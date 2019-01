Pași importanți pentru o PIELE SĂNĂTOASĂ și hidratată în sezonul rece “Pentru foarte mulți dintre noi sezonul rece vine cu schimbari neplacute ale pielii. Combinația intre frig, umiditatea atmosferica scazuta, vant și incalzirea artificiala din interioare cauzeaza o uscaciune exagerata a pielii, deoarece toți acești factori accelereaza pierderea apei din piele. Uscaciunea pielii poate varia de la forme ușoare cu piele terna, deshidratata și senzație neplacuta de piele care ține pana la forme severe cu piele fisurata, descuamata, inroșita (eczema) și senzația de mancarime (prurit)”, spune medicul dermatolog Amalia... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Amalia Anghel a descris, in cadrul unei sesiunii de informare si de educatie dermatologica dedicata jurnalistilor si bloggerilor, cativa pasi prin care putem creste calitatea pielii, iarna.

