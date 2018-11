Stiri pe aceeasi tema

- Sase pasageri au fost raniti vineri dupa ce un avion al companiei Fly Jamaica, ce se indrepta spre metropola canadiana Toronto, a fost nevoit sa aterizeze de urgenta in Guyana, transmite Reuters preluata de Agerpres. Avionul, care avea la bord 120 de pasageri si opt membri ai echipajului, decolase…

- Un avion Boeing 727-200 al companiei Fly Jamaica a aterizat de urgența vineri pe Aeroportul Internațional Cheddi Jagan din Guyana, la 18 minute dupa ce a decolat, din cauza unor probleme tehnice, relateaza GuyanaGuardian și AFP.

- Un scafandru a murit in timp ce ajuta la cautarea trupurilor celor 189 de victime decedate in accidentul aviatic produs luni dimineața in apropiere de Jakarta, scrie Sky News Syachrul Anto, de 48 de ani a fost unul dintre scafandrii implicați in cautarea victimelor și a epavei avionului Lion Air a fost…

- Avionul companiei indoneziene low-cost Lion Air s-a prabusit in mare la cateva minute dupa decolarea de pe aeroportul international din Jakarta si avea 189 de persoane la bord, au anuntat Ministerul Transporturilor si salvatorii, citati de AFP, Reuters si DPA. UPDATE: Nu sunt semne ca ar exista supravietuitori…

- Avionul de pasageri indonezian care s-a prabusit luni la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul international din Jakarta era un aparat nou, avand doar doua luni si 800 de ore de zbor, au indicat oficiali locali din domeniul securitatii aviatice, citati de dpa, Reuters si AFP, informeaza Agepres.Este…

- Indonezia, un arhipelag din Asia de Sud-Est de 17.000 de insule si insulite, este foarte dependenta de legaturile aeriene, iar accidentele sunt frecvente, informeaza News.ro.In cel mai recent accident a fost implicat un avion Boeing 737 apartinand companiei indoneziene Lion Air, cu 188 de…

- Un avion de pasageri operat de compania indoneziana low cost Lion Air s a prabusit la cateva minute dupa decolarea de pe aeroportul international din Jakarta cu destinatia Pangkal Pinang, a declarat luni un oficial al serviciilor de salvare, relateaza dpa si Reuters, preluate de Agerpres. Avionul a…

- Un avion Boeing 737 al companiei aeriene Lion Air s-a prabusit la scurt timp dupa ce a decolat din capitala indoneziana Jakarta, au informat duminica oficialii indonezieni, relateza site-ul postului BBC.