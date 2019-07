Anul in curs marcheaza al cincilea an de activitate al proiectului Pasarea Rock, cu toate variabilele lui, in jurul constantei: Muzica. Pasarea Rock lanseaza cu aceasta ocazie o noua lucrare sub numele “Descantec”. Aceasta lucrare cu caracter de imn, o noua compoziție Josef Kappl, exprima cu multa fantasma, prin textul inspirat al lui Catalin Racila, […] Articolul Pasarea Rock revine cu creația muzicala “Descantec” și pregatește albumul Cavalcada a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .