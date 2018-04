PASTE 2018. Cum se impozitează cadourile pe care le primesc salariaţii de la companii De exemplu, tichetele cadou oferite de Paste sunt scutite integral de impozitul pe venit si de contributii sociale, in limita a 150 de lei pentru fiecare angajat si fiecarui copil minor al acestuia. De exemplu, un angajat care are 2 copii minori poate primi de la angajator tichete cadou in valoare de 450 lei, adica 150 lei/beneficiar, scutiti de contributiile sociale si impozitul pe venit, scrie Adevarul.ro. Tichetele cadou sunt deductibile pentru companiile angajatoare, fiind incadrate la cheltuieli sociale, al caror plafon de deductibilitate este de 5% din fondul total… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Slatina a anunțat demararea acțiunii de distribuire a tichetelor sociale de Paște incepand de marți, 3 aprilie, operațiune ce se va derula prin intermediul Poștei Romane. Astfel, din numarul total de 7.170 de cereri depuse inițial in acest sens ...

- Gabriela Cristea și-a vandut scump imaginea și a reușit sa-i ofere micuței sale tot luxul, fara a baga prea adanc mana in buzunar. Vedeta tv și soțul sau, Tavi Clonda, vor organiza și botezul fetiței lor in sistem barter. ”Obrazul subțire cu cheltuiala se ține”, mai ales in randul vedetelor autohtone.…

- 130 de pachete cu alimente și produse specifice Sarbatorilor Pascale, vor fi oferite persoanelor varstnice, bolnave sau singure din județul Alba ca și ajutor la pregatirea mesei de sarbatori, anunța Asociația Filantropia Ortodoxa Alba Iulia. 30 de pachete cu alimente vor fi oferite beneficiarilor Serviciului…

- Angajatii Complexului Energetic Oltenia au intrat marti in posesia tichetelor-cadou in valoare de 1.100 de lei. Administratia companiei a reusit sa achizitioneze de la o firma de profil tichetele-cadou destinate Sarbatorilor Pascale. Prima de Pasti se acorda de cativa ani ...

- Cat primești de la stat, atat trebuie sa muncești! Acesta va fi principiul dupa care familiile care primesc venitul minim garantat vor fi obligate de a presta lunar, la solicitarea primariei, acțiuni sau lucrari de interes local. Munca va fi platita la nivelul salariului minim brut, adica aproximativ…

- Intre 35 % si 40% vor fi sunt retinerile pentru contributiile sociale si impozit, din prima de Paste, pe care o vor primi in tichete cadou salariatii CE Oltenia. Mai exact, aceste retineri ar insemna in jur de 400 de lei, din cei 1.100 de lei alocati fiecarui angajat al companiei. Prima…

- Persoanele din Petrila care se confrunta cu dificultați de ordin financiar primesc un ajutor din partea autoritaților locale. Vor fi acordate tichete cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Beneficiarii vor primi tichete in valoare de 50 de lei. “Ținand cont de faptul ca situația sociala a populației…

- Angajatorii incep sa extinda pachetele de beneficii oferite salariatilor si ofera tichete valorice si carduri-cadou de Paste atat salariatilor, cat si copiilor acestora, spun repre­zen­tantii emitentului de tichete si carduri de beneficii Edenred. „Cu ocazia sarbatorilor de Paste companiile…

- Angajații din invațamant vor primi voucherele de vacanța. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) anunța ca in urma demersurilor facute de federațiile reprezentative din invațamant, in cadrul unei comisii tehnice din Ministerul Educației Naționale, au fost purtate discuții privind acordarea…

- In perioada imediat urmatoare va fi aprobat, in cadrul unei comisii de dialog social, Ordinul privind aprobarea normelor metodologice de acordare a voucherelor de vacanta. Astfel, angajatii din sistemul invatamant vor primi, incepand cu luna aprilie, tichete valorice de 50 si 100 lei. Acestea vor fi…

- Denisa Nechifor s-a destainuit la o emisiune TV. Ea a vorbit foarte deschis despre Adrian Cristea, tatal fiicei sale. Denisa Nechifor a avut o relație cu suișuri și coborașuri cu fostul fotbalsit Adrian Cristea, impreuna cu care are o fetița foarte frumoasa, Rania . Cu toate ca nu au ajuns niciodata…

- De la an la an, numarul companiilor care aleg sa iși motiveze și sa iși fidelizeze angajații a crescut, iar peste 70% dintre acestea folosesc tichete valorice. Angajatorii aleg ocazii precum 8 Martie, 1 Iunie, Sarbatorile de Paște sau Craciun pentru a-și arata recunoștința fața de fiecare angajat in…

- Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitați economice sau alte categorii de venituri vor depune la ANAF o singura declarație – Declarația Unica – care cuprinde toate informațiile necesare privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate și asigura simplificarea modului de…

- TICHETE CADOU DE PASTE. Companiile din Romania apeleaza tot mai des la tichetele cadou pentru a-și rasplati angajații, astfel ca cifrele legate de acestea cresc de la un an la altul. Inca de la 1 ianuarie 2016 cand noua legislație a intrat in vigoare, tichetele cadou sunt scutite de impozit pentru…

- Numarul pensionarilor din Romania a ajuns la 5,229 milioane in al patrulea trimestru al anului trecut, in crestere cu 5.000 fata de trimestrul precedent, in timp ce pensia medie a crescut cu 2,4%, la 1.132 de lei, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Targujienii cu venituri modeste mai au doar cateva zile la dispoziție pentru a depune cereri in vederea obținerii tichetelor sociale de Paște. 15 Martie este data limita pana la care reprezentanții Direcției pentru Protecție Sociala mai primesc solicitari in acest sens. Valoarea unui tichet social este…

- Sistemul de bonificatii la contributiile sociale Initiatorii proiectului propun reglementarea unui sistem de bonificatii pentru anul 2018, pentru achitarea integrala a obligatiilor fiscale estimate, respectiv a contributiilor sociale obligatorii.Astfel:a) pentru depunerea declaratiei…

- Romania pare sa fie tara asistatilor social i, dar guvernantii par a fi decisi sa schimbe acest lucru. Astfel, ministrul Finantelor a facut o declaratie prin care a anuntat ca statul trebuie sa incurajeze munca si nu statul acasa. De aceea, oficialul a anuntat ca se vor lua masuri drastice pentru…

- Cetațenii orașului Targu Jiu cu un venit mai mic de 400 de lei net lunar poate primi tichete sociale cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Aceștia pot depune cererile incepand cu data de 15 martie la Direcția de Protecție Sociala din cadrul Primariei Municipiului Targu Jiu. „Anunțam ca, pana pe data…

- Nominalizatii la premiile Oscar din acest an vor primi pungi cu cadouri in care se vor afla cutii cu bijuterii comestibile, vouchere pentru vacante de 12 zile in Tanzania si voiaje in Hawaii, dar si produse de infrumusetare si alimente pentru animalele de companie care respecta principiile nutritiei…

- E o afacere buna doar sa ajungi nominalizat la Oscar pentru ca pe langa premiile Academiei Americane de Film sunt zeci de sponsori care se inghesuie sa-și asocieze numele cu participanții la gala din aceasta seara. Pungile cu cadouri oferite la gala Oscar – botezate “The Everyone Wins Bags” – vor…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Salaj a decis sa mentina masurile impuse in urma cu o saptamana, cu privire la inchiderea pe o perioada nedeterminata a sectorului din DJ 109F, dintre Poiana Blenchii si limita cu judetul Maramures, respectiv stabilirea rutelor ocolitoare pentru devierea…

- Guvernul a decis in ședința de joi sa puna in dezbatere publica Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta va inlocui controversatul formular 600 și alte șase declarații care trebuiau depuse pana acum. Iata cum va arata, potrivit proiectului…

- Impozitul pe venit si contributiile sociale pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuala vor fi retinute la sursa care plateste venitul. Persoana fizica nu va mai fi obligata sa plateasca din propriul buzunar darile la Fisc. In acest sens se va da o OUG spre sfarsitul acestei luni. Actul…

- Noile norme de plata a contributiilor la sanatate si pensii, care ar fi trebuit publicate pe site-ul Ministerului Finantelor – asa cum a afirmat premierul Viorica Dancila – nu pot fi vizualizate, pentru ca... site-ul nu poate fi accesat.

- "Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta privind noi masuri bugetare pentru autoritatile publice locale. Cu acest act normativ, practic, se instituie posibilitatea ca unitatile administrativ-teritoriale sa solicite, in perioada 2018-2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare,…

- Primaria Municipiului Targu Jiu a anunțat ca, pana pe data de 15 martie, se primesc, la Direcția de Protecție Sociala, cererile pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Distribuirea acestora se face in perioada 26-30 martie. Valoarea nominala a unui tichet social este de 40…

- Familiile cu o situatie financiara modesta din municipiul Targu Jiu vor beneficia si anul acesta de tichete sociale din partea primariei, cu ocazia sarbatorilor pascale. Valoarea nominala a unui tichet social este de 40 de lei. Primesc tichete...

- Desi piata muncii nu duce lipsa de oferte pentru cei interesati sa munceasca, indiferent de nivelul de educatie pe care il au, joburile raman neocupate, tara noastra fiind printre cele sase state europene in care somerii sunt in risc de saracie. Concluzia se desprinde din cele mai recente statistici…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit in prima parte a discursului de la inceputul ședinței de guvern despre vizita sa la Bruxelles, apoi a detaliat punctele de discuții de pe agenda ședinței de Guvern.

- In proportie de 93,3%, intreprinzatorii chestionati de CNIPMMR au apreciat ca reformele privind cresterea salariului minim, trecerea contributiilor la salariat si cresterea contributiilor pentru salariatii cu timp partial au generat efecte negative. Sase din 10 antreprenori spun ca au…

- Horoscopul zilei de 17 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- O bijuterie stralucitoare este cea mai inspirata declarație de dragoste. De Ziua Indragostitilor, Iulius Mall Suceava le va oferi indragostiților posibilitatea de a caștiga un inel cu diamante Teilor, cine romantice și alte sute de premii.

- Guvernul a luat o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare de programe pentru…

- In urma cu cateva zile a fost publicata OUG nr. 3/2018 care corecteaza situațiile transferului de asigurari sociale pentru persoanele scutite de impozit (programatori, persoane cu handicap, etc.), pentru contractele de munca cu timp parțial și pentru contribuția la pensii pentru concediile medicale.…

- In urma cu cateva zile a fost publicata OUG nr. 3/2018 care corecteaza situatiile transferului de asigurari sociale pentru persoanele scutite de impozit (programatori, persoane cu handicap, etc.), pentru contractele de munca cu timp partial si pentru contributia la pensii pentru concediile medicale.…

- Guvernul a luat joi, 8 februarie, o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare…

- OUG de mentinere a veniturilor in cazul mai multor categorii de angajati Palatul Victoria din Bucuresti, sediul guvernului României. Foto: Arhiva. Guvernul a adoptat în sedinta din aceasta dupa-amiaza masuri pentru mentinerea venitului lunar…

- Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale, a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in cadrul sedintei Consiliului Economic si Social. In cadrul sedintei CES se cere…

- Contractele de munca la timp partial de lucru pentru care venitul brut se situeaza sub salariul minim pe economie vor fi taxate suplimentar pe partea de contributii, ca urmare a transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat incepand cu 1 ianuarie 2018, a explicat consultantul fiscal…

- Trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat nu a provocat un soc pe piata muncii, asa cum se temeau sindicatele la inceput. Potrivit lui Corneliu Podoleanu, liderul sindical al CNS Cartel Alfa-Timis, nu exista situatii tensionate, generate de nesuportarea de catre angajator a sumelor…

- Copiii din centrele de plasament, care au trecut de cele mai multe ori prin traume multiple, au nevoie in primul rand de atentie, intelegere si afectiune. Cadourile duse de Craciun sau de Paste ajuta, dar nu sunt nici pe departe suficiente. Iarina Tarban, fondator si Director Executiv Ajungem Mari,…

- Autoritatile iau in calcul ca plata contributiilor sociale estimate pe baza veniturilor extra-salariale sa se realizeze pe baza CNP la organul fiscal, fara a se depune Declaratia 600, conform unui anunt facut de ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului.…

- Declarația 600 trebuia depusa pana la 31 ianuarie 2018 de catre cei care, in 2017, au obținut venituri din activitați independente, chirii, drepturi de autor, din agricultura, echivalente cu cel puțin 12 salarii minime pe an, indiferent daca au obtinut si venituri de natura salariala. Citeste…

- " Regulamentul si directiva europeana este obligatorie pentru fiecare stat membru. Trebuie armonizata legislatia statului membru la directiva europeana pe o perioada mai mare. In cazul acestei directive europene se stipuleaza ca pana in 2030 ar fi posibila o egalizare a varstei de pensionare intre…

- Primaria municipiului Slatina a anunțat demararea celui de-al patrulea sezon de distribuire și depunere cereri pentru acordarea de tichete sociale cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Paște 2018. In acest sens se vor menține cele zece puncte de pe raza municipiului ...

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS).

- Contribuțiile sociale obligatorii pentru angajatori de la 1 ianuarie 2018 trebuie achitate pentru prima oara abia in februarie 2018, conform legislației in vigoare. Astfel, pana in ianuarie 2018, trebuie achitate cele șase contribuții sociale datorate pana in decembrie 2017. Din data de 1 ianuarie 2018,…

- Recent, a fost publicat in Monitorul oficial Ordinul ANAF nr. 3726/decembrie 2017 - Ordin pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si contributiilor sociale datorate de persoanele fizice. Acesta reglementeaza modul in care se vor depune declaratiile 205 - impozitul…

- Contribuțiile sociale au trecut de la angajatori la angajați incepand cu 1 ianuarie 2018. Concomitent, impozitul pe venit se reduce de la 16% la 10% pentru salariați, pensionari, persoane fizice autorizate, drepturi de autor. Noul an a adus mai multe modificari legislative care vizeaza atat populația,…