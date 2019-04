Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai importante investiții ale Consiliului Județean pentru timișoreni are acum autorizație de construire. Mai exact, este vorba despre modernizarea drumului județean Timișoara – Moșnița Noua, pe o lungime de 4.1 km. Lucrarea, cu o valoare estimata de 34.000.000 lei, urmeaza sa intre in…

- In fine, a fost emisa autorizația de construire pentru modernizarea drumului județean Timișoara - Moșnița Noua. Lucrarea, avand o lungime de 4.1 km., cu o valoare estimata de 34 de milioane de lei, urmeaza sa intre in licitație in termen de o luna. The post Incepe largirea la patru benzi a drumului…

- Accident violent in aceasta dupa amiaza, in apropiere de Arad. O mașina a ajuns cu roțile in sus, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului din cauza vitezei. Șoferul, un barbat de 35 de ani din Arad, a intrat intr-o depașire, iar din cauza vitezei s-a rasturnat in afara parții carosabile. ”Azi,…

- Consiliul Județean Timiș a inceput sa faca primii pași astfel incat, in viitorul apropiat, o porțiune de drum de 115 metri dintre Timișoara și Dumbravița sa fie largita la patru benzi. Calin Dobra, șeful CJ Timiș, a declarat, astazi, ca bucata de șosea prea ingusta blocheaza foarte mult traficul rutier.…

- Consiliul Județean anunța ca a facut un pas important pentru largirea drumului ce leaga Timișoara de Moșnița Noua la patru benzi. Mai exact, a fost acordat avizul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, ultimul document necesar pentru demararea licitației de execuție a lucrarii. Avizul de mediu a…

- Proiectul Consiliului Județean Timiș de largire la patru benzi a drumului județean Timișoara - Moșnița Noua a depașit o bariera birocratica majora. The post Largirea drumului Timișoara – Moșnița Noua a trecut de birocrație appeared first on Renasterea banateana .

- Potrivit primarului orașului Campeni, Calin Andreș, anul acesta vor demara lucrarile de schimbare la fața a centrului civic al Capitalei Țarii Moților. Proiectul ”Reabilitare si optimizare functional – estetica a centrului civic din orasul Campeni” cuprinde refacere stradala, constructie loc joaca,…

- Proiectul „Cina in tramvai” dorește sa plaseze Timișoara in randul marilor orașe europene precum Milano sau Bruxelles unde, preț de o ora și jumatate ... The post Cina in tramvai, de Valentine`s Day, la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .