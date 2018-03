Stiri pe aceeasi tema

- Politistul care si-a dat viata in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor din Franta, de vineri, a incetat din viata la spital. Locotenentul-colonel de jandarmerie care si-a riscat viata pentru a-i salva pe ostaticii din timpul atacului din Franta a murit sambata dimineata la spital. Anuntul…

- Un politist a fost ucis si alti trei au fost raniti in explozia unui autovehicul produsa sambata la Alexandria, al doilea oras din Egipt, unde incepand de luni vor avea loc alegeri prezidentiale, transmit Reuters, dpa si AFP. Atacul, produs in apropierea unui hotel, a vizat coloana in care se afla seful…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte "16 au fost ranite", intre care "cel putin doua" sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act "al terorismului islamist" comis vineri in sudul Frantei, relateaza Reuters."Un individ a ucis…

- Marea Britanie isi va produce in Franta primele sale pasapoarte albastre din perioada post-Brexit, un simbol al independentei pentru multi britanici care au sustinut iesirea tarii lor din blocul comunitar, transmite Reuters. În timpul campaniei dinaintea referendumului britanic din iunie 2016…

- In ultimul an, mai multi politisti din tara au murit fiind atacati nu doar pe strada, ci chiar si in sediile de politie, ajungandu-se chiar pana la incendierea masinilor… iar salariile lor nu sunt mai mari decat cele primite de muncitorii necalificati!Desi adesea isi pun viata in pericol, politistii…

- Aproximativ 16 persoane au fost ucise și in jur de 18 au fost ranite miercuri in urma unui atac sinucigaș ce a avut loc la Kabul. Anunțul a fost facut de Ministerul de Interne afgan. Explozia, produsa...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca va sustine in Parlament ca lucratorilor MAI sa li se plateasca orele suplimentare, nu sa fie compensate cu timp liber. "Am avut o discutie si cu doamna Carmen Dan si cu doamna Olguta Vasilescu si cu domnul Solomon de la Comisia de munca…

- Premierul bulgar Boiko Borissov a cerut Bancii Centrale si serviciilor secrete sa cerceteze achizitionarea activelor din Bulgaria ale grupului ceh CEZ de catre o firma locala putin cunoscuta, dezmintind implicarea sau sprijinirea tranzactiei, transmite Reuters.

- Un ziarist de investigatie slovac care ancheta cazuri de fraude fiscale in randul oamenilor de afaceri avand conexiuni cu partidul de guvernamant de la Bratislava a fost impuscat mortal la el acasa in weekend, a informat luni publicatia Dennik N, citand Ministerul de Interne slovac, potrivit Reuters,…

- Un cutremur cu magnitudinea epicentrala de moment 5, reevaluat la 4.8 grade a avut loc, la 01.41 Ora Romaniei, in Bulgaria, la numai 10 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a fost localizat la coordonatele 42.03 N ; 24.88 E la 148 km SE de Sofia pop: 1,153,000…

- Trei islamisti suspectati de implicare in atentatele comise in august 2017 in orasul spaniol Barcelona, soldate cu moartea a 15 persoane si ranirea altor 130, au fost arestati preventiv marti, in Franta, anunta Ministerul spaniol de Interne, potrivit site-ul cotidianului Le

- Politia franceza a arestat trei persoane suspectate ca au legaturi cu atacurile islamiste care au avut loc in Catalonia in august 2017, conform Ministerului de Interne spaniol, scrie Reuters. Arestarile au avut loc in colaborare cu autoritatile spaniole, iar cei retinuti sunt banuiti ca ar avea legatura…

- Presedintia bulgara a Consiliului UE se afla in fata unei provocari istorice, intrucat Uniunea Europeana are sansa de a face un pas decisiv in directia integrarii regiunii Balcanilor, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere la Sofia cu omologul sau bulgar Boiko Borisov, relateaza…

- Ministerul de Interne nu va mai acorda sporul de 40% politistilor, pentru serviciul de permanenta. Ministrul Carmen Dan a declarat, vineri, ca s-au gasit solutii la nivelul ministerului, prin „compensare”, indicand ca este „obligatorie și necesara” o schimbare in Poliția Romana. Referitor la situația…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat ca partidul de guvernamant GERB retrage de la ratificarea in parlament un tratat european pentru combaterea violentei impotriva femeilor, din cauza opozitiei puternice exprimate de grupuri religioase si politice, potrivit Reuters. Guvernul de centru-dreapta,…

- Autoritatile din Bulgaria au pus sub acuzare zece membri bulgari ai unei grupari de crima organizata care producea droguri ilegale si le distribuia la Viena, informeaza miercuri BTA. Gruparea a fost destructurata marti, prin operatiuni simultane efectuate de Directoratul principal bulgar pentru combaterea…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a exprimat intregul sprijin al tarii sale pentru aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen. In același timp Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen, potrivit flux24.ro El a laudat eforturile guvernului bulgar, insa a subliniat ca inca mai sunt multe de facut. Rutte…

- HAI CU BANU’… S-au inflamat sefii din Ministerul de Interne, in speta ministrul Carmen Dan, dupa ce sindicatele politistilor au remarcat scaderi substantiale ale salariilor. Sefa politistilor din judetul Vaslui a spus, ieri, ca cel mai mic salariu in Politia Romana este de cel putin 3.000 de lei si…

- Carmen Dan a spus ca Politia Romana are la dispozitie maximum doua saptamani ca sa prezinte solutii pentru programul de lucru al politistilor, sustinand ca informatiile aparute in spatiul public conform carora politistii ar urma sa lucreze doar in intervalul 8.00 - 16.00 sunt false. "In Ministerul…

- Premierul bulgar Boiko Borisov i-a acuzat pe liderii din UE ca inventeaza pretexte pentru a mentine Bulgaria in afara Spatiului Schengen. ''Este o mare nedreptate aici. Frontiera cel mai bine pazita este aici, miliarde sunt investite in gardul de protectie, iar in practica efectul este foarte mic. Nu…

- De la 1 februarie, salariile a 28.000 de polițiști vor fi majorate cu 5-10%, fiind aprobat Ordinul ministrului Afacerilor Interne privind Normele metodologice privind salarizarea si alte drepturi ale personalului.

- Actiunile cu caracter rasist s-au redus ca numar in Franta in 2017, chiar daca violentele care i-au vizat pe evrei si pe musulmani au fost in crestere, indica bilantul oficial prezentat de Ministerul de Interne, pe fondul emotiei provocate de o posibila agresiune antisemita asupra unui copil de opt…

- Pentru a putea adopta moneda euro, Bulgaria trebuie sa mentina o cresterea economica solida si prudenta fiscala pentru o perioada relativ lunga de timp, a declarat marti guvernatorul Bancii Nationale a Bulgariei, Dimitar Radev. Bulgaria, tara care in prezent detine presedintia rotativa a blocului…

- Prima motiune de cenzura impotriva guvernului de coalitie condus de Boiko Borisov a fost sustinuta de 103 dintre cei 240 de parlamentari, in timp ce 131 de membri ai legislativului bulgar au votat contra motiunii. Citeste si Parlamentul de la Sofia a votat legile anticoruptie. Bulgaria va…

- Guvernul bulgar a supravietuit unei motiuni de cenzura supuse la vot joi si depuse de opozitia socialista care acuza guvernul de lipsa unor progrese in combaterea coruptiei generalizate din Bulgaria, transmite Reuters. Prima motiune de cenzura impotriva guvernului de coalitie condus de…

- Tratatul de la Dublin privind refugiatii nu functioneaza asa cum ne dorim. El nu doar separa, ci divizeaza literalmente Europa, a spus premierul bulgar, Boiko Borisov, la sfarsitul intalnirii pe care a avut-o cu premierul ceh, Andrej Babis, la Sofia. Invitatul ceh a criticat de asemenea Acordul de la…

- Regulile Uniunii Europene privind dreptul de azil, conform carora tara membra de intrare a solicitantului este responsabila pentru procesarea cererii de azil, provoaca adevarate 'rupturi' in Europa, a declarat luni, la Sofia, premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au depistat un cetatean din Republica Moldova care detinea doua bancnote de cate 100 de euro, o carte de identitate și un permis de conducere, toate false. In data de 17 ianuarie, in jurul orei 19.00, s-a prezentat in Punctul…

- Cel putin 52 de persoane au murit, joi, dupa ce un autobuz cu care calatoreau a luat foc in regiunea Aktobe, aflata in partea de nord-vest a Kazahstanului, a anuntat Ministerul de Interne, relateaza site-ul agentiei Reuters si cel al BBC.

- Principala formatiune politica de opozitie din Bulgaria, Partidul Socialist Bulgar (BSP), a depus miercuri, in parlamentul de la Sofia, o motiune de cenzura contra guvernului condus de Boiko Borisov, caruia ii reproseaza lipsa de progrese in combaterea coruptiei, transmit AFP si BTA. Motiunea,…

- Targoviste, 15 ianuarie 2018 In cursul anului 2017, politistii Biroului pentru Imigrari al judetului Dambovita au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei pentru 859 de persoane, dintre care 517 din state terte si 342 cetateni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistati 24…

- In cadrul turneului sau in sase state europene, premierul japonez, Shinzo Abe, s-a intalnit duminica, la Sofia, cu omologul sau bulgar, Boiko Borisov, a carui tara detine in acest semestru presedintia Uniunii Europene. Cei doi sefi de guvern au convenit sa isi continue colaborarea pentru implementarea…

- Bulgaria, care urmareste sa adopte moneda unica europeana euro, a realizat progrese reale in apropierea economiei sale de cea a tarilor din zona euro, dar inca mai are de lucru, a declarat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, transmite Reuters. Juncker, care s-a…

- Intr-o vizita la Sofia, cu ocazia preluarii de catre Bulgaria a presedintiei Uniunii Europene, Tusk a surprins asistenta, tinand un discurs in limba bulgara. El a aratat ca una din prioritatile noii presedintii este sa ofere Balcanilor occidentali - fostelor republici iugoslave si Albaniei - o perspectiva…

- Proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost impuscat mortal luni in plina zi in fata biroului firmei la Sofia, au anuntat doua surse familiare cu acest caz, informeaza Reuters.Asasinatul a avut loc la doar cateva zile dupa ce Bulgaria, cea mai saraca si…

- Un tanar moldovean a hotarat sa se razbune pe concubina sa, cu care era in conflict. Astfel, i-a sustras actul de identitate romanesc, perfectat ilegal in Italia, și l-a prezentat polițiștilor de frontiera. Cazul a fost semnalat pe 4 ianuarie, in punctul de trecere Sculeni, se anunța intr-un comunicat…

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza ineficientei sale in fata coruptiei endemice, va prelua in premiera, incepand de astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE. Bulgaria – care a intrat in Uniunea Europeana in 2007 – aspira sa arunce punti intre Estul si…

- Deși pare incredibil, in Romania exista un oraș care a reușit sa surclaseze metropole celebre la capitolul nivel de trai, și nu e vorba de București! In topul alcatuit de catre site-ul numbeo.com se afla destul de sus si o metropola din Romania. Criteriile luate in calcul la realizarea acestui…