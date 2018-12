Stiri pe aceeasi tema

- Forțe britanice au eliberat vineri o nava cargo italiana dupa ce pasageri clandestini au amenințat membrii echipajului in timp ce acesta naviga aproape de coasta de sud-est a Angliei, anunța Reuters.

- Deputatul Marian Cucsa, vicepresedinte ALDE, spune ca Marilen Pirtea, prietenul fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a incercat sa preia conducerea sedintei Camerei Deputatilor. "Oare s-a reactivat binomul SRI-DNA?", se intreaba Cucsa.

- Un barbat a incercat sa deschida usa unui avion de pasageri, in timpul unui zbor pe ruta Moscova Chisinau, informeaza evz.ro. Ulterior, barbatul a fost imobilizat de parlamentari socialisti din Republica Moldova care au facut parte din delegatia presedintelui Igor Dodon in cursul vizitei efectuate in…

- Conted Dorohoi (CNTE), producator de confectii din judetul Botosani care exporta pentru branduri precum Louis Vuitton, Zara sau Piere Cardin, a fost preluat de omul de afaceri Haissam Hamidi pentru 3 mil lei. Firma franceza controlata de acesta este...

- Americanii si-au ales membrii Camerei Reprezentantilor si o treime din senatori. Urnele s-au inchis in urma cu putin timp in statele aflate pe Coasta de Vest, in timp ce votul continua in Hawaii si Alaska.

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie Serviciul Judetean Anticoruptie Mures, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures au prins in flagrant doua persoane dupa ce au oferit unui agent de politie din cadrul I.P.J. Mures ndash; Sectia nr.2 de Politie Rurala Band,…

- Nishal Sankat este un student in varsta de 22 de ani, care a sarit gardul spre pista aeroportului Orlando Melbourne din Florida, pentru a fura un avion Airbus 321 al unei companii americane. Barbatul a fost...

- Doi tineri cu varstele de 18 ani și 20 ani și un minor de 17 ani, domiciliati in raionul Basarabeasca si Cimișlia, au fost localizati si retinuti de poliție, dupa ce au incercat sa sustraga roțile de la automobilul BMW, parcat in curtea unui bloc de locuit din strada Maria