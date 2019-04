Stiri pe aceeasi tema

- Crima teribila in zona depoului de locomotive din Timișoara. O femeie care lucra la o firma de curațenie a fost injunghiata și a murit la scurt timp. Strada Dunarea a fost impanzita de polițiști, care au inceput cercetarile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele in care s-a petrecut groaznicul…

- Un accident rutier a avut loc, luni seara, intre un TIR si un microbuz, pe autostrada A1 Timisoara - Lugoj, in dreptul localitatii Remetea Mare din judetul Timis. In urma accidentului, ambele autovehicule s-au rasturnat, iar soferul microbuzului a murit, o pasagera fiind ranita.

- UPDATE: Cazul s-a incheiat tragic. Femeia a decedat in cursul zilei de joi. In cursul diminetii de joi, 21 martie, la Sighetu Marmatiei a avut loc un caz in care a fost implicata o femeie si fostul concubin. Mai precis, femeia a fost injunghiata in gat, in timp ce se afla la domiciliu, de catre barbatul…

- O prahoveanca in varsta de 50 de ani a avut parte de un sfarsit cumplit. Femeia a murit, dupa ce a fost lovita in gat de o tabla desprinsa dintr-un acoperis de vantul extrem de puternic. Incidentul șocant a avut loc sambata dupa-amiaza, in comuna Manesti din judetul Prahova. Femeia a iesit in curtea…

- FOTO – Arhiva Inca doua persoane au murit din cauza gripei, a informat miercuri Institutul National de Sanatate Publica. Numarul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns la 89. Un barbat in varsta de 29 de ani din Calarasi, o femeie de 71 de ani din Bucuresti, un barbat de 45 de ani din Prahova…

- Lidia Stefureac, 49 de ani, din satul Remetea-Lunca, a lasat in urma ei o mare de lacrimi. Mama a 18 copii, dintre care cel mai mic are cinci ani, fusese diagnosticata cu cancer de col uterin acum doi ani. Deși a fost operata la Cluj-Napoca și medicii au facut tot posibilul sa-i salveze viața, femeia…