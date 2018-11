Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii care s-au imbarcat luni in cursa Sriwijaya Air din Bengkulu, pe insula Sumatra, catre Jakarta au fost intampinati de un miros puternic, ce se datora unui fruct cu miros specific - "durian".

- Pasagerii unei companii aeriene indoneziene s-au revoltat din cauza mirosului intepator degajat de un fruct de durian aflat in compartimentul de bagaje al aeronavei, echipajul fiind nevoit sa debarce fructul, potrivit relatarilor aparute miercuri in presa si preluate de dpa. Pasagerii…

- Cutia neagra a avionului Lion Air a fost recuperata și a aratat ca indicatorul de viteza a fost defect in momentul prabușirii, dar și in timpul a trei alte zboruri efectuate. Potrivit specialiștilor, avionul Lion Air care a funcționat doar cateva luni, a avut probleme cu o zi inainte de prabușire…

- Autoritațile indoneziene continua cautarile cutiei negre a avionului Lion Air prabușit luni dimineața in apropiere de Jakarta. Dar foștii pasageri ai avionului spun ca cel mai probabil a fost o problema la motoare. Pasagerii care au zburat in același avion cu o noapte inainte de tragedie au spus ca…

- Un avion de pasageri s-a prabusit in mare, in mare, in Indonezia la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul din Jakarta. 189 de pasageri si membri ai echipajului erau la bord. Din nefercire toti cei aflati la bord si-au pierdut viata. Aparatul de zbor apartine companiei low cost indoneziene Lion…

