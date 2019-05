Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 18 mai, de la ora 21.00, trupa Before I Die iși lanseaza noul album pe scena clubului Capcana, iar in deschidere va canta Reverse de Moment. Before I Die este din Baia Mare, s-a inființat in 2017 și canta un hardcore metal “agresiv, melodios, cu un balans intre momente intense sau…

- Un barbat din Brazilia, care a ramas vaduv, a facut un gest emoționant de dragul fiicei sale. Acesta i-a cerut sa vina imbracat in femeie la serbarea școlara de Ziua Mamei. Daniel Correa, in varsta de 33 de ani, a impresionat pe toata lumea cu gestul sau. Barbatul din Brazilia a ramas vaduv in urma…

- CIA și Pentagonul au construit o noua arma revoluționara. Aceasta, supranumita "bomba ninja" , iși ucide ținta mai degraba cu lame de oțel decat cu explozibili, relateaza MSN.com. Aceasta arma nu mai face multe victime colaterale. Proiectilul secret R9X este proiectat sa distruga teroriștii individual…

- Formația maghiara The Qualitons, care recent a caștigat premiul de cea mai buna trupa de indie rock din Ungaria de catre industria muzicala din țara vecina, va susține un concert de neratat la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare miercuri 17 aprilie, de la ora 21, la Reflektor Venue. Trupa…

- Vineri, 19 aprilie, de la ora 19.00, trupa timișoreana revine in lumina reflectoarelor cu un concert in curtea de la Hostel Costel din Timișoara. „De aproape un an, proiectul BAB s-a retras in studio pentru a produce al treilea album, timp in care, au pregatit și acest live set, iar pe 26…

- Mirela Iacob este o figura cunoscuta in randul melomanilor din Timișoara. A compus și tradus versuri pentru nume ca Survolaj, Quo Vadis, Blazzaj și Implant pentru Refuz. A cantat in diverse formule alaturi de nume consacrate ale scenei. Chiar daca in ultima vreme aparițiile Mirelei pe scenele locale…

- Tion: Ce inseamna Electronic Resistance? E.R.: Electronic Resistance a pornit de la visul de a deveni un studio multidisciplinar de creație multimedia atat pentru mediul de afaceri cat și pentru cel cultural. Majoritatea activitaților ER se desfașoara la granița dintre digital și analogic.…

- Marți, 26 februarie, de la 20.00, trupa Spiritual Seasons va urca pe scena Manufactura pentru un show incendiar și va incanta publicul cu piesele sale, care au o puternica influența medievala și celtica. Spiritual Seasons, din Ucraina, este compusa din Victor Smirnov, Anton Smirnov, Mikhail…