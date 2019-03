Stiri pe aceeasi tema

- Laboratorul de apa uzata al S.C.VITAL S.A. a luat nastere o data cu punerea in functiune a Statiei de epurare din Baia Mare, a carei executie a fost demarata in 1965. Initial a functionat ca un laborator de proces, avand rolul de dirijare a fluxurilor tehnologice si monitorizare a calitatii influentilor…

- Vasilica Ciprian Balan a fost arestat pentru furt, fiind susprins in fapt in timp ce "acționa" intr-un magazin din Braila. Tanarul de 26 de ani a fost unul dintre cei șapte barbați care in ziua de Bototeaza (6 ianuarie) s-a aruncat in Dunare pentru a recupera crucea aruncata de Arhiepiscopul Casian…

- Saban Saulici, cu o cariera de peste cinci decenii pe scena muzicala din Serbia, era foarte indragit si in Banat. Acesta a concertat de numeroase ori in Timisoara, Resita si in alte localitati din regiune.

- Surpriza pentru polițiștii de frontiera timișeni, ieri seara. Patru barbați care mergeau pe camp, la aproxiamtiv 200 de metri de linia de frontiera, au fost „interceptați” de oamenii legii din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Cruceni – ITPF Timișoara. Migranții veneau dinspre Serbia, inspre Romania,…

- Primavara aceasta, copiii și adolescenții din Romania vor avea parte de o premiera mult așteptata: Karol Sevilla, tanara artista devenita idolul unei generații, va concerta pentru prima oara in Romania, in cadrul turneului "Karol Sevilla y sus hermanas – The European Tour". Cu 9 milioane de urmaritori…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita - I.T.P.F. Timisoara au depistat patru cetateni din Kosovo care au incercat sa intre ilegal in Romania, pe jos, pe la frontiera verde, calauziti de un cetatean sarb. In data de 28.01.2019, in jurul orei 15.30, politistii de…

- Se fac pași inainte pentru reabilitarea Conacului Mocioni din localitatea Foeni. Reprezentanții Consiliului Județean Timiș depun un proiect cu o valoare de doua milioane de euro pentru a reabilita cladirea-monument din localitatea din Timiș aflata in apropierea graniței cu Serbia, la aproximativ 45…

- Cinci cutremure s-au produs duminica intr-un interval de doar 4 ore langa Timisoara, la granita Serbiei cu Romania, iar cel mai puternic seism a avut o magnitudine de 4,4 pe Richter. Seria de cutremure a inceput sambata dupa-amiaza, conform Institutului National de Fizica a Pamantului (INFP), care a…