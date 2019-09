Pasajul Cumpenei. Ultima suta de metri pana la finalizarea lucrarilor. Ce mai este de facut (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Spiritul de initiativa si implicarea activa a parintilor si profesorilor de la Scoala Gimnaziala nr.22 I.C.Bratianu din Constanta au dus la crearea unui parc interactiv in curtea unitatii de invatamant, o sala de curs in aer liber, un loc special in care elevii sa isi desfasoare activitatile atunci…

- Societatea de Transport Public Timișoara informeaza ca traseele mai multor mijloace de transport in comun vor fi deviate ca urmare a lucrarilor de asfaltare din zona centrala. „Ca urmare a lucrarilor de asfaltare din zona Piața I. C. Bratianu (Punctele Cardinale) – Str. Martin Luther – Str. Hector,…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Marian Oprisan, a semnat, luni, ordinul de incepere a lucrarilor pentru un nou pod peste paraul Domosita, la Ruginesti, proiect in valoare de peste 2 milioane de lei. ‘Presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, a semnat luni ordinul de incepere a lucrarilor…

- Testarea tehnicii din dotare, recunoașterea balastierei in zona satmareana a Someșului prin folosirea sonarului pentru a vedea adancimile in diferite zone ale balastierei, executarea unor simulari – acestea au fost principalele obiective ale antrenamentului executat ieri de pompierii satmareni. Pompierii…

- Piata Universitatii se transforma in santier: in noaptea aceasta vor incepe lucrarile pentru montarea monumentului lui Ion C. Bratianu. Statuia va fi inalta cat un bloc cu 4 etaje si va fi amplasata pe locul istoric din rondul pietei, deasupra pasajului Universitatii. Lucrarile vor dura in jur de doua…

- Toate cartierele orasului sunt luate la picior saptamana de saptamana, spatiile verzi fiind stropite pentru a se mentine un nivel cat mai scazut al densitatii insectelor. Luni, angajatii societatii responsabile cu dezinsectia au ajuns in cartierele Abator, Km 4 5, Km 5, Poarta 6, Viile noi, CET, iar…

- Bombardati cu reclamatii privind incalcarea legislatiei in vigoare si amplasarea sezlongurilor la mai putin de cinci metri de linia marii, ministrii de la Ape si Turism, impreuna cu Garda de Mediu, au descins cu echipele de control in statiunile de la mare. Deoarece controlul a fost anuntat, administratorii…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza pe DN22E intre localitatile IC Bratianu si Garvan. Potrivit ISU, Sectia de pompieri Macin intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta…