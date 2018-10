Pasajul subteran de pe Unirii rămâne închis In luna ianuarie a acestui an, autoritatile municipale au deschis pasajul subteran de pe bulevardul Unirii, din dreptul Catedralei Municipale. Intentia edililor a fost aceea de a-l reda circulatiei pietonale intr-un timp cat mai scurt. Numai ca lucrarile nu au fost demarate nici la aceastata data. Inceperea lor este conditionata de unele decizii ale administratiei locale, adoptate cu ani in urma. Pasajul a fost redeschis in luna ianuarie pentru a se putea constata starea lui si pentru a se putea alcatui proiectul de reabilitare. Numai ca, toate operatiunile de alipire a celor 7 loturi cadastrale… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

