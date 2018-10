Stiri pe aceeasi tema

- Primul pasaj rutier de pe soseaua de centura a Aradului a fost deschis circulatiei, la sapte ani de la la inceperea lucrarilor. "Am reusit, in sfarsit, sa finalizam acest pasaj, un pasaj care s-a construit foarte greu, fiind necesari sapte ani pentru a fi finalizat. Cred ca este un moment foarte important,…

- Dupa șapte ani de zile de lucrari, tergiversari, cozi de mașini și nervi pentru șoferi, pasajul de la CET a fost inaugurat. Incepand de astazi, cozile de la CET vor ramane istorie. Valoarea lucrarilor este de aproximativ 31.719.000 lei, avand ca sursa de finanțare bugetul de stat. „Astazi s-a inaugurat…

- Una dintre cele mai vechi investitii din domeniul infrastructurii rutiere din zona de vest a Romaniei a fost in sfarsit finalizata, de astazi fiind deschisa circulatiei. Este vorba despre pasajul construit peste calea ferata pe centura Aradului. CNAIR a anuntat ca de astazi, ora 11:30, se pune in circulație…

- Centura de Est a Aradului, un proiect al Consiliului Judetean Arad, care isi propune sa inchida inelul de centura al municipiului, incepe sa prinda forma. Conducerea CJA a anuntat ca va cere fonduri europene pentru realizarea acestei lucrari complexe, cu o valoare uriasa, iar toate semnalele arata faptul…

- Un drum national pe care Guvernul Romaniei a cheltuit peste 10 milioane de lei a rezistat numai trei luni. Desi soseaua a fost receptionata abia in luna august, au inceput sa apara deja gropi si urme de faramitare. Lucrarea a fost terminata in timp record, cei 36 de kilometri fiind asfaltati in sapte…

- Spitalul Regional din Craiova se va ridica pe 27 de hectare de pe Centura de Nord. Spitalul este unul dintre cele trei pentru care Uniunea Europeana a alocat suma de 150 de milioane de euro. Spitalul Regional va costa 538 de milioane de euro și va avea 821 de paturi. Din suma totala, 50 de … Articolul…

- Supararea atinge cote alarmante in PNL dupa ședința de joi a Guvernului pe tema banilor alocați de executiv. Atat liderul pe municipiu al PNL, Sergiu Bilcea, cat și cel de pe județ, primarul Gheorghe Falca, au remis comunicate de presa pe un subiect dureros pentru municipiu: in timp ce Aradul e pe…

- Munitia folosita de Jandarmeria Romana la protestele de vineri, 10 august a.c a costat cetatenii Romaniei 13 milioane de lei. Atat valoreaza contractele cadru de achizitie, semnate in 2015, scriu jurnalistii de la riseproject.ro.Furnizorul principal al Jandarmeriei este un afacerist amendat in trecut…