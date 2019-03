Stiri pe aceeasi tema

- Patinatoarea italiana Carolina Kostner, campioana mondiala in 2012, nu va evolua la Campionatele Mondiale de patinaj artistic din martie, din Japonia. Kostner, in varsta de 32 de ani, are probleme la sold, iar in decembrie a suferit o accidentare la un picior in urma unui accident domestic, informeaza…

- Natalia Duminica este o regina a dansului oriental. Tanara este foarte activa și participa la diverse concursuri naționale și internaționale, lasandu-i masca cu mișcarile suave, pline de grație și elasticitate pe toți cei care o privesc.

- Fosta mare sportiva Simona Gherman revine la CSA Steaua ca manager la sectiile de scrima, gimnastica ritmica si gimnastica artistica, informeaza un comunicat remis Agerpres. Campioana olimpica, mondiala si europeana la spada, retrasa de pe plansa dupa Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016, unde a cucerit…

- Selectionata Danemarcei a castigat in premiera titlul mondial la masculin, duminica seara, dupa ce a invins formatia Norvegiei in finala Campionatului Mondial 2019, cu scorul de 31-22 (18-11), la Herning (Danemarca). Danemarca, medaliata cu aur la Europenele din 2008 si 2012, cucerise…

- Campioana olimpica din 2000 a fost asaltata pentru autografe și fotografii in cadrul campaniei ”Sportul Ne Unește” Poveștile sportului sunt nemuritoare, iar faptele celor care le-au scris raman pentru totdeauna in memoria romanilor. De acest lucru s-a convins și fosta campioana olimpica și mondiala…

- Serena Williams își așteapta deja adversara din optimile Australian Open, dupa ce a obținut o victorie categorica în fața Dayanei Yastremska. Campioana de șapte ori la Melbourne, Serena a declarat ca i-ar placea un duel cu numarul 1 mondial, Simona Halep, care o înfrunta în turul…

- Stadionul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste luni, 17 decembrie, meciul dintre FC Viitorul si campioana en titre, CFR Cluj, care e si liderul actual al clasamentului. Partida conteaza pentru etapa a 20 a si incepe la ora 20.00. CFR Cluj a acumulat pana acum 40 de puncte, avand o singura…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei se va duela cu reprezentativa Olandei in finala mica a CE din Franta, pentru medalia de bronz, in timp ce pentru titlul continental vor lupta campioana olimpica Rusia si campioana mondiala Franta, in urma semifinalelor de vineri.In prima semifinala a…