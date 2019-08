Pasagerii aflaţi într-o gară din Hamburg, alarmaţi de un mesaj cu caracter islamofob Mai multi navetisti au reclamat incidentul folosind un telefon de urgenta din gara, a declarat o purtatoare de cuvant a Companiei feroviare german. Un barbat a facut anuntul marti dupa-amiaza spunand ca este adresat ''tuturor pasagerilor germani'', a declarat un martor pentru site-ul german de stiri Neon.



''El a spus ca toti pasagerii germani ar trebui sa se asigure ca se afla in siguranta chiar si in mijlocul peronului si sa isi tina copiii de mana si ca, daca persoana de alaturi li se pare dubioasa, trebuie sa continue sa mearga pentru a evita un alt atac musulman'', a spus ea.



Sursa articol: dcnews.ro

Sursa articol: dcnews.ro

