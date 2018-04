Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea vrea sa știe cum va fi cum va fi vremea in Noaptea de Inviere, in București și in țara, iar meteorologii au oferit toate detaliile. Astfel, Vremea va fi calda de Paste, inclusiv in noaptea de Inviere, valorile termice maxime urmand sa ajunga la 23-24 de grade Celsius, mai scazute in zona…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare cod galben de vânt și ploi abundente, valabila de sâmbata dimineața pâna duminica seara. Atenționarea meteorologica va intra în vigoare sâmbata, 31 martie, la ora 09.00 și expira pe 01 aprilie,…

- Valorile medii de temperatura prognozate de meteorologi pentru lunile aprilie si mai vor fi, in general, in apropierea mediilor climatologice ale perioadei si doar in cateva regiuni sub medii, iar pentru luna iunie acestea vor fi in jurul normelor, in timp ce precipitatiile se anunta excedentare…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Vremea se va incalzi, dar se va mentine ridicata probabilitatea pentru precipitatii, mai ales in special in jurul datelor de 29-31 martie și 1 -4 aprilie. Banat Perioada de prognoza va debuta cu…

- Peste 3.300 de pompieri cu 2.000 de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale din zonele vizate de fenomenele meteorologice periculoase care vor intra in vigoare de joi, anunta IGSU. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, IGSU a dispus unitatilor…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit, miercuri, informarea de vreme deosebit de rece, valabila pentru intreaga tara. Totodata, meteorologii au emis o avertizare cod galben de ger, ninsori si polei, care vizeaza, total sau partial, 17 judete, si care va intra in vigoare joi, la ora…

- Nu scapam de vremea rea! Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o noua informare de vreme deosebit de rece, precipitații in general moderate cantitativ si polei, valabila in perioada 20 martie, ora 15:00 – 22 martie, ora 10:00. In intervalul menționat vremea se va menține deosebit de rece,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o informare de vreme deosebit de rece, cu pana la 10 grade mai putin fata de valorile obisnuite pentru aceasta perioada. De asemenea, sunt anuntate precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare. Avertizarea este valabila pentru intreaga…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de vreme rea. Prima a intrat în vigoare astazi, de la ora 13:30 și expira mâine, la ora 20. În intervalul menționat, vor fi perioade cu precipitații mai ales sub forma de lapovița și ninsoare în cea mai mare parte…

- Vremea va continua sa fie rece in Capitala, in primele trei zile ale acestei saptamani, temperatura minima va fi de minus 4 grade, precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista, iar vantul va atinge viteze de pana la 45 km/ora, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, emise de Administratia…

- Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani si, de asemenea, au dezvaluit cand vine primavara, cu adevarat. “Organizatia Meteorologica Mondiala a emis o alerta privind evolutia valului de frig ce va cuprinde Europa in perioada urmatoare, pana spre 26 martie. Uterior, temperaturile…

- Vremea se va raci accentuat in Capitala iar maxima termica nu va depasi sase grade Celsius, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, in perioada 17 - 19 martie 2018.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 16 martie, un nou cod galben. Potrivit atenționarii meteorologice, duminica, 18 martie, intre orele 08 – 23 vor fi precipitații insemnate cantitativ, intensificari ale vantului, racire accentuata. In intervalul menționat vor fi precipitații…

- Vremea va fi placuta pana sambata, apoi temperaturile scad continuu si va ninge in multe zone din tara, inclusiv in Capitala, anunța Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit reprezentanților ANM, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitații sub forma de ninsoare, care continua…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca vremea in tara, precum si in Capitala, va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius, insa, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare.

- Vremea va fi deosebit de calda in Capitala, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Temperaturi ridicate vor fi si la inceputul noii saptamani, sustin meteorologii, potrivit carora nu vor lipsi ploile in perioada urmatoare.

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru primavara lui 2018. Estimarile sezoniere sunt realizate de catre Centrul European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia, și au un grad de realizare de aproximativ 60%....

- Valul de frig si precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile in municipiul Bucuresti și in țara, iar temperaturile se vor situa intre minus 15 grade si minus 3 grade Celsius, reiese din prognoza meteo publicata, joi, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru urmatoarele trei luni, inclusiv minivacantele de Paste 2018, 1 Mai si Rusalii. Temperaturile vor fi mai mici decat cele obisnuite pentru aceasta perioada, iar precipitatiile vor fi excedentare. Luna martie 2018: Temperatura medie…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru perioada 26 februarie–11 martie 2018, in toate regiunile țarii. Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, sub limita de ger, pana pe 8 martie, in special noaptea si dimineata, in timp ce probabilitatea…

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) spun ca, in acest weekend, vremea va fi deosebit de rece, cu valori termice negative atat minime, cat si maxime, la nivelul intregii tari. In traditia romaneasca, pe 24 februarie, Dragobetele marca inceputul primaverii

- Vremea se va raci in weekend, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. In unele zone, temperaturile vor atinge și minus 20 de grade Celsius. De asemenea, nu vor lipsi precipitațiile sub forma de zapada, potrivit meteorologilor.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile pe durata urmatoarelor ore, in localitati din judetul Sibiu si in judetul Caras-Severin.

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme in regiuni din tara pentru perioada 19 februarie – 4 martie. In urmatoarele doua saptamani, in Transilvania, temperaturile vor varia de la maxime de 4 grade Celsius la -4 grade. Sunt posibile ninsori slabe, pe tot parcursul intervalului.…

- Incepand cu orele urmatoare, schimbarile vremii se vor face din nou vazute in peisaj. Din acest motiv, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au transmis o infomare meteo. Mesajul meteorologilor intra in vigoare de luni seara, de la ora 22 si se mentine valabil pana miercuri dimineata,…

- Vremea intoarce din nou foaia, si dupa o perioada in care precipitatiile au lipsit din peisaj, fie ca vorbim de ploi sau de ninsori, vom avea parte de schimbari la capitolul vreme. Specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au transmis, marti, mai multe mesaje ce contin informatii…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru perioada 12 -25 februarie 2018, in toate regiunile țarii. Potrivit meteorologilor, in TRANSILVANIA, intre 12 si 16 februarie, media temperaturilor diurne va avea usoare variatii de la o zi la alta, urmand a se incadra, in general,…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca, in zilele urmatoare, temperaturile scad pana la 5-6 grade, dar vor ramane peste cele normale pentru aceasta perioada, vremea mentinandu-se calda. Medicii ne sfatuiesc sa ne protejam in cazul unor schimbari bruste de temperatura."Ramanem pe…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca vremea va fi deosebit de calda si zilele urmatoare, chiar si cu 15 grade mai mult decât ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, cu maxime de pâna la 18 grade.

- Nu scapam de iarna! Vremea se schimba radical la inceputul lunii februarie cand sunt prognozate ploi, lapovite si ninsori consistente, iar frigul se intaleaza in toate regiunile. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a publicat prognoza pana pe 11 februarie, estimarea fiind realizata folosind…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineata o avertizare nowcasting. Potrivit meteorologilor, este cod galben de ceata in mai multe judete din tara. De asemenea, astazi se imprastie norii, dar se face mai frig. Specialistii au spus ca vom avea maxime de la minus 5, la 4…

- Specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au decis sa transmita o actualizare a atentionarii COD GALBEN emise in cursul zilei precedente. Este, practic, o restrangere a Codului galben, actualul mesaj fiind valabil incepand cu ora 11 si pana in cursul acestei seri, la ora 20. In acest…

- Sfarsitul de saptamana readuce in peisaj precipitatiile – in mare parte cele specifice anotimpului in care ne aflam. Analizand prognoza, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis o informare meteo, ce va intra in vigoare peste mai putin de doua ore, adica la ora 20. In prima…

- PROGNOZA METEO. Vremea se va mentine geroasa in toata tara, marti, dar de miercuri se va incalzi, iar pana in 21 ianuarie temperaturile maxime pot atinge si 9 grade, peste normalul acestei perioade, arata prognoza pentru perioada 15 - 28 ianuarie, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Vremea se mentine rece in aproape toata tara, o informare meteorologica fiind in vigoare pana miercuri, anunta Administratia Nationala de Meteorologie. In primele ore ale zilei de marti (16 ianuarie) va ninge in general slab cantitativ pe arii relativ extinse in sudul si sud-estul teritoriului.

- ANM a emis o avertizare de vant, ninsoare și temperaturi scazute incepand de astazi, de la ora 22.00, pana duminica, 14 ianuarie, la ora 16.00 . Vremea de iarna se instaleaza in toata țara și saptamana viitoare. Iata harta gerului care va lovi Romania in urmatoarele zile, potrivit Digi 24 : SAMBATA…

- Meteorologii anunța cod galben de vant pentru cea mai mare parte a judetului Timis. ANM (Administratia Nationala de Meteorologie) care atentioneaza ca se vor inregistra intensificari ale vantului, rafalele depașind 55 – 65 de kilometri pe ora. Avertizarea a fost emisa pentru astazi, in intervalul orar…