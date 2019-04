Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic nu are nicio intenție de a revoca Articolul 50, privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, în pofida unei petiții care a fost semnata de 1,6 milioane de persoane, a declarat joi un purtator de cuvânt, relateaza Mediafax citând The Guardian. Întrebat…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat urmarește permanent evoluțiile legate de procesul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeana – Brexit, cu scopul de a pregati mediul de afaceri pentru orice posibil scenariu care s-ar putea concretiza…

- Guvernul irlandez a anuntat luni ca va oferi companiilor mici si mijlocii care opereaza pe teritoriul sau intre 2.000 si 5.000 de euro pentru a face fata iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, a carei data oficiala este programata pentru 29 martie, informeaza EFE. Ministrul irlandez pentru Întreprinderi,…

- Brexitul a costat deja economia britanica cel putin 80 de miliarde de lire sterline de la referendumul din 2016, iar iesirea din UE fara un acord ar putea forta o scadere urgenta a ratelor dobanzilor, a avertizat joi Gertjan Vlieghe, membru al Comitetului de politica monetara a Bancii Angliei (BoE),…

- Guvernul de la Helsinki le-a recomandat britanicilor care traiesc in Finlanda sa se inregistreze la autoritatile de imigratie cat mai curand posibil, in contextul ingrijorarilor in crestere legate de posibilitatea unui Brexit 'dezordonat', transmite dpa, preluata de Agerpres. În cazul…

- May, intr-un discurs tinut la o fabrica din orasul Stoke-on-Trent, unde majoritatea locuitorilor au votat pro-Brexit, a afirmat ca parlamentarii trebuie sa ia in considerare consecintele actiunilor lor in ceea ce priveste increderea poporului britanic. „Daca am fi fost in situatia in care…

- Un astfel de deznodamant ar „afecta enorm” relatiile politicienilor cu votantii si reputatia globala a Marii Britanii, a avertizat Hunt. „Daca noi, clasa politica, nu vom livra Brexitul, acest lucru ar fi o incalcare fundamentala a increderii intre oameni si politicieni si cred ca ar fi ceva ce am…