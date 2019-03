Pasaj rutier peste Centura Capitalei

Stiri pe aceeasi tema

- Asocierea Trameco S.A. - Vahostav SK AS - Constructii Erbasu S.A. - Grafic Tends SRL va realiza proiectarea si executia Pasajului Berceni, printr-un contract in valoare de 30,5 milioane de euro, fara TVA, cu fonduri europene nerambursabile, a anuntat, miercuri, Compania Nationala de Administrare…

- STIRILE SERII * Societatea Porr Construct SRL a fost desemnata castigatoare a contractului de proiectare si executie a Sectiunii Sibiu - Boita de pe Autostrada Sibiu-Pitesti, cu o propunere financiara de 129 milioane de euro, fara TVA, respectiv 9,7 milioane euro pe kilometru, informeaza…

- Pentru etapa de elaborare a studiului de fezabilitate și proiect tehnic de execuție a Drumului de mare viteza Ploiești – Buzau a fost acordat un supliment de circa 2,5 milioane lei, conform unui act adițional semnat de catre Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Ministerul…

- Potrivit Companiei Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in perioada 12.02.2019 – 15.02.2019, se va desfașura un transport cu depașiri pe traseul: P.T.F. Nadlac II – A1 – Margina – DN 68A – Sacamaș – DN 7 – DN 76 – Șoimuș – A1 – Sibiu – DN 7 – Pitești – A1 – DN Centura București…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si Politia Romana au decis vineri seara sa interzica accesul autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone pe sectorul DN 5, cuprins intre km 19+115 (Centura Bucuresti) si km 62+000 ( Vama Giurgiu). "Utilajele CNAIR actioneaza…

- Circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone.pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata in perioada 22.12.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) – 23.12.2018 ora 23.00 (ora Romaniei), respectiv 24.12.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) – 26.12.2018 ora 23.00 (ora Romaniei). „In…