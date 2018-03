Pasajul din Micălaca, tot în „scandaluri” Si asta pentru ca, daca au fost solicitate atat de multe clarificari, inseamna ca cerintele din caietul de sarcini au fost ambigue. Trecand peste acest aspect, lucrurile care au tinut pe loc licitatia sunt, insa, altele: contestatiile.

Trei deja

Prima contestatie a fost depusa in luna august a anului trecut. Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a decis sa aprobe, in parte, contestatia. A doua contestatie a fost depusa in luna septembrie a anului trecut. Aceasta a primit raspuns in data de 27 octombrie, CNSC admitand, tot in parte, solicitarile depuse de firma contestatoare.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

