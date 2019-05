Pasarela din statiunea Mamaia a intrat in reparatii

Pasarela din stațiunea Mamaia a intrat în reparații - când vor fi gata lucrările Administrația locala a anunțat ca pasarela din stațiunea Mamaia va fi reabilitata. Lucrarile vor fi finalizate pâna în momentul în care primii turiști vor veni aici în concediul de vara. Primaria Municipiului Constanța informeaza ca au loc lucrari de reparații și întreținere la pasarela din stațiunea Mamaia, pasarela inaugurata în anul 2012. &"Echipele de muncitori au intervenit la structura metalica ce susține pasarela, au schimbat o parte dintre scândurile deteriorate, iar dupa aceasta operațiune, lemnul va fi vopsit cu o substanța speciala… Citeste articolul mai departe pe reporterntv.ro…

Sursa articol si foto: reporterntv.ro

Stiri pe aceeasi tema

