- Era cunoscuta pentru stranietatea sa, pentru veșmintele sale albe croite excentric și pentru teama de a socializa. A crescut in sanul unei familii protestante și foarte conservatoare, tatal ei fiind judecator și apoi senator al statului. Pasionata de litere, a luat lecții de latina și greaca, de pian,…

- Miliardarul Sam Altman, in varsta de 32 de ani, a platit de curand o suma maricica, 10.000 de dolari, pentru a fi ucis. Barbatul vrea ca apoi creierul sa-i fie conservat. Sam Altman este unul dintre cei 25 de oameni care susțin financiar firma Netcome ce promite ca va asigura nemurirea creierului. Insa,…

- Din aceasta toamna, Universitatea din Pitesti va avea un program de studii de licenta unicat in Romania, si anume in limbajul mimico-gestual. Se asteapta ca specializarea sa atraga multi tineri, in conditiile in care, conform cerintelor europene, autoritatile publice vor fi obligate sa asigure cate…

- "Inainte sa merg la acea intalnire, i-am spus domnului Tariceanu și am convenit ca nu va fi nici o problema. De atunci nu ne-am mai vazut și nici nu am mai vorbit nici la telefon. A zis ca vrea sa colaboram, dar și eu și doamna premier i-am spus ca trebuie sa fie o dorința de colaborare reciproca…

- Anda si Dragos Corbu sunt doi tineri din Bucuresti care, au lansat un magazin online dupa nasterea primului copil. Dorinta de-a gasi cele mai bune lucruri pentru siguranta copilului lor si experienta pe care au avut-o in identificarea acestora i-a determinat pe sotii Corbu sa gaseasca solutii pe care…

- Un tanar sucevean crescut in centre de plasament viseaza sa devina designer vestimentar. Andrei Ignat, in varsta de 19 ani, se afla acum in Programul „Centru de tranzit pentru tineri in dificultate Foyer" Suceava, sustinut de FARA. Fundatia FARA deruleaza trei programe Foyer. Unul ...

- Floarea de colt se intalneste din Pirinei pana-n Himalaya. Creste in munti calcarosi, pe versantii abrupti si insoriti, respectiv pe stanci. Denumirea stiintifica, din limba latina, este „Leontopodium alpinum“, adica o specie din familia botanica a florii-soarelui si a margaretei (familia Asteraceae).…

- Institutul Cultural Roman Bruxelles impreuna cu Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana si cu europarlamentarul Norica Nicolai organizeaza recitalul de chitara clasica Foileton Sonor, in interpretarea Duo Kitharsis, compus din Alexandra Petrisor si Dragos Horghidan, un duo consacrat…

- Prim-ministrul Pavel Filip și prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, au reconfirmat astazi dorința de a consolida in continuare cooperarea bilaterala, in cadrul unei conferințe de presa comune, susținuta la Chișinau.

- Jamie Chua duce o viata perfecta! Are 44 de ani, locuieste in Singapore si, dupa ce a divortat de un multimilionar, a primit o pensie alimentara de 450.000$, pe care ii investeste in haine si accesorii de lux, dar si in tratamente care sa o ajute sa para o adolescenta.

- Mai putin de doi kilometri au reusit sa parcurga cu masina doi studenti si mama unuia dintre ei, de la gara unde s-au dat jos din trenul care i-a adus din Cluj-Napoca la Ilva Mica. Ulterior, au fost implicati intr-un grav accident rutier, iar unul dintre ei si-a pierdut viata.

- “Cand invațatorul reunește in inima sa dragostea de profesie și dragostea de elevi, putem spune ca este un invațator desavarșit” – Lev Tolstoi. Doamna Mariana Todiruț face parte din categoria celor mai indragite invațatoare din județul nostru, fiind inzestrata cu calitațile autentice „omului școlii”.…

- "Ieri am avut o intalnire cu vicepresedintele de la Universal Studios, care si-a exprimat dorinta sa inceapa sa faca productii cinematografice in Romania, ceea ce pentru noi ar fi un avantaj foarte mare. I-am spus ca din partea noastra este o deschidere totala pentru asta", a declarat Liviu Dragnea.El…

- Deși a fost prezentata in repetate randuri de polițiști in mass-media, pentru a-i avertiza pe cetațeni, metoda „Accidentul” continua sa faca victime, mai ales in randul varstnicilor. Actiunea infractionala in cazul „Metodei Accidentul” consta in realizarea contactului telefonic cu victima, careia i…

- Mi-a ramas in minte expunerea de motive oferita de USR pentru propunerea sa de modifica Constituția in sensul interzicerii penalilor in funcțiile publice. Se vede acolo destul de clar preocuparea de a respecta reglementarile internaționale in domeniu. Dar se mai vede și un alt lucru. Dorința de a…

- Imediat dupa ce Dinamo a castigat dramatic impotriva Concordiei, scor 4-3, si a ajuns pe loc de play-off, Vasile Miriuta i-a facut o promisiune inedita finantatorului FCSB, Gigi Becali. Vasile Miriuta, care are cetatenie maghiara, a fost pus pe glume la finalul partidei de la Chiajna. Dupa…

- Astazi, in emisiunea Tradiții, poposim in Iași, pe Aleea Sucidava din cartierul Dacia, acasa la Ion Savin, un om iscusit, in varsta de 93 de ani, care vrea sa va prezinte povestea vieții lui. Cu toate ca viața i-a fost uneori grea, fiind plutaș pe Bistrița și Siret, timp de zece ani, energoterapeut…

- Meghan Markle a devenit una dintre cele mai populare femei de pe planeta, in momentul in care și-a anunțat logodna cu prințul Harry. Actrița a fost laudata pentru frumusețea și pentru naturalețea ei, așa ca a devenit sursa de inspirație pentru foarte multe femei care sunt prietene cu bisturiul.

- Pleonasmul se numara printre cele mai frecvente greseli de exprimare ale romanilor. Dorinta de a fi mai convingator, neatentia, slabirea autocontrolului sau ignoranta sunt principalele cauze care genereaza pleonasmele.

- Prezenta la un eveniment organizat de Ion Țiriac la care a fost prezenta și Simona Halep, camerele video au surprins un mic detaliu la silueta Roxanei, scrie click.ro. Aceasta pare sa fie gravida, și a incercat pe cat posibil, prin vestimentația aleasa, sa ascunda acest lucru. Citeste si Roxana…

- Dupa ce a lucrat in mai multe firme pe postul de head designer din Europa și America și a vazut ca in domeniul modei se pune mai mult accent pe industrie și nu pe arta, in urma cu aproximativ zece ani, Alexandra Popescu-York a decis sa puna temeliile propriului business, Alexandra Art&Design, in incercarea…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta a evoluat in turul Ligii a 3 a la Techirghiol, stadionul "Farulldquo; fiind intr o stare precara, iar la Constanta nefiind gasite alte solutii Dorinta tuturor faristilor jucatori, antrenori, conducatori si suporteri e ca SSC Farul sa evolueze la Constanta, varianta…

- Pasiunea lui Justin Trudeau pentru ciorapi este arhicunoscuta. La Forumul Economic Mondial, prim-ministrul canadian a scos in evidenta o pereche de culoare violet continand desene cu ratuste galbene, scrie evz.ro.

- Un medic specialist gastroenterolog povesteste, pe Facebook, cum n-a reusit sa se angajeze dupa 11 ani de studii superioare, iar pentru cele 5 ore predate saptamanal la facultate ar urma sa ia doar 50 de lei pe luna deoarece contributiile la stat se platesc la valoarea salariului minim pe economie.

- Monica Tatoiu a suferit un accident la schi in urma caruia a fost operata la sold. Ea a fost operata de un medic celebru, care i-a “reparat” mana si Papei. Monica Tatoiu a dezvaluit ce i-a cerut fiului sau sa-i faca dupa moarte. Monica Tatoiu, operata de urgenta: "Nu o sa ma mai auziti ceva…

- Specialistii in numerologie au descoperit legatura dintre numele tau si menirea ta. Calculeaza-ti numarul sufletului si afla ce te defineste. Numerologia numelui: Numarul sufletului se calculeaza adunand valoarea tuturor vocalelor din numele tau (cel inscris pe certificatul de nastere). Suma…

- TEST. Cum iubești, amical, pasional, cerebral sau altruist? Raspunde la 10 intrebari și afla pe ce pui preț cu adevarat intr-o relație amoroasa. 1. Crezi ca… a. dragostea la prima vedere este posibila. ◆ b. iubirea incepe printr-o prietenie adevarata. • c. ca sa te indragostești, trebuie sa ai preocupari…

- O tanara de 19 ani, din Pitesti, studenta la Litere in Capitala, a fost desemnata joi Miss Friendship, la concursul Miss All Nations, ajuns la editia a 52-a, care a avut loc in China, la Nanjing. La sectiunea „costum traditional“, Coralia Daciu a facut senzatie defiland in doua costume nationale mostenite…

- Pasionat de inteligenta artificiala, un domeniu in trend ascendent in toata lumea, un licean din Constanta a fost admis la prestigioasa Universitate Oxford din Marea Britanie. Radu Zevri este medaliat cu aur la olimpiada nationala de matematica și premiant internațional la robotica. Tanarul spune ca…

- Steliano Filip, capitanul lui Dinamo, știe de ce FCSB nu vrea ca rivalii sa fie in play-off. Nu vorbește despre o "alianța" cu CFR Cluj, ci despre meciuriel directe dintre cele doua formații. "Este normal (n.r. ca FCSB sa nu o vrea pe Dinamo in play-off), pentru ca stim cu totii ce inseamna un meci…

- Buletin de Carei informeaza cetatenii manipulatori de opinie ca fiecare primar din Romania incaseaza lunar un salariu. Din data de 1 ianuarie 2018, primarul din Carei vrea salar de 12.350 lei, plus bonus 25% din spor de proiect. Dorinta sa a fost votata de consilierii majoritari in cadrul sedintei…

- Cu sapte juristi angajati, Primaria Buzau a platit fara sa aiba aprobarile legale cateva zeci de mii de lei pe servicii de reprezentare juridica, fostul primar Constantin Boscodeala incalcand astfel, cu buna stiinta, dispozitiile fostului sef de partid Victor Ponta, care, printr-o ordonanta de urgenta…

- Cineastul francez Claude Lelouch a fost victima unui jaf comis in Paris in urma caruia a ramas fara singurul exemplar al scenariului urmatorului sau film, a scris sambata cotidianul Le Parisien citat de AFP. In urma evenimentului, el a lansat un "apel" catre cei vinovati pentru a-i inapoia bunurile.…

- Tavi Clonda este cu gandul la vacanța. Chiar daca de Sarbatorile recente a putut sta impreuna cu familia sa și s-a odihnit, a și muncit, mai ales de Revelion, atunci cand a avut concert, astfel ca artistul nu a resimțit suficient odihna.

- Oana Lis a luat una dintre cele mai importante decizii din viata sa. Cea mai mare dorinta a vedetei este aceea de a deveni mama, iar pentru ca sotul sau nu-i mai poate dori un copil, aceasta a decis sa-si indeplineasca dorinta intr-un alt fel.

- F64 continua proiectul „Fotografia - pasiune și meserie“ cu o noua poveste ce are în centru pasiunea pentru aceasta arta. De data aceasta, este vorba de Matei Moroldo, consultant în cadrul departamentului Consignație al F64. Prima întâlnire cu fotografia a avut-o…

- Primarul General al Capitalei sta cel mai bine in sondaje la ora actuala, așadar ea trebuie sa fie candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019. Este concluzia la care a ajuns președintele organizației județene PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru.„Dorința este sa caștigam! Din sondaje,…

- DNA vrea ca Radu Mazare sa fie judecat in regim de urgenta DNA cere urgentarea discutarii de catre Curtea Suprema a cererii de arestare in lipsa a lui Radu Mazare. Termenul actual este fixat peste doua saptamani. Solicitarea vine dupa ce fostul primar a lipsit de la poliție la finalul lui decembrie,…

- Pentru Gigi Becali e deja o traditie sa-si petreaca Revelionul in Poiana Brasov. Iar el tine la traditii. Acum se bucura de libertate, spune Becali. De libertatea de a nu avea program. Singura datorie pe care o indeplineste insa zilnic, negresit, este mersul la biserica.

- Pasiunea joaca un rol extrem de important intr-o relatie amoroasa. Este acea stare afectiva intensa, dublata de o dorinta inflacarata, care iti aprinde simturile si care te aduce mai aproape de omul pe care il iubesti. La inceput, focul pasiunii este usor de intretinut. Pe masura ce relatia avanseaza,…

- Pare greu de imaginat, dar si miliardarii putrezi de bogati au dorinte de Craciun. De exemplu Bill Gates, pana de curand cel mai bogat om din lume, isi doreste mai mult timp, informeaza observatortv. Miliardarul american Bill Gates, fondatorul Microsoft, care este cotat de revista…

- NEWS ALERT Craciun negru la Cluj. Accident mortal pe Calea Baciului Unul dintre autoturisme a fost proiectat in gardul unei case, in timp ce alte doua au fost serios avariate. Un grav accident de circulatie a avut loc in ziua de Craciun pe Calea Baciului din Cluj-Napoca. O persoana a decedat,…

- Catalin Botezatu a vorbit despre copilaria sa si a dezvaluit ca mama sa era o femeie extrem de severa, care nu ezita sa-l loveasca in momentul in care gresea cu ceva. Totusi, celebrul designer a tinut sa precizeze ca, acum, o intelege perfect pe femeia care i-a dat viata si ii este recunoscator pentru…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a afirmat vineri ca bugetul pentru anul 2018 reflecta dorinta presedintelui PSD, Liviu Dragnea, de a demite si acest guvern, probabil in primavara. "Singura explicatie posibila pentru acest buget al falimentului este dorinta lui Liviu Dragnea de…

- Inspirat pare-se de producțiile de succes ale maneliștilor preferați, un traficant de stupefiante și-a aratat, deopotriva, devotamentul fața de ”tovarașii” lui, dar și dorința de a fi vizitat de ”mascații” poliției. La doua zile dupa ce și-a postat gandurile pe facebook, cu tot cu o fotografie din care…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Inainte-praznuirea Nasterii Domnului; Sf. Sfintit Mc. Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. ep. m. Ignatiu Teoforul Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Zeferin, pp. m. Sfantul Sfintit Mucenic Ignatie…

- Echipa se va numi Cotnari Rally Team, iar revenirea in CNR o vor face cu o Skoda Fabia R5, pe care o aduc zilele acestea din Cehia, direct de la producator. Titi Aur si Silviu Moraru au sustinerea sponsorului principal Cotnari, alaturi de Vodafone, Skoda si Omniasig.Conform sursei, pentru…

- Intrebat marți de reporterul Digi24 despre locul unde a studiat Dreptul și in ce perioada, deputatul PSD a refuzat dialogul și l-a amenințat pe jurnalist ca daca mai insista pe acest subiect ii va ridica acreditarea. Eugen Nicolicea: Am terminat o facultate de Drept cu media 10, dar pentru ca unul…