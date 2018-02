Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor reactioneaza dupa incidentul grav produs in gara Ploiesti. Lucian Sova a anuntat ca a fost deschis un dosar penal in rem pentru a stabili cine sunt vinovatii. Ministrul mai spune ca a cerut celor de la CFR sa faca un inventar al pasarelelor si sa verifice starea lor pentru…

- Lista zilelor comemorative, de sarbatoare și de odihna va fi completata cu o noua sarbatoare profesionala - Ziua Concurenței. Un proiect de amendare a legislatiei in acest sens a fost adoptat astazi de catre Parlament.

- Mai multi primari din Prahova au fost convocati de catre un lider al PSD Prahova sa se prezinte, joi, 15 februarie, pe strada din Ploiesti unde are sediul DNA. Potrivit unor surse apropiate social-democratilor din Prahova, ar trebui sa aiba loc un protest impotriva procurorilor anticoruptie.

- Lucian Bode, deputat PNL si presedinte al Comisiei pentru Transporturi, a deschis sedinta, precizand ca scopul este de a afla cauzele blocajelor care au dus la amanarea finalizarii autostrazilor care sunt in executie si mai ales care sunt solutiile. „In Romania avem 748 de kilometri de autostrada,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca piata muncii din Romania este deschisa si pentru francezi, italieni, germani, austrieci si le-a transmis reprezentantilor companiilor de constructii la o dezbatere ca, in masura in care nu exista lucratori, pot sa finanteze resursa de forta de munca…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti ca a inceput demersurile pentru constituirea unui comitet interministerial activ care sa gestioneze problemele investitiilor in infrastructura strategica pe domeniile mediu, achizitii publice, autorizatii de constructie. "Am luat la cunostinta…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti ca obiectivul sau este ca managementul Spitalului CF 2 sa faca o vizita de documentare la Spitalul Judetean Bacau, de unde sa se intoarca mai pregatit pentru a administra “un spital in centrul Bucurestiului”. “Pot sa va vorbesc despre un exemplu…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti, referindu se la eventuala inchidere a 100 de rute la CFR Calatori, ca se va lua o decizie dupa ce se va face o evaluare. El a spus ca au fost organizate supracontroale, pentru a se constata daca exista flux de calatori pe aceste rute, informeaza…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a dat marti cateva declaratii despre starea lucrarilor din domeniul transporturilor, raspunsurile adresate intrebarilor jurnalistilor putand fi catalogate mai degraba sfidatoare, decat concludente.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, i-a convocat luni la minister pe directorii din cadrul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, inclusiv pe noul director general, Dan Baciu. ”Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, i-a convocat…

- "Pana in 2014 aveam relatii normale. Kovesi parea sanatoasa la cap la momentele alea. Ma intalneam cu dansa in nenumarate locuri, ma consideram apropiat. Sunt dezamagit de naiv si tantalau ce am fost eu. Cand am vazut cum aceasta fiinta se transforma, am tipat, am strigat. Nu mi-a dat prin cap sa o…

- Fostul deputat Sebastian Ghița, aflat de aproape un an de zile in Serbia, a aparut intr-un interviu la Antena 3 dupa ce postul a prezentat mai multe inregistrari cu fostul deputat PSD Vlad Cosma care acuza procurorii DNA Ploiești ca fabrica și planteaza probe. „Au urmat dezvaluirile facute de sora mea…

- Monica Niculescu a acces duminica pe tabloul principal la turneul Qatar Open, invingand-o in ultimul tur al calificarilor pe sportiva germana Andrea Petkovic, locul 98 WTA si favorita 12, scor 6-4, 6-1.

- Dupa ce ieri „Adevarul” scria ca Aeroportul Henri Coanda a ramas fara servicii de curatenie si de paza de la Romprest dupa ce s-a incheiat contractul cu compania, Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a trimis joi Corpul de control la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), potrivit News.ro.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a trimis joi Corpul de control la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, in contextul in care aceasta a ramas fara un contract valabil cu o firma specializata in servicii de curatenie si salubritate,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, i-a transmis deputatului ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, ca licitatia pentru finalizarea lucrarilor de centura ar urma sa aiba loc la inceputul acestui an. Alexandru Baișanu a precizat ca ministrul Transporturilor i-a spus ca pentru primele doua tronsoane…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat intr-un interviu acordat RFI ca finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei „nu va mai dura mult”, desi in ultimul program de guvernare termenul avansat este anul 2020.

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, într-un interviu acordat RFI, sustinând ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.…

- Vagit Alekperov și Leonid Fedun, cei doi oligarhi ruși care controleaza destinele Lukoil, cel mai mare grup petrolier privat din Rusia și al treilea ca marime din Romania, se afla pe lista SUA pentru viitoare sancțiuni, potrivit documentelor consultate de catre Libertatea. Alekperov este un fost ministru…

- Parlamentarii au fost convocati, ieri, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila. La sedinta comuna de plen si-au inregistrat prezenta 429 de parlamentari, iar pentru validarea noului Guvern era nevoie de un numar de 233 de parlamentari. Guvernul Dancila a…

- Conducerea PSD a aprobat noua lista a miniștrilor ce vor forma cabinetul Dancila, condus de prima femeie prim ministru din istoria României. Pe lânga ministerele obișnuite, a fost înființat postul de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor…

- Cel de-al treilea Guvernul al coaliției PSD-ALDE, care va fi condus de Viorica Vasilica Dancila, va avea mai mulți vicepremieri, foști miniștri din vechile Cabinete întorcându-se la Guvernare. Printre aceștia se regasesc, Viorel Ștefan, Ana Birchall, Eugen Teodorovici și alții, scrie…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat vineri, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dăncilă va avea patru vicepremieri - Paul Stănescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Graţiela Gavrilescu (ALDE) şi Viorel Ştefan…

- Nume noi, pe lista guvernului Dancila. Apare numele lui Adrian Dobre, purtator de cuvant al PSD, care ar putea sa devina ministrul pentru Dialog social, potrivit informațiilor Antena 3. In prezent, acest minister este condus de Gabriel Petrea. De asemenea, o noutate este faptul ca vicepremierul Paul…

- AJOFM Prahova va pune la dispozitie lista actualizata a locurilor de munca vacante in municipiul Ploiesti: Nr. Crt Denumire Meseria Adr. loc munca Locuri 1 SC FIRENZE COM SRL Administrator retea Ploiesti, str. Poligonului, nr.1, tel: 0244 598438, 0244 525272 1 2 SC DIRECTOR SPECIAL TROOPS…

- Un tablou realizat de Givi Kolelishvili, o baioneta personalizata din partea Fortelor Speciale, butoni din aur, o marama din borangic, un decantor marca Tiffany&Co, o casca de protectie personalizata se numara printre bunurile primite in 2017, cu titlu gratuit, cu prilejul unor actiuni de protocol,…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, presedinte al organizatiei judetene PSD Constanta, a afirmat, sambata, ca "premierul are responsabilitatea actului de guvernare, dar trebuie sa aiba si decizia". "Ar fi bine ca la CExN-ul urmator sa purtam o discutie serioasa despre cum putem democratiza…

- Felix Stroe, ministru al Transporturilor și lider al organizatiei județene PSD Constanta spune ca la urmatoarea întâlnire a liderilor partidului trebuie discutat despre "democratizarea" puterii de decizie din PSD. Felix Stroe, președintele PSD Constanța, susține ca așa…

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane,...

- In mesajul de Anul Nou, Papa Francisc a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboi, minciuni si nedreptate si i-a indemnat pe oameni sa isi asume responsabilitatea pentru actiunile lor, conform Agerpres.

- AJOFM Prahova va pune la dispozitie lista locurilor de munca vacante in Ploiesti: Nr. Crt Denumire Meseria Adr. loc munca Locuri 1 SC UPC EXTERNAL SERVICES SRL Agent comercial – consultant vanzari Bucuresti, sos. Nordului, 62D, S1, tel: 0755 083792, elena.arnautu@upc.ro 9 2 SC DIRECTOR SPECIAL TROOPS…

- Unul dintre cartierele din București unde gasești in continuare locuințe la prețuri destul de accesibile este 13 Septembrie. Intr-una dintre cele șase zone care formeaza acest cartier aflat in sectorul 5 al Capitalei, respectiv Sebastian, prețurile locuințelor scoase la vanzare in aceasta perioada pornesc…