- Foto: Lilian Nițu, președinte PMP Dambovița, Traian Basescu, președinte PMP Partidul Mișcarea Populara se intrunește pe 16 iunie intr-un congres Post-ul PMP a convocat congres pe 16 iunie. Partidul susține alegerea primarilor in doua tururi și Unirea cu Republica Moldova apare prima data in Gazeta…

- Liderul PMP, Traian Basescu, vine cu un semnal dur, dupa ce a supus aprobarii Consiliului Executiv National al Partidului Miscarea Populara doua proiecte importante: "Alegem primarul in doua tururi" si "Unirea cu R. Moldova".Citeste si: DISPARE o taxa importanta: Primaria o va plati in locul…

- "Alegem primarul in doua tururi" si "Unirea cu R. Moldova" constituie doua proiecte care vor fi supuse marti aprobarii Consiliului Executiv National al Partidului Miscarea Populara. Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a explicat ca aceasta campanie - "Alegem primarul in doua tururi" - trebuie…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca decizia privitoare la revocarea Laurei Codruța Kovesi este decisiva pentru o eventuala candidatura la alegerile prezidențiale din 2019. Tariceanu considera ca aceasta decizie poate sa fie capitala pentru al doilea mandat al președintelui.”Mingea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie le faca opozitie social-democratilor, "dand cu parul" in alesii locali ai PSD iar cine nu are puterea sa o faca trebuie sa abandoneze si sa lase locul altcuiva. "Sunt un om bland, iubesc oamenii, intotdeauna am preferat in actiunea…

- Liderul Transnistriei a luat cuvantul la forumul "Вместе с Россией" („Impreuna cu Rusia”) care a fost organizat la Moscova de Fundația „Русский мир” („Lumea rusa”).

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat luni ca inca nu s-a hotarat daca va candida pentru o functie de conducere la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie. "In PSD cea mai importanta functie e aceea de membru. Am facut parte din echipa de campanie din 2016. Pana nu exista…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca nu poate spune ca PSD are o problema de management, adaugand ca toti cei din conducerea partidului sunt vinovati pentru ca au recomandat la Palatul Victoria echipe neperformante. "Noi avem miercuri o sedinta a Biroului Permanent Municipal…

- In cadrul vizitei președintelui in Germania, Dodon a avut mai multe intrevederi și discuții informale. Deasemenea, s-a discutat despre situația in Republica Moldova și din regiune și relațiile politice și economice moldo-germane. Declarația aparține purtatorului de cuvant al președintelui, Ion Ceban.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei. "Daca colegele mele de la organizatia…

- Elene Udrea a fost intrebata, in cadrul unei emisiuni de la TVR, difuzata in 2014, daca a fost sau nu iubita presedintelui Traian Basescu. Intrebarea a venit in contextul in care Udrea a declarat, in 2005, in cadrul unui interviu acordat pentru publicatia “Academia Catavencu”, ca va raspunde la aceasta…

- Judecatorii CCR au explicat in motivarea la Legea privind statutul magistratilor, declarata partial neconstitutionala, faptul ca atributiile presedintelui ar fi golite de continut daca nu ar putea refuza motivat numirea unui magistrat, insa eliminarea acestui drept nu ridica probleme de constitutionalitate.…

- Suntem in Anul Centenarului Marii Uniri si ce prilej mai bun putea sa fie pentru fratii nostri basarabeni de a semna declaratii de unire cu Romania decat acest an plin de semnificatii istorice. 36 de primari din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania in 2018, iar pana la 27 martie,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, afirma ca președintele are posibilitata legata de a refuza revocarea șefei DNA. Precizarea vine in contexul unor speculații de presa pe tema faptului ca legea nu ar prevedea posibilitatea unui refuz din partea președintelui.„Spațiul…

- Batalia pentru alegerile prezidentiale din toamna anului viitor a inceput deja. Astfel, partidele fac tot felul de analize pentru a gasi candidatul ideal pentru aceasta functie, numai ca pe lista apar si multe surprize. Victor Ponta, omul infrant de Iohannis la alegerile din 2014 este decis sa isi…

- Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a anunțat, ieri, ca Bucureștiul va achiziona 400 de autobuze pentru transportul in comun. In mediul online au aparut informații conform carora Primaria Capitalei prefera sa cumpere autobuze mai scumpe din Turcia, in timp ce Primaria Clujului cumpara mai…

- Acesta i-a trimis o scrisoare deschisa sefului Camerei Deputatilor. 'Ne adresam pe aceasta cale dumneavoastra pentru a va solicita urgentarea trimiterii spre dezbatere in plen si supunerea la vot in Camera Deputatilor a unui proiect de lege initiat de Partidul Miscarea Populara, extrem de important…

- Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, i-a transmis o scrisoare deschisa presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in care ii solicita sa urgenteze trimiterea spre dezbatere a proiectului PMP privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, depus in 2015 si adoptat de Senat in 2016

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca intalnirea de joi cu seful statului, convenita imediat dupa investirea noului Cabinet, la care a participat si premierul Viorica Dancila, a fost una "benefica". "Am avut o discutie cu presedintele dupa depunerea juramantului de catre noul Guvern. Cred ca…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. Cele doua proiecte,…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare.Cele doua…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat marti ca formatiunea va avea probabil un candidat pentru alegerile prezidentiale si ca acesta urmeaza sa fie stabilit in urma unui referendum intern. "Partea frumoasa la USR e tocmai acest lucru, ca incercam sa facem politica intr-un fel nou.…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. …

- Comisia juridica din Camera Deputatilor a adoptat marti rapoarte de respingere pentru proiectele de lege apartinand PNL privind revenirea la alegerea primarilor in doua tururi, respectiv interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare.

- Primarul de Balti, Renato Usatii, a anuntat luni, 12 februarie, ca in cateva zile isi va depune demisia din functie. Acesta sustine ca a luat decizia respectiva dupa ce activitatea municipalitatii a fost blocata la comanda liderului PDM, Vlad Plahotniuc, prin faptul ca mai multi functionari publici…

- A aparut primul candidat pentru alegerile prezidentiale din toamna anului viitor. Mircea Moise (74 de ani), un roman stabilit in Germania, a anuntat pe site-ul propriu ca are si un program de guvernare, care are insa niste propuneri socante. Moise propune supravegherea, prin ascultarea telefoanelor,…

- Avocatii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, l-au sfatuit sa refuze orice intrevedere cu echipa anchetatorului Robert Mueller in privinta investigatiei privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale, relateaza New York Times.

- Florin Oancea este noul președinte al liberalilor deveni. Alegerile pentru desemnarea președintelui organizației municipale a PNL Deva s-au incheiat in urma cu puțin timp. Din totalul de 95 de voturi, Florin Oancea a obținut 85 de voturi. In cursa pentru șefia PNL Deva s-a inscris și Mirel…

- Deputatul PNL Catalin Predoiu a criticat, intr-un video postat pe Facebook, Raportul Comisiei pentru alegerile din 2009, apreciind ca nu are nicio legatura cu realitatea in ceea ce il priveste, el intreband daca nu se impune comisie de ancheta privind „lovitura de stat” din 2012.Citeste si:…

- Liderii Coaliției PSD-ALDE s-au intalnit in ședința la Palatul Parlamentului, joi, 18 ianuarie. Este prima ședința dupa decizia președintelui Iohannis de a accepta propunerea majoritații parlamentare pentru funcția de premier, in persoana eurodeputatei Viorica Dancila.Știre in curs de actualizare.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va face declarații de presa la ora 17.30, la Palatul Cotroceni. Iohannis este așteptat sa anunțe daca o accepta pe Viorica Dancila sau nu pentru funcția de premier.Președintele PSD, Liviu Dragnea, pregatește o reacție rapida și va ieși imediat dupa…

- Reprezentanții PSD-ALDE merg la consultari cu propunerea de desemnare a europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru. PNL si USR au anuntat ca ii vor cere sefului statului gasirea unei formule pentru a duce PSD in opozitie sau declansarea alegerilor anticipate. De la ora 13.00,…

- "Stimate domnule Presedinte al Romaniei, subsemnatii, in temeiul Art. 103, Alin. 1 din Constitutia Romaniei, va solicitam imperios ca, dupa demisia Guvernului Tudose, sa NU desemnati pentru functia de Prim-Ministru niciun membru al formatiunilor politice PSD sau ALDE si niciun candidat sprijinit/…

- Demisia premierului Mihai Tudose poate provoca o criza politica de amploare: PSD nu mai e sigur de guvernare, Iohannis ar putea fi suspendat sau Parlamentul ar putea fi dizolvat. „Adevarul“ va prezinta toarte scenariile posibile. Iohannis nu poate refuza demsia lui Tudose, dar apoi il poate propune…

- ”USR considera ca retragerea sprijinului politic pentru guvernul Tudose, al doilea guvern in 12 luni, confirma esecul majoritatii PSD-ALDE de a asigura guvernarea Romaniei. USR ii cere presedintelui Iohannis sa refuze desemnarea unui nou prim-ministru din partea PSD-ALDE”, se arata intr-un comunicat…

- „Consider ca a venit timpul sa reactionam din punct de vedere institutional si sa închidem o data pentru totdeauna subiectul autonomiei solicitate în fiecare an de catre cei care pretind ca reprezinta etnicii maghiari din România. De aceea, consider ca este oportun sa se declanseze…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca ar fi un pas inapoi daca s-ar reveni la alegerea presedintelui partidului doar de catre delegatii din congres. "Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi…

- Platforma civica IMPREUNA - organizație a societații civile din Romania compusa din peste 1000 de ong-uri și intelectuali din tot spațiul romanesc - le solicita președintelui Iohannis, premierului Tudose, președintelui Camerei Deputaților și președintelui Senatului sa intervina in cazul familiei…

- Primarul comunei valcene Racovita, Sonia Iliescu, precum si fostul viceprimar al localitatii, Ioan Fasca, au fost trimisi, miercuri, in judecata, de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea, ei fiind acuzati de procurori de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul…

- Igor Dodon este convins ca Parlamentul nu va initia procedura de demitere din functie a presedintelui tarii pana la alegerile parlamentare, deoarece aceasta actiune va duce la cresterea popularitatii sefului statului si a PSRM cu inca 50% din reitingul actual.

- Modificarea legilor Justiției pentru harțuirea magistraților și subordonarea politica a sistemului judiciar, dar și a legislației penale în favoarea inculpaților, a devenit prioritate absoluta a actualei puteri politice.

- Presedintele executiv al PSD, pe tema monarhiei: Poporul poate fi intrebat Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a enuntat, luni, ipoteza convocarii unui referendum pe tema monarhiei, el apreciind ca poporul roman poate fi intrebat daca vrea republica sau monarhie si aratand ca PSD nu exclude…

- Primarul de Iasi, Mihai Chirica, considera ca „cea mai buna strategie de tara ar fi fost ca planul reintregirii teritoriilor romanesti sa fie un plan strategic de tara”. In acest context, edilul este de parere ca unirea Republicii Moldova cu Romania trebuie sa fie prevazuta in Constitutia Romaniei prin…

