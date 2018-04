Stiri pe aceeasi tema

- Experții spun ca ouale vechi, intre șapte și 10 zile sunt ideale pentru fiert și sunt cele mai ușor de decojit. Cu siguranța ați observat ca anumite oua le puteți decoji fara probleme in timp ce altele va dau batai de cap, chiar daca erau in aceeași cutie. Pentru a evita acest tip de surpriza…

- Primaria comunei Metes, organizeaza a doua zi de Paste, in data de 09.04.2018, la Presaca Ampoiului sarbatoarea, “Traditii presecane”. Devenit traditie, evenimentul local, se afla la cea de-a XIII-a editie. A doua zi de Paște, la Presaca Ampoiului, dupa terminarea Liturghiei, localnici și turiști participa…

- Cand vorbim de bunatațile de Paște, inevitabil vin in discuție și dulciurile. In acest sens, cofetarii vin cu propuneri de dulciuri tematice pentru masa pascala. Astfel, specialiștii recomanda sa servim ca desert turta dulce, eclere personalizate, ou de ciocolata belgiana, torturi cu decor special,…

- Negustorul necinstit iti poate vinde (da, stim, oribil!) carne de caine in loc de miel! Cunosti diferentele?Pentru ca mielul de la masa de Paste sa nu fie caine anul acesta, avem la dispozitie toate caracteristicile care sa ne ajute sa facem diferenta intre carnea de oaie si cea de catel, conform ANSVSA.…

- CIORBA DE MIEL reteta de Paste. Cioba de miel este simplu de preparat si extrem de gustoasa. Sper deosebirea de ciorbele normale, la aceasta este indicat sa adaugam doua fire de ceapa verde.

- PASCA CU BRANZA DE VACI, ingrediente: 200 g zahar200 g unt25 g drojdiecoaja de lamaie si portocala1 kg branza de vaci2 linguri smantana2 linguri faina4 oua250 g zahar200 g stafide2 pliculete zahar vanilatcoaja de lamaie si de portocala1…

- Iata cateva ingrediente simple care te pot ajuta sa obții vopsea de oua naturala:Galben - turmeric sau foi de ceapaPortocaliu - pulbere de chiliRoșu - sfecla roșie, foi de ceapa roșie, zmeura sau mureAlbastru - varza roșie sau afine congelateVerde -

- Pasca cu branza este preparatul nelipsit de pe masa de Paste. Mai jos vei gasi o reteta de pasca foarte usor de preparat si extrem de gustoasa. Desi obiceiurile si retetele s-au diversificat si acum se face si pasca cu ciocolata, pasca cu smântâna, pasca…

- Cum drobul de miel este un preparat care nu lipseste de pe masa traditionala de Paste a romanilor, va propunem reteta speciala a celebrului bucatar Catalin Scarlatescu, pe care a mostenit-o de la bunica lui.

- Pasca este un preparat care nu ar trebui sa lipseasca de pe masa tradiționala de Paște, fiind un desert ce poate fi facut, de altfel, oricand. Daca varianta clasica nu te mai incanta, poți incerca o rețeta de pasca cu branza in varianta mai puțin calorica, fara aluat. Așadar, daca in acest an vrei sa…

- Biserica alba, cioplita in stanca de Albesti pe dealul de langa Campulung Muscel, are o liniste si o poveste aparte. I se spune Biserica Miresei pentru ca lacasul le atrage pe tinerele care vor sa se marite. Miresele isi aduc aici partenerii ca sa primeasca, impreuna, taina cununiei. Iar cununiile oficiate…

- Hotelierii si proprietarii de vile si pensiuni din statiunile de pe Valea Prahovei au pachete turistice pentru sarbatorile de Pasti la preturi care pornesc de la 350 de lei de persoana pentru trei nopti de cazare cu demipensiune si masa festiva. Unele oferte inclus reduceri la centre SPA sau de divertisment…

- In urma cu trei zile, ministrul finantelor le dadea o veste extraordinara tuturor bugetarilor! Eugen Teodorovici spunea atunci ca este posibil ca angajatii de la stat sa-si primeasca salariile inainte de Paste, astfel incat sa aiba timp sa-si faca toate cumparaturile.

- Ingrediente Pentru aluat 5 pahare faina50 g drojdie proaspata2 oua1 pahar zahar1½ pahar lapte100 g unt50 ml ulei1 praf de sarecoaja de la 1 lamaie Pentru prima umplutura 150 g mac75 ml lapte1 lingura unt75 g zahar Pentru a doua…

- Crezi ca n-ai nicio șansa sa faci un cozonac ca la mama acasa, așa ca dai fuga la supermarket sau la patiserie ca sa cumperi unul? Ei bine, exista o rețeta de cozonac extrem de simpla și de practica și care nu necesita framantare.

- Deși averea sa este estimata la 500 milioane de dolari, Beyonce a fost vazuta, duminica, facand cumparaturile intr-un lanț de magazine cu preturi reduse din Los Angeles. Insoțita de Blue Ivy, fetița sa de 6 ani, și de mama sa, Tina Knowels, artista a plecat de la casa cu coșul plin de haine, produse…

- Sarbatoarea de Paște se apropie cu pași repezi, iar pregatirile stau sa inceapa. Dupa ce, de Florii, gospodinele vor gati pește, intrucat e "dezlegare", cea de-a doua, dupa Buna Vestire.

- Fiecare familie are propriile obiceiuri atunci cand vine vorba de sarbatori, insa exista cateva tradiții de Paște valabile pretutindeni, indiferent de zona geografica. Ne-au bucurat copilaria și continua sa o faca! Tu le respecți?

- In perioada 27 martie – 4 aprilie, Primaria Capitalei, prin Opera Comica pentru Copii, prezinta un numar record de spectacole pentru cei mici: 42 de reprezentații in cele trei sali din sediul de pe Calea Giulești, la care sunt așteptați peste 12.000 de spectatori de toate varstele. Pana pe 1 aprilie,…

- Potrivit studiilor efectuate in decursul anilor, cartoful este un medicament, atat timp cat nu este prajit. Chiar daca alaturi de painea alba, cartofii sunt urmatorii pe lista alimentelor interzise atunci cand vrei sa scapi de un surplus de kilograme, consumați fara nimic altceva ei pot fi considerati…

- Directorul general al ANPC Paul Anghel recomanda ca produsele pentru Paste, precum ouale, carnea de miel, cozonacul sau pestele sa fie cumparate doar din locurile amenajate si autorizate care asigura... Source

- Iți recomand sa incepi cu curațenia, pentru ca astfel o vei face pe indelete, fara sa te obosești. Lasa cumparaturile și preparatele specifice mesei de Paște, pe final. Curața geamurile cu oțet, lamaie și hartie Pentru a curața toate geamurile, unui apartament cu 3 camere, ai nevoie…

- Cand ne gandim la Paște, ne vin automat in minte ouale roșii. Ele sunt nelipsite in preajma acestei sarbatori. Tradiția spune ca ouale vopsite cu roșu semnifica jertfa Mantuitorului. Renunțați la coloranții artificiali și vopsiți ouale natural cu ajutorul frunzelor de ceapa.

- Ouale roșii, pasca și mielul sunt nelipsite de pe masa de Paște. Cum cea mai importanta sarbatoare din creștinism este tot mai aproape, trebuie sa ne pregatim din timp sa ii surprindem pe cei dragi. Iata care este ingredientul secret pentru cea mai buna ciorba de miel.

- Sarbatorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar gospodinele se gandesc deja la meniul de Paște. Printre toate bunatațile care se vor afla pe masa romanilor, drobul nu trebuie sa lipseasca.

- Drob de miel: un drob cremos, aromat, nu este inecacios, ci suculent si aromat, are o dulceata aparte. Am cateva trucuri pe care vi le spun cu mare drag. Orice roman care se respecta are pe masa de Craciun sau Pasti, pe langa multe alte bunatati traditionale, si un drob. Se poate face din organe de…

- Carnea de miel este nelipsita de pe masa romanilor cu ocazia Sarbatorilor de Paste. Pentru ca mai este puțin pana ce gospodinele vor pregati mult așteptatele preparate, nu strica sa știm care sunt secretele unei fripturi de miel reușite.

- In Postul Mare al Paștilor, creștinii se invrednicesc sa se abțina de la consumarea anumitor alimente, precum carnea, ouale, branza sau laptele, alegand legume și verdețuri, in rețete sanatoase și...

- Vopsitul oualor este obiceiul de referința pentru sarbatoarea de Paște. Coloranții artificiali sunt tot mai blamați și intr-adevar aceștia ar trebui evitați cat mai posibil. Iata cum sa vopsiți ouale in mod natural.

- Iata cateva retete de pasca fara aluat si pasca traditionala, pentru ca masa de Pasti sa respecte traditiile strabune. Pasca fara aluat, Reteta lui Bogdan Roman (Master Chef)"Imi place si pasca traditionala, dar parca are prea mult cozonac si decat sa tot aleg branza delicioasa, mai bine…

- Ciorba de miel este nelipsita de pe masa de Paște a romanilor. Insa, nu toate retetele sunt la fel de bune. Daca vrei sa nu dai gres si familia sa te laude, incearca aceasta reteta. Va fi atat de gustoasa incat toti se vor linge pe degete.

- Injumatațirea Postului Mare sau Miezul Paresimilor se caracteriza in Calendarul popular printr-o relaxare simțita de cei care posteau. ”Mai este juma de post”, spuneau țaranii. Cu sute de ani in urma, termenul ”paresimi” semnifica toata perioada postului Sfintelor Paști. In miercurea din saptamana a…

- Ceaiul de ceapa (indiferent de culoarea legumei) are o multime de proprietati medicinale. In afara de mirosul specific, gustul unui ceai de ceapa difera in functie de de tipul legumei folosite (rosie, galbena, alba etc).

- Mucenicii moldovenesti se prepara pe data de 9 martie de femeiele din Moldova si nu numai. Acesti colacei glazurati si presarati cu nuca se prepara si in alte zone din Romania. Mucenicii moldovenesti au forma cifrei 8, un simbol pentru divinitate si infinit. Ingrediente:- 100…

- Mucenici moldovenesti de post pufosi, ingrediente: Pentru aluat700 grame de faina alba de grau tip 000300 ml apa carbogazoasa100 ml de suc de portocale proaspat stors100 ml ulei de floarea soarelui80 grame de zahar2 plicuri de zahar vanilato lingurita de…

- In scopul prevenirii aparitiei si evolutiei unor episoade de toxiinfectii alimentare in perioada Sarbatorilor Pascale 2018, DSVSA Prahova va intensifica controalele oficiale in unitatile de abatorizare, procesare, depozitare si vanzare cu amanuntul a produselor alimentare, tinand cont de faptul ca…

- Multe medicamente farmaceutice, in timp ce sunt eficiente și utile uneori, pot fi periculoase, dar exista o alta soluție pentru problema dvs. de durere. “Aproape intotdeauna, daca gasim medicamente care fac acest truc, gasim o planta care face același truc – și o face mai sigur”, remarca botanistul…

- Nu citesti intreaga reteta inainte de a incepe sa faci prajitura Pentru a evita surprizele neplacute (ca de exemplu sa fi ajuns la jumatatea retetei si sa-i dai seama ca ai uitat sa faci ceva) citeste reteta cap coada inainte de a te pune pe treaba. In acest fel, experienta ta culinara va…

- Luni incepe Postul Sfintelor Paști. Ți-am pregatit 3 rețete de post cu paste hranitoare și ușor de facut. Se pot servi la orice masa principala sau ca gustare. Le poți lua și la serviciu, insoțite de paine sau chipsuri. Fasole batuta Ingrediente: 300 g fasole alba boabe, 4 cepe, 2 morcovi, 200…

- RETETA ZILEI: Conopida cu ficatei la cuptor Mod de preparare Conopida cu ficatei la cuptorFierbi ficateii de pui in apa cu sare, apoi il tai bucatele mici.Desfaci conopida si o fierbi in apa cu sare, timp de 5 minute. Ungi cu ulei un vas si il tapetezi cu pesmet. Bati ouale cu smantana…

- Este unul din acele lucruri care te pot lasa cu frustari. Coaja se faramiteaza si devine aproape imposibil de curatat. Iar la final, in loc sa ai un ou fiert perfect, neted, ai un ou ciopartit din toate directiile. Din fericire, ai cum sa cureti oul fiert fara sa-l distrugi. O persoana care testeaza…

- În amintirea anilor de copilarie, când nicio masa de sarbatoare nu era completa fara cozonac, nuci umplute, &"faguri" lipiti cu serbet si prajitura alba ca zapada, va propunem sa va aromati bucataria si sa va rasfatati

- Cake-pops au devenit niște prajiturele foarte la moda in ultima perioada, deoarece sunt și delicioase și arata senzaaional. In interior au o compozișie de balt de tort. Specialista in cofetarie Irina Apostol (Art Dessert), autoarea rețetei de mai jos, spune ca daca avem deja o compoziție preferata,…

- Deosebit de popular in perioada iernii, vinul fiert este servit cu placere oriunde: la targuri, pe partiile de schi, la pub-uri ori acasa in dupa-amiezile geroase. Reteta preparatului aromat o aflam din cartea regretatului gastronom, Radu Anton Roman, aparuta la editura Paideia, “Bucate, vinuri si obiceiuri…

- Uneori, apelarea la diete sanatoase poate insemna și sa ții cont de unele recomandari mai... curioase. Totuși, ele au o motivație reala. Nutritionistii ne recomanda sa consumam ouale cu tot cu...

- Ingrediente Tort cu portocale blat: 7 oua, un praf de sare, 7 linguri de zahar, 7 linguri de faina, 2 lingurite de coaja rasa de portocaleCrema alba: 500 g smantana grasa, 250 g crema de branza de vaci, 150 g zahar pudra, zahar pudra vanilat, 2 plicute de gelatina, stafide, coaja de portocala…

- Un spital mic dintr-un oras cu populatie de circa 27.000 de locuitori din Alba face performanta in domeniul medical. Spitalul inregistreaza periodic premiere in ceea ce priveste interventiile chirurgicale realizate aici, care rivalizeaza cu servicii de complexitate ridicata oferite in unitati mult mai…

- Ingrediente 2 cani cu pesmet din fursecuri (de la aproximativ 15 fursecuri de marime medie) 6 linguri de crema de branza, la temperatura camerei ciocolata alba topita bomboane decorative Mod de...

- Receptia lotului 3 al autostrazii Sebes - Turda a fost amanata pentru 90 de zile, din cauza unor neconformitati constate de o comisie a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al institutiei, Alin Serbanescu. Acest…