Pași înainte spre restaurarea și consolidarea Muzeului Județean PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții „Restaurare, consolidare și dotare Muzeul Județean Teohari Antonescu”, in faza Documentație de avizare a lucrarilor de intervenții CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU, Avand in vedere referatul de aprobare a presedintelui Consiliului Județean Giurgiu, inregistrat la nr.l2462 din 17 septembrie 2019, avizul Comisiei economice, dezvoltare regionala și integrare europeana. avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism și investiții, avizul Comisiei Tehnico — Economice a Consiliului Județean… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

