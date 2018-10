Pasagerul unui avion care venea din Olanda a murit când a aterizat la Iaşi Insotitoarele de bord spun ca barbatul a vorbit cu ele si parea sa se simta bine inainte de a incepe aterizarea, atunci cand i-au verificat centura de siguranta. Imediat dupa ce avionul a ajuns in aeroport, acestea au constatat insa barbatul nu mai reactioneaza, si au sunat la 112. Un echipaj de terapie intensiva mobila apartinand SMURD se afla in apropiere pentru a prelua un pacient cu infarct adus de elicopter de la Bacau, astfel ca au interve (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

