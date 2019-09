Stiri pe aceeasi tema

- Trofeul Internațional de Robotica ROBOTOR, eveniment care promoveaza robotica in randul elevilor din Romania și Europa, precum și a publicului larg, prin intermediul competițiilor de robotica, se desfașoara pentru a doua oara la Brașov, in perioada 3 - 5 septembrie 2019. Pe parcursul celor…

- Peste 150 de sportivi din 31 de tari vor participa la Campionatul Mondial de Alergare 50 km care va avea loc pe 1 septembrie, la Brasov, acesta fiind cel mai mare eveniment atletic organizat vreodata in Romania, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. 'Este un mare eveniment pentru comunitatea atletilor…

- Saptamana aceasta capitala gamingului a fost in Koln unde a a avut loc cel mai mare eveniment din Europa dedicat acestei nișe. Aici se fac anunțurile cele mai importante din gaming iar producatorii de PC-uri,...

- Astazi incepe cel mai asteptat festival de muzica din Romania - Untold. In cele patru zile de feerie vor evolua peste 200 de artisti, pe 10 scene. Cea principala va fi in incinta stadionului Cluj Arena, care este una dintre cele mai mari si mai impresionante din Europa.

- Rock in pestera, noutatea editiei la Rockstadt Extreme Fest. Mii de oameni sunt asteptati la final de luna iulie și la start de august, la Rasnov Urmeaza cinci zile de muzica rock la poalele Cetatii Rasnov, intre 31 iulie si 4 august 2019. Principalul punct de atractie il reprezinta Rockstadt…

- O noua acțiune TRUCK&BUS / Șoferii profesioniști, vizați de controalele polițiștilor in Eveniment / on 22/07/2019 at 10:09 / Autobuze, microbuze, precum si alte autovehicule de transport persoane sau marfuri vor fi oprite pentru control, in aceste zile, de politistii rutieri. Activitatile sunt…

- Spre deosebire de primul om in stat, care a subliniat, recent, ca Europa stie ca o sustine pe Laura Codruta Kovesi pentru sefia Parchetului European, premierul a pus accent pe faptul ca fosta sefa a DNA-ului inca are lucruri de lamurit, mai precis semne de intrebare de inlaturat, cu privire la activitatea…

- La Novi Sad, in Serbia, se desfașoara zilele acestea Academia de Vara a Adunarii Regiunilor Europei (AER Summer Academy Serbia 2019). Tema Academiei din acest an este “tineretul”, avand ca slogan: “Tineretul este viitorul, tineretul e Europa”. La eveniment, din partea județului Maramureș participa președintele…