderurgica au cedat si au semnat Contractul Colectiv de Munca dupa cum a vrut patronatul. Vineri, 26 ianuarie 2018, administratia combinatului transmite victoria:“ArcelorMittal Galati anunta ca partenerii sociali au semnat Contractul Colectiv…

- Chestionarul online lansat de Ministerul Educației Naționale a putut fi completat in perioada 18-24 ianuarie 2018. Cele cinci intrebari din chestionar vizau opinii referitoare la durata minima a noului an școlar, data de incepere a acestuia, durata vacanțelor de iarna și de primavara/Paște…

- Parintii si elevii vor ca anul scolar 2018 - 2019 sa inceapa pe 17 septembrie si nu o saptamana mai devreme. 76,95% dintre persoanele care au raspuns unui chestionar al Ministerului Educatiei Nationale vor ca anul scolar viitor sa inceapa luni 17 septembrie 2018. "In ceea ce priveste data la care ar…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele 5 intrebari incluse in…

- Cei mai multi dintre participantii la consultarea publica pe tema structurii anului scolar realizata de Ministerul Educatiei Nationale (MEN) au sustinut anul scolar 2018 – 2019 ar trebui sa inceapa in 17 septembrie, sa aiba 34 de saptamani si vacanta intersemestriala, in perioada 18 – 24 ianuarie. Datele…

- Elevii ar putea incepe școala pe 17 septembrie, iar vacanța de Paște va fi de trei saptamani Anul scolar 2018-2019 ar urma sa incepa la 17 septembrie si sa aiba cel putin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educatiei, care a anuntat rezultatele consultarii publice privind structura anului scolar…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele 5 intrebari incluse in chestionar…

- Ministerul Educatiei Nationale a organizat in perioada 18 24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului scolar 2018 2019, in cadrul careia toti cei interesati au avut ocazia sa si exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Potrivit MEN, cele 5 intrebari incluse…

- Receptia lotului 3 al autostrazii Sebes - Turda a fost amanata pentru 90 de zile, din cauza unor neconformitati constate de o comisie a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al institutiei, Alin Serbanescu. Acest…

- SIMONA HALEP - IRINA BEGU LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT, LIVE STREAMING SHENZHEN. Romania va avea o reprezentanta in finala turneului din China, dupa ce Simona Halep și Irina Begu au avut un parcurs excelent la Shenzen. Pana acum, Simona a trecut de Gibbs, Duan și Sabalenka, iar Irina le-a invins…