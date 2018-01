Pascal Cassecuelle, Bayer: Lumea pierde cate o Romanie in fiecare an In fiecare an, dispare de pe Pamant o suprafata arabila egala cu aria totala arabila a Romaniei, in conditiile in care doar 3% din suprafata totala a planetei poate fi folosita pentru a produce mancare. Populatia lumii creste exponential si, pana in 2050, va trebui sa producem cu 50% mai multa mancare decat in prezent. Care sunt solutiile pe care le avem la dispozitie si ce rol poate juca Romania in aceasta ecuatie? 0 0 0 0 0 0 Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

