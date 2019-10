Pasajul Basarab din București va fi închis traficului, în intervalul 15-19 octombrie Pasajul Basarab din București va fi inchis traficului, in intervalul 15-19 octombrie, intre orele 23:00 - 05:00, pentru lucrari la sistemul de iluminat public. In perioada 15-19 octombrie a.c., in intervalul orar 23.00-05.00, se va restricționa traficul rutier pe Pasajul Basarab, ambele sensuri de circulație, pentru realizarea unor lucrari la sistemul de iluminat public. In timpul lucrarilor, circulația se va desfașura pe ambele sensuri, pe o singura banda de circulație. Pe banda pe care se lucreaza, circulația va fi intrerupta temporar, doar pe timpul nopții. Se va circula deviat, pe benzi, pe… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera anunța ca de marți vor fi impuse restricții de circulație pe Pasajul Basarab, unde, in timpul nopții, se vor desfașura lucrari la sistemul de iluminat public. Restricțiile sunt valabile zilnic, pana sambata, intre orele 23.00-5.00.Citește și: Victor Ciutacu, reacție dura dupa…

- Polițiștii de la Circulație din București au restricționat traficul in zona Mihai Bravu, dupa izbucnirea unui incendiu de vegetație. Fumul dens se vede de la sute de metri departare.Citește și: Klaus Iohannis intervine in scandalul momentului! Solicitare de ultim moment catre Viorica Dancila…

- Circulatia rutiera pe Transfagarasan (Drumul National 7C) va fi inchisa astazi, in intervalul orar 8:00-18:00, intre Barajul Vidraru si Balea Lac, in contextul desfasurarii competitiei de triatlon Transfier. Peste 300 de sportivi s-au inscris la startul celui mai dur triatlon din Romania, ajuns la cea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Bucuresti ndash; Ploiesti, la kilometrul 47 100 de metri, in zona localitatii Puchenii Mari, judetul Prahova, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule. In urma impactului, trei persoane…

- Coșmarul șoferilor care circula pe drumul național dintre Timișoara și Lugoj a luat sfarșit joi seara. Reparațiile la rosturile de dilatație de la pasajul de la Remetea Mare au fost finalzate, iar circulația normala reluata. DRDP Timișoara, prin SDN Timișoara, a anunțat finalizarea lucrarile de inlocuire…

- Circulatia se desfasoara cu restrictii pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse, Bulgaria, pe ambele sensuri de mers, din cauza lucrarilor de reabilitare la covorul asfaltic, informeaza marti ITPF Giurgiu. "Pe Podul Giurgiu-Ruse, Bulgaria, se circula cu restrictii, pe ambele sensuri de mers,…

- Circulatia rutiera este oprita pana la ora 12.00 pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, pe sensul catre litoral, la kilometrul 13, pe prima banda, pentru lucrari, anunța Centrul Infotrafic, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera este oprita pana la ora 12.00 pe…

- Traficul rutier va fi restrictionat joi, in intervalul orar 23,00 - 04,00, in Pasajul Unirii, in vederea realizarii reparatiilor fibrei optice pentru semaforizare. Potrivit Brigazii Rutiere, joi noapte se va restrictiona traficul rutier in Pasajul Unirii, sensul de circulatie dinspre Bd. Dimitrie Cantemir…