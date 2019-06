Stiri pe aceeasi tema

- Daca folosiți uleiuri esențiale, știți deja ca au efecte imbatabile asupra sanatații și a starii de spirit. Știți ca relaxeaza, calmeaza, revigoreaza, susțin imunitatea și multe altele.

- Un tanar cunoscut pe YouTube, care a pacalit un om al strazii sa manance biscuiti umpluti cu pasta de dinti si a postat online filmarea cu incidentul, a fost condamnat la 15 luni de inchisoare si trebuie sa-i plateasca victimei sale 20.000 de euro daune morale, scrie The Guardian.

- Tanarul s-a filmat in timp ce pacalea un om al strazii din Romania sa manance biscuiți umpluți cu pasta de dinți, iar apoi a facut publice imaginile pe internet. Acum, insa, oamenii legii au stabilit ca a comis o ”infracțiune impotriva integritații morale”, dupa ce omului i s-a facut rau.

- Spune sincer, de cate ori ți s-a intamplat sa folosești o crema sau vreun alt produs pentru ingrijirea tenului, cu efecte declarate de antirid si lifting și sa astepti schimbarea aceea miraculoasa, cand fața iți devine ca de porțelan și imperfecțiuni

- 1. Un bebelus care se dezvolta in burta unei mame sanatoase, fericite si linistite primeste cel mai bun start in viata. 2. Cu cat sunt mai atente la experienta nasterii copiilor lor si la nevoile neimplinite din copilarie cu atat sunt mai capabile mamele sa raspunda la nevoile copiilor lor. 3.…

- Andi Cristea a cumparat doua paste de dinți, aceeași marca, insa una a cumparat-o de la Bruxelles, iar cealalta din Romania. ''Pasta de dinți pentru Romania și fosta Iugoslavia fața in fața cu pasta de dinți de acasa de la Timmermans'', a scris europarlamentarul Andi Cristea in dreptul imaginilor…

- Metoda 1 – Unt de arahide Cand are guma de mestecat in par, untul de arahide poate fi cea mai buna solutie. Uleiul din compozitia acestuia lubrifiaza parul si dizolva guma. Izoleaza parul in care este lipita guma cu un elatistic pentru bani. Aplica untul de arahide cu ajutorul unei…

- Medicii avertizeaza ca in Romania exista oameni care nu au folosit niciodata periuta si pasta de dinti. Sanatatea orala este o mare problema si in judetul Vaslui, unde Casa de Sigurari de Sanatate are contract cu 46 de cabinete medicale, iar patru dintre ele au fost sanctionate la ultimele verificari.…