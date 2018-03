Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana TAP Air Portugal a anuntat peste 100 de pasageri ai unui avion care urma sa decoleze din Stuttgart cu destinatia Lisabona ca zborul va fi anulat din cauza „incapacitatii co-pilotului”, scrie The Guardian. Zborul a fost anulat dupa ce un angajat al aeroportului a observat cum…

- Compania aeriana TAP Air Portugal a anuntat peste 100 de pasageri ai unui avion care urma sa decoleze din Stuttgart cu destinatia Lisabona ca zborul va fi anulat din cauza „incapacitatii co-pilotului”, scrie The Guardian potrivit News.ro . Zborul a fost anulat dupa ce un angajat al aeroportului a observat…

- Peste 100 de pasageri au fost nevoiți sa ramana in Stuttgart dupa ce, chiar inainte de decolare, s-a descoperit ca unul dintre piloți era beat, scrie Guardian. Compania aeriana TAP Air Portugal a cerut scuze ca a fost nevoita sa anuleze zborul ”din cauza incapacitații pilotului”.

- Un pilot al companiei aeriene portugheze TAP a fost interpelat vineri seara pe aeroportul german Stuttgart, dupa ce s-a constatat ca el s-a prezentat la zbor in stare de ebrietate, iar cursa ce urma sa decoleze catre Lisabona a fost astfel anulata.

- Peste 100 de oameni au ramas pe aeroportul din Stuttgard, dupa ce pilotul unui avion a baut. Peste 100 de pasageri au ramas blocați pe aerportul din Stuttgart, dupa ce zborul unei comapnii aeriene din Portugalia a fost anulat din cauza pilotului, care a consumat alcool. Un angajat al aerportului a observat…

- Un angajat al aeroportului a observat ca barbatul, un copilot in varsta de 40 de ani, mirosea a alcool si avea un mers nesigur. Prin urmare, a fost alertata politia, care a intrat in cabina de pilotaj in timp ce respectivul pilot pregatea avionul pentru decolare. Politistii germani au confirmat ca…

- Un pilot al companiei aeriene portugheze TAP a fost interpelat vineri seara pe aeroportul german Stuttgart, dupa ce s a constatat ca el s a prezentat la zbor in stare de ebrietate, iar cursa ce urma sa decoleze catre Lisabona a fost astfel anulata, relateaza agentiile AFP si EFE, citate de Agerpres.ro.…

- Peste 100 de pasageri au ramas blocati pe aeroportul din Stuttgart, dupa ce zborul unei companii aeriene din Portugalia a fost anulat din cauza pilotului, care era baut. Un angajat al aeroportului a observat ca barbatul, un pilot in varsta de 40 de ani, mirosea a alcool si avea un mers nesigur.…

- Compania din Marea Britanie care-si aroga meritul pentru succesul lui Donald Trump la prezidentialele din 2016 din SUA si care este acuzata ca a obtinut acces intr-un mod inadecvat la datele a peste 50 de milioane de utilizatori de Facebook, a oferit sefilor firmei Lukoil, cu sediul la Moscova, prezentari…

- Ambele anchete, una dintre ele deschisa de procurorul general din Massachusetts, vizeaza modul in care firma Cambridge Analytica a cules pentru echipa de campanie a lui Donald Trump informatii private de la 50 de milioane de utilizatori. Presa americana scrie ca firma a folosit datele inca de la inceputul…

- Pilotul elicopterului care s-a prabusit, in New York, duminica, sustine ca de vina pentru tragedie ar fi bagajul unui pasager. Accidentul aeronautic a cauzat moartea a cinci persoane, iar pilotul a fost singurul supravietuitor, informeaza The Guardian.

- O persoana este in stare grava dupa ce un elicopter s-a prabusit, marti, in oraselul scotian Perth, informeaza cotidianul The Scottish Sun. Elicopterul s-a prabusit in timp ce incerca sa decoleze de pe un aerodrom din Perth. Aparatul a suferit avarii semnificative in urma accidentului,…

- Doi dintre pasageri au fost gasiti decedati, iar alti trei au fost scosi din apa in stare critica si transportati la spital. Din pacate, medicii nu i-au mai putut salva, potrvit New York Post. Pilotul a reușit sa iasa de unul singur din epava și a fost salvat de un remorcher. El este intr-o…

- Femeia care a fost otravita alaturi de fostul spion rus Serghei Skripal era fiica acestuia, scrie presa britanica. Cei doi se afla in continuare internati in stare critica, dupa ce au fost gasiti inconstienti pe o banca intr-un centru comercial din Salisbury. Ministrul britanic de Externe Boris Johnson…

- Peste 100 de romani sunt blocați pe aeroportul din Beirut de cateva ore. Zborul lor era programat pentru ora 6 dimineata, insa din cauza unor probleme tehnice, aeronava TAROM nu a mai putut decola, potrivit Digi 24. Reprezentanții TAROM spun ca unul din motivele pentru care zborul a fost intarziat este…

- Peste 100 de cetateni romani sunt blocati de mai bine de zece ore pe aeroportul din Beirut. Zborul lor era programat pentru ora 6 dimineata, dar, din cauza unor probleme tehnice, aeronava TAROM nu a mai putut decola.

- REDUCERI DE 1 MARTIE. Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat o reducere de 20% la toate rezervarile realizate astazi, 1 martie. Calatorii isi pot rezerva astfel bilete cu preturi care pornesc de la 39 de lei (pe un singur segment, cu toate taxele obligatorii incluse), spre destinatii…

- Aeroportul din orasul elvetian Geneva a fost inchis, joi, din cauza ninsorii si a vantului puternic, pe fondul temperaturilor extrem de scazute inregistrate in mai multe parti ale Europei in ultimele zile, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Peste o suta de pasageri au ramas blocați in Aeroportul Internațional „Mihail Kogalniceanu“ miercuri, dupa ce Wizz Air a anulat cursa, iar drumurile au fost inchise in județul Constanța din cauza condițiilor meteo – zapada și viscol. Dupa ore intregi de așteptare și nervi intinși, a fost luata decizia…

- 134 de persoane se afla in terminalul Aeroportului de la Mihail Kogalniceanu de la ora 12.00. Ei asteptau sa se imbarce in cursa Constanta Londra a companiei Wizz Air. In urma cu 15 minute, compania a anuntat ca din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, anuleaza zborul. ...

- BucureStiul este conectat cu ma­rile capitale europene Londra, Paris, Ro­ma sau Madrid prin mai mul­te zbo­ruri zilnice, operate atat de com­paniile low-cost, cat si de transpor­tatorii de li­nie, in timp ce de capi­talele din regiune Pra­ga, Sofia sau Bel­grad este le­­gat de curse ope­rate de…

- Un avion al companiei AirMoldova nu a putut fi ridicat în aer pentru a efectua cursa de la aeroportul Domodedovo din Moscova spre Chisinau, din cauza unei defectiuni tehnice. Potrivit bloknot-moldova.md, aeronava Airbus A320 ER-AXP al companiei AirMoldova, care efectua sâmbata…

- O instanta din Germania a decis ca orasele pot interzice masinile diesel pentru a lupta impotriva poluarii, hotararea avand potentialul de a cauza haos in trafic si o scadere dramatica a valorii acestui tip de masini. Una dintre instantele superioare din Germania a decis ca masinile care polueaza pot…

- Peste o suta de romani sunt blocati de ieri seara in Roma, dupa ce zborul cu care ar fi trebuit sa ajunga la Bucuresti a fost anulata din cauza ninsorii si viscolului puternic. „Zborul nostru trebuia sa plece in jurul orei 18.00. Au spus ca nu se poate decola ca sunt condiții nefavorabile,…

- Un zbor Ryan Air Bucuresti - Roma - Bucuresti a fost anulat in aceasta dimineata. Sute de pasageri, printre care foarte multi romani sunt blocati de ore bune in aeroportul Ciampino. Aeroportul e intesat de calatori care aveau programate zboruri. Din cauza conditiilor meteo extreme,…

- Fondatorul Zheijang Geely Holding Group a acumulat participatii in compania Daimler – compania mama a Mercedes – in valoare de 9 miliarde de dolari, aceasta transformandu-se in cea mai mare investitie a unei companii chinezesti intr-un producator auto de talie mondiala, potrivit Bloomberg. …

- Wizz Air anunța ca va lansa zboruri spre Viena și Lyon. ”Cele mai noi rute de la Cluj vor fi Viena, 30 mai, cu doua frecvențe saptamânale: miercuri și duminica, iar din octombrie frecvența va crește la 3 zboruri saptamânale, iar din noiembrie se va…

- Aeroportul „Ștefan cel Mare" Suceava renunta la dreptul de administrare asupra cladirilor Centrului Economic Bucovina pe motiv ca acestea nu pot fi transformate in terminale de pasageri si pentru transport cargo. Consiliul Judetean Suceava urmeaza sa hotarasca in sedinta de vineri, 23 ...

- Salina Turda, unde recent a avut loc semifinala Eurovision, este pe primul loc într-un top al publicației The Guardian cu cele mai excentrice obiective turstice ce merita vizitate. ”Pentru o experiența suprarealista, nu e nevoie sa cauți mai departe de…

- Airbus a efectuat primul zbor de incercare ale unui nou aparat de zbor electric fara pilot de zbor denumit Vahana. Compania spera ca noul aparat sa devina in scurt timp un mijloc de deplasare in marile aglomerații urbane.

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam asupra…

- Fondatorul lantului suedez de mobila IKEA, Ingvar Kamprad, a decedat la varsta de 91 de ani. Compania transmite ca acesta s-a stins din viata in casa lui din Smaland, Suedia, potrivit The Guardian. „Fondatorul IKEA si Ikano, si unul dintre cei mai buni antreprenori ai secolului 20, Ingvar…

- Dupa un an 2017 al recordurilor, la finalul acestui an, Aeroportul Oradea ar trebui sa aiba inaugurat un nou terminal de pasageri și noi recorduri batute in materie de trafic aerian. 2017 a fost cel mai bun an din istoria Aeroportului Oradea, cu 82.035 de pasageri imbarcați și 80.867 de pasageri…

- ♦ Aeroporturile din provincie vin puternic din urma, avand ritmuri de crestere mai mult decat duble fata de Bucuresti ♦ Aeroportul din Cluj a trecut pentru prima data de 2 milioane de pasageri, iar cel din Iasi de 1 milion de pasageri. Primele cinci aeroporturi din tara au avut anul…

- Compania aeriana Emirates a anunțat o comanda pentru 36 de aeronave A380, in valoare de 16 miliarde de dolari, care salveaza gigantul cu aripi, scrie BBC. Airbus intenționa sa opreasca producția avionului, din cauza lipsei de comenzi și a cheltuielilor foarte mari. Emirates este singura companie aeriană…

- Principalul port si aeroportul din Mauritius au fost inchise miercuri din cauza apropierii unui ciclon tropical potential periculos, informeaza Reuters. Ciclonul tropical Berguitta, estimat sa aduca cu sine rafale de vant de pana la 120 km/h, a determinat ridicarea nivelului de alerta…

- Magazinele H&M din orașul sud-african Johannesburg au fost distruse de mai mulți manifestanți in urma reclamei controversate. Oamenii au devastat mai multe magazine, dupa ce un copil de culoare a fost fotografiat cu un hanorac pe care scria „cea mai tare maimuța din jungla”, amintește The Guardian.…

- Aproximativ 150 de pasageri au ramas blocati, timp de peste doua ore, pe Aeroportul International Timisoara, vineri dimineata, dupa ce aeronava cu care ar fi trebuit sa zboare spre Bucuresti s-a defectat inainte de imbarcare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Aproximativ 150 de pasageri au ramas blocati, timp de peste doua ore, pe Aeroportul International Timisoara, vineri dimineata, dupa ce aeronava cu care ar fi trebuit sa zboare spre Bucuresti s-a defectat înainte de îmbarcare, potrivit MEDIAFAX.

- Au inceput ziua cu stangul. Peste 150 de persoane care urmau sa calatoreasca de la Timisoara la Bucuresti, in aceasta dimineata, au ajuns sa fie blocati in aeroport. Pasagerii trebuia sa urce intr-o aeronava Ryan Air programata sa decoleze la ora 07.15. Dupa ce s-au facut toate procedurile si s-a ajuns…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a transportat in anul 2017 un numar record de 28 de milioane pasageri, o crestere de 24% fata de 2016, numai din Romania compania transportand 6,8 milioane de pasageri.

- Compania aeriana germana Lufthansa a redevenit in 2017 pe pozitia de cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri transportati. Lufthansa a detronat compania irlandeza low cost Ryanair, care la finele anului trecut a fost nevoita sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair…

- Numar record de pasageri pe aeroporturile capitalei Cele doua aeroporturi ale Capitalei au consemnat anul trecut un numar record de pasageri, respectiv 12,84 milioane, cu 16,8 % mai multi decât în 2016, depasind astfel media europeana. Potrivit datelor Companiei Nationale…

- Haos pe aeroportul JFK din New York. Mii de pasageri sunt blocati ca urmare a anularii zborurilor din cauza conditiilor meteo dificile. Doua avioane s-au acroșat in zona portilor de imbarcare.Mai exact, o aeronava a unei companii chineze a agatat coada unui avion kuweitian.

- 80 de români au ramas blocati pe Aeroportul din Amsterdam, dupa ce o cursa TAROM a fost anulata. Pasagerii au fost anunțați, chiar înainte de îmbarcare, ca aeronava nu poate decola din cauza unei defecțiuni.

- 80 de pasageri ai unei curse TAROM au ramas blocati pe Aeroportul din Amsterdam in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce aeronava care trebuia sa ii aduca in Romania a avut o defectiune, potrivit Digi24.

- Caderile masive de zapada de vineri dimineata din Marea Britanie au creat grave probleme pe sosele si aeroporturi. Scotia, Tara Galilor si nordul Angliei au fost regiunile cele mai afectate de ninsori. In unele zone, stratul de zapada a atins 15 centimetri, a anuntat Serviciul meteorologic…

- Un fost executiv din cadrul companiei Facebook spune ca se simte „extrem de vinovat” din cauza muncii pecare a depus-o pentru „instrumentele care distrug bazele modului in care functioneaza societatea”, alaturandu-se unui grup din ce in ce mai mare de fosti executivi ai Facebook si Google care critica…

- Autoritatile au initiat ample operatiuni de salvare. La bordul navei se aflau aproape 130 de persoane in momentul producerii accidentului, in cursul serii de marti.La operatiunile de salvare au participat mai mult ambarcatiuni ale pompierilor, iar persoanele ranite au fost preluate de o…

- Aproximativ 150 de turiști au ramas blocați în telegondole într-o stațiune montana din Franța. Instalația de transport s-a stricat și circa 70 de telegondole au ramas suspendate la zeci de metri de sol. Pentru salvarea turiștilor au fost solicitate doua elicoptere, potrivit…