- In primele sase luni din 2019, piata romaneasca a bunurilor de folosinta indelungata a avut o valoare de 1,436 miliarde euro, reprezentand o crestere de peste 2% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in special datorita vanzarilor de electrocasnice mari si mici care, stimulate de programul Rabla,…

- Piata spatiilor industriale si logistice din Romania traverseaza cea mai buna perioada din istorie, atat din prisma cererii, cat si a ofertei, asistand in ultimii 5 ani la o dublare a stocului total, potrivit datelor firmei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, potrivit NEWS.ro.Stocul…

- Piata electro - IT a inregistrat in trimestrul al doilea al acestui an o crestere de 6% comparativ cu perioada similara din 2018, pana la 737 milioane euro, electrocasnicele mari si mici si electronicele fiind cele mai performante sectoare, conform rezultatelor GfK TEMAX pentru Romania. Cel mai mare…

- Dupa demararea primei asamblari de produse in noiembrie 2018, fabrica Seinheiser localizata in Ghimbav este acum pe deplin operaționala, iar o echipa de 116 angajați asigura manufacturarea produselor electronice profesionale și de larg consum. “Sunt foarte incantat sa particip la deschiderea oficiala…

- Toate telefoanele lansate de catre chinezii de la Huawei, in 2019, pe piata din Romania, sunt compatibile cu sistemul de avertizare si alarmare a populatiei in situatii de urgenta - Ro-Alert, informeaza producatorul intr-un comunicat de presa, transmis miercuri AGERPRES."Smartphone-urile introduse…

- "Programul de lucru mai lejer si flexibil, alaturi de posibilitatea de a lucra de acasa, reprezinta principalul motiv sa dea jobul actual pe unul cu salariu mai mic pentru 22% dintre respondentii dispusi sa accepte o astfel de schimbare. Aproape tot atatia (21,7%) ar accepta un job mai prost platit…

- Editia din 24 mai a.c. a Programului Rabla pentru electrocasnice a fost un adevarat succes din punct de vedere al numarului record de inscrieri ale persoanelor fizice, insa in cele doua saptamani in care acestea putea folosi voucherele pentru achizitia aparatelor noi s-au folosit putin peste un sfert…