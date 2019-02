Stiri pe aceeasi tema

- O metoda folosita des de pasagerii companiilor aeriene pentru a gasi bilete mai ieftine este subiectul unei dispute in instanta, intre compania germana Lufthansa si unul dintre clientii sai. Lufthansa a dat in judecata un pasager, care nu s-a mai prezentat la unul dintre zborurile cumparate, relateaza…

- Grupul german logistic Zeitfracht isi extinde operatiunile in Romania si vrea sa cumpere un pachet important de actiuni la compania romaneasca Blue Air, de asemenea in plina expansiune, scrie publicatia germana Welt.

- Compania aeriana nationala indoneziana Garuda a inceput sa testeze concertele live in timpul zborurilor, o strategie de vanzari care vizeaza atragerea de noi clienti, relateaza joi AFP. Pasagerii care calatoresc pe anumite rute din Indonezia pot asista in timpul zborurilor la concerte sustinute la o…

- Judecatoria Aiud a avut pe rol o cauza mai putin obisnuita. Un barbat din Ocna Mures si-a dat in judecata fosta nevasta pe motiv ca ii ”tine sub observatie viata” si ii aduce, astfel, ”atingeri grave vietii private”.

- O companie aeriana pakistaneza a transmis personalului de cabina ca trebuie sa slabeasca. In caz contrar, oamenii iși vor pierde locurile de munca. Inștiințarea a fost trimisa catre 1.800 de angajați, ei fiind avertizați ca ar putea fi cantariți in lunile urmatoare. Insoțitorilor de zbor li se vor da…

- Compania aeriana portugheza TAP Air Portugal va renunța incepand de la sfarșitul lunii ianuarie 2019 din nou la zborurile București – Lisabona. Ultimul zbor pe ruta București – Lisabona operat de TAP...

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: SC HEXI PHARMA CO SRL pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata, PANAITESCU…