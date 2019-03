Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera pe sensul Mogosoaia - Otopeni al soselei de centura a Capitalei este intrerupta in zona Academiei Nationale de Informatii "Mihai Viteazul", dupa ce soferul unui camion de pe sensul opus a...

- O aeronava tip DA 42 s-a prabușit la Tuzla, in județul Constanța. La bordul aparatului de zbor se aflau un instructor și elevul sau, anunța reprezentanții ISU Dobrogea. UPDATE: Un barbat in varsta de 50 de ani a murit in urma accidentului. Un echipaj medical a efectuat manevre de resuscitare la fața…

- Un barbat in varsta de 51, din județul Prahova, a murit vineri din cauza gripei, informeaza Institutul Național de Sanatate Publica. Barbatul avea condiții medicale preexistente și nu era vaccinat. Numarul deceselor a ajuns la 64, scrie Mediafax.Un barbat in varsta de 51 de ani, din județul…

- Medicii au confirmat ca bebelușul de 11 luni spitalizat in Timișoara a murit de gripa. Decesul a survenit sambata, la o zi dupa internarea la Spitalul de Boli Infecțioase. Potrivit unui nou bilanț, sunt 47 de decese provocate de gripa in acest sezon in Romania. Bebelușul nu era vaccinat anti-gripal,…

- Un incendiu a avut loc la o casa in Techirghiol, in judetul Constanta.A ars acoperisul magaziilor si casei pe o suprafata de aprox 70 mp, mobilier si aparatura electrocasnica, informeaza ISU Constanta.Au salvat patru butelii, restul casei pe o suprafata de 70 mp si casa din imediata vecinatate.Cauza…

- Un accident mai puțin obișnuit a avut loc azi la Constanța, unde doua mașini au intrat in coliziune pe un pod, iar una dintre acestea a "zburat" pur și simplu de pe respectivul pod. Potrivit IPJ Constanța, la ora 15:25, un barbat de 29 de ani a condus un autoturism pe Sos. Mangaliei din Constanta, dinspre…

- Aproximativ 900 de caini sunt acum in cele trei adaposturi ale Autoritații pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, din Bragadiru, Pallady și Mihailești. Sunt caței crescuți pe strada sau abandonați de proprii lor stapani. Unii oameni chiar și-au lasat de bunavoie cațeii in brațele hingherilor,…