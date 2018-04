Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi intra luni, 2 aprilie, in Saptamana Mare, ultima in care se tine post inainte de sarbatoarea Sfintelor Pasti. Aceasta perioada este unica in Biserica, atat din punct de vedere liturgic, cat si duhovnicesc. „Adevarul“ va spune semnificatia fiecarei zile din Saptamana Patimilor.

- Duminica, 1 aprilie 2018, Biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Panciu a gazduit Concertul de Florii - In memoriam Marin Constantin, susținut de Corul de Camera „Pastorala” din Focsani, dirijat de prof. dr. Dumitru Sandulachi. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Primariei…

- Lunea Mare. Saptamâna Mare. Postul Pastelui se încheie cu Saptamâna Mare, a patimilor lui Hristos. În Saptamâna Mare se face curatenie generala în gospodarii.

- Din Duminica Floriilor și pâna în Sâmbata dinaintea Pastelui, suflarea credincioasa traverseaza Saptamâna Mare (sau Saptamâna Patimilor), perioada de post, rugaciune și tristețe, rememorând

- Inainte de Paști, in Saptamana Mare, la Giroc se va auzi din nou glasul de toaca. Vor fi pregatite 33 de toace, dupa anii lui Iisus petrecuți pe pamant, la cea de-a XI-a editie a Festivalului de toaca in Banat.

- Guvernul a anuntat inainte de sedinta de saptamana trecuta ca analizeaza posibilitatea acordarii salariilor bugetarilor inainte de Paste. Dupa sedinta de guvern de joi insa, ministrii nu au mai venit cu precizari, semn ca decizia a fost amanata. Singura posibilitate ramane astfel sedinta de…

- Creștinii ortodocși sarbatoresc azi Duminica Floriilor și se pregatesc sa intre in Saptamana Mare dinainte de Paști. In București sunt cateva sute de biserici ortodoxe, unele lacașuri de cult construite inca din secolele XIV-XV. HotNews.ro va propune o aplicație interactiva realizata de Esri care vine…

- Ultima saptamana a Postului Sfintelor Pasti, cunoscuta ca Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor, incepe in Duminica Floriilor, respectiv la 1 aprilie anul acesta, si se incheie in Sambata Mare, respectiv la 7 aprilie. Aceasta este cea mai aspra saptamana a postului, amintind de patimile Domnului Iisus…

- Incepand cu ziua de Florii (Duminica Intrarii in Ierusalim a Domnului) se intra in ultima saptamana a Postului Pastilor, numita Saptamana Patimilor (Saptamana Mare), in care crestinii se pregatesc sa intampine marea sarbatoare a Invierii Mantuitorului Iisus Hristos, se arata intr-un material realizat…

- Ortodocșii praznuiesc, azi, Floriile sau Duminica Stâlparilor, cea mai importanta sarbatoare care vestește Paștele, rememorând intrarea lui Iisus în Ierusalim, și sarbatoarea celor cu nume de floare. Duminica Floriilor sau a Stâlparilor (dupa denumirea ramurilor de palmier…

- Președintele Iohannis a fost impreuna cu soția, sambata noaptea, la slujba de Paștele catolic de la Sibiu, la biserica parohiala romano-catolica “Sfanta Treime”, aflata in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului. Șeful statului le-a transmis urari de bine tuturor romanilor, atat celor care sarbatoresc…

- Prin centrul Timișoarei s-a pornit un alai format din copii costumați in iepurași pe role și pe biciclete, majorete și sportivi. Toți au pornit prin centrul Timișoarei, cu muzica și voie buna. Urechile de iepurași care erau purtate de participanții la parada au fost elementul comun. Unii…

- Vreți sa invațați sa incondeiați oua? La Timișoara aveți aceasta ocazie. Veți putea invața, inainte de Paști, in Saptamana Mare, sa incondeiați oua cu ceara, la fel cum fac femeile din satul Dragoteni.

- Duminica Floriilor este si prima zi din Saptamana Patimilor, care ne aduce aminte de Patimile, Rastignirea si Ingroparea Domnului. In aceasta perioada, Biserica invita pe credinciosi la rugaciune mai intensa, in fiecare seara oficiindu-se in biserici slujba Deniei.

- Sambata lui Lazar este sarbatorita de creștini-ortodocși cu o zi inainte de Duminica Intrarii lui Hristos in Ierusalim (Duminica Floriilor) și reprezinta puntea de legatura intre Postul Paștelui și Saptamana Patimilor. Duminica Floriilor este precedata de Sambata lui Lazar. In aceasta zi, Iisus Hrisos…

- Persoanele din Petrila care se confrunta cu dificultați de ordin financiar primesc un ajutor din partea autoritaților locale. Vor fi acordate tichete cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Beneficiarii vor primi tichete in valoare de 50 de lei. “Ținand cont de faptul ca situația sociala a populației…

- Sarbatoarea de Florii, care celebreaza sosirea lui Iisus Hristos in Ierusalim, marcheaza inceputul saptamanii Patimilor ce culmineaza cu noaptea de Inviere si cu marea sarbatoare de Paste. Ramurile de salcie si dezlegarea la peste sunt simbolurile Floriilor.

- Cu o saptamana inaintea Patimilor Sale, Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, pe un asin, inconjurat de cei 12 Apostoli ai sai. Multimea l-a intampinat cu ramuri de curmal, recunoscandu-l ca fiind adevaratul Mantuitor. Din aceasta zi, biserica oficiaza in fiecare seara Deniile, in amintirea zilelor…

- Sâmbata lui Lazar este sarbatorita de creștini-ortodocși cu o zi înainte de Duminica Intrarii lui Hristos în Ierusalim (Duminica Floriilor) și reprezinta puntea de legatura între Postul Paștelui și Saptamâna

- Duminica, 1 aprilie, credinciosii ortodocsi sarbatoresc Floriile, eveniment ce deschide ciclul sarbatorilor pascale. Aceasta zi preceda Sambetei lui Lazar, ce reprezinta puntea de legatura intre Postul Pastelui si Saptamana Patimilor. Mai multe informatii referitoare la semnificatia acestor…

- Dilema dintre Paste sau Pasti revine in actualitate. Cei care doresc sa adreseze urari corecte celor dragi trebuie sa stie ca ambele forme sunt corecte, doar ca se folosesc in contexte diferite, scrie ziarulactualitatea.ro.

- Duminica Floriilor este o sarbatoare crestina celebrata intotdeauna in ultima duminica inainte de Paste. Ea marcheaza intrarea Mantuitorului Iisus in Ierusalim si poate reprezenta un moment ideal in care familia sa vorbeasca despre credinta si sa petreaca timp impreuna, urmand traditiile [...]

- Floriile deschid saptamana cea mai importanta pentru pregatirile de Pasti, asa-numita Saptamana Mare, de dupa cele 40 de zile de The post Creștinii ortododocși praznuiesc, duminica, floriile appeared first on replicahd.ro .

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Pasti, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Intrebat daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, ministrul Finanțelor a…

- Cea mai scumpa vacanta de Paste i-a costat pe doi romani 26 de mii de euro. Atat a platit un cuplu norocos, care, in Saptamana Mare, va pleca in jurul lumii si se va intoarce abia dupa o suta de zile.

- In Saptamana „Școala Altfel”, doua clase de elevi de la Școala generala nr. 14 din Brașov au aflat ieri, alaturi de invațatori și parinți, Povestea iepurașului de Paști, la Jucarioteca Bibliotecii Judetene „George Baritiu”, de pe str. Iuliu Maniul nr.6, care a fost gazda perfecta pentru acest eveniment.…

- Sâmbata lui Lazar. Sâmbata lui Lazar este sarbatorita de creștini-ortodocși cu o zi înainte de Duminica Intrarii lui Hristos în Ierusalim (Duminica Floriilor) și reprezinta puntea de legatura între

- In satul Lemesany din Slovacia a fost montat cel mai mare ou de Paște din lume. Acesta are peste 5 metri inalțime și cantarește aproape 800 de kilograme. Oul uriaș, care a fost montat sambata, pentru a figata in Duminica Floriilor catolice, a fost creat de un arhitect local, Jozef Kuruc. Acesta spune…

- Aproximativ 4 mii de nevoiași vor primi ajutoare financiare din partea primariei cu ocazia sarbatorilor de Paști. Decizia a fost luata în cadrul ședinței comisiei de stabilire și acordare a ajutorului material. Astfel, dupa cum anunța Primaria, 900 de persoane cu deficiențe…

- Drob de miel: un drob cremos, aromat, nu este inecacios, ci suculent si aromat, are o dulceata aparte. Am cateva trucuri pe care vi le spun cu mare drag. Orice roman care se respecta are pe masa de Craciun sau Pasti, pe langa multe alte bunatati traditionale, si un drob. Se poate face din organe de…

- Paste sau Pasti? Cum e corect? Lingvistii si dictionarele explicative spun ca ambele forme sunt acceptate ca fiind corecte. Teologii ortodocsi, în schimb, arata ca doar varianta la plural respecta traditia religioasa autentica.

- Biblioteca Liviu Rebreanu din Municipiul Aiud gazduiește in preajma sarbatorilor de Paști un concurs de incondeiat oua, la care vor participa elevi de pe raza orașului. Marți, a fost randul elevilor clasei a II-a de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” insoțiți de doamna profesor Margareta Pașca,…

- Chiar daca afara vremea amintește mai mult de Craciun, in Piața Victoriei și Piața Libertații din Timișoara s-a deschis Targul de Paști. Puținii timișoreni care au infruntat ploaia și frigul și au ieșit la plimbare prin centrul orașului au putut gasi la cele cateva zeci de casuțe amplasate…

- Primaria Timisoara organizeaza cea de-a XI-a editie a Targului de Pasti, in perioada 17 martie – 10 aprilie 2018. In Piata Victoriei vor fi amplasate traditionalele casute, unde se vor comercializa oua incondeiate, dulciuri, cozonaci, pasca, flori, icoane, produse handmade si decoratiuni specifice sarbatorilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care bugetarii vor avea parte de o minivacanta de Paste. Mai exact acestia vor beneficia de zi libera si in Vinerea Mare. Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 12 martie a.c., urmatoarele decrete:…

- Agentiile de turism si centrele de pelerinaj spun ca le ofera clientilor reduceri, in functie de destinatii si numarul de locuri disponibile. "Ne fac reduceri si hotelele si ghizii. Peste tot este cel mai bine din timp. Zece, 15 procente si cinci procente.

- Luna februarie s-a incheiat cu ninsori abundente, cand romanii se asteptau mai putin, se pare si in lunile urmatoare vremea ar putea schimbatoare. Meteorologii au anuntat ca este posibil ca anul acesta vremea de Pasti sa nu fie foarte frumoasa, avand in vedere ca va fi la inceputul lunii aprilie.

- CHIȘINAU, 20 feb — Sputnik. Postul Pastelui a început pe 19 februarie si se încheie pe 7 aprilie. În Postul Mare creștinii trebuie sa dea dovada de o grija spirituala sporita, prin înfrânarea de la alimente de dulce. Mai mult, creștinii trebuie sa se…

- Postul Paștelui 2018 (Postul Mare) incepe luni, 19 februarie și dureaza pana in data de 7 aprilie. In 2018, Paștele ortodox pica duminica, 8 aprilie. Paștele catolic va pica pe 1 aprilie, anul acesta. Postul Paștelui dureaza 40 de zile, fiind cel mai lung din an. La aceasta perioada se adauga și Saptamana…

- Centrul Timișoarei se va umple din nou de casuțe, comercianții urmand sa vanda ornamente dedicate sarbatorilor pascale. Cei interesați pot depune incepand din 14 februarie dosare la Casa de cultura a orașului. „Casuțele vor fi amplasate in Piața Victoriei, cam dupa aceleași reguli…

- Biserica Ortodoxa pomeneste sambata, 10 februarie, pe cei adormiți, marcand astfel „Moșii de Iarna”. Mosii de iarna marcheaza inceputul sambetelor mortilor, in numar de sapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De la capataiul celor…

- ''Moșii de iarna'' marcheaza inceputul sambetelor morților, in numar de șapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De saptamana viitoare, ultima inaintea Postului Paștelui, credincioșii ortodocși lasa sec de carne.

- Loteria Romana a pus in joc pentru "Loteria Sarbatorilor de Paste" 210 premii in valoare totala de 300.000 de lei, extragerile pentru desemnarea castigatorilor urmand sa aiba loc pe 8 aprilie, potrivit unui comunicat al Loteriei, remis marti, AGERPRES. Conform sursei citate, pentru ''Loteria…

- Profesorii, elevii și parinții vor ca școala sa inceapa in 17 septembrie, vacanța de iarna sa dureze trei saptamani, iar cea de primavara doua, anul școlar fie de cel puțin 34 de saptamani și sa fie menținuta vacanța intersemestriala. Acesta este rezultatul consultarii publice, lansata de Ministerul…