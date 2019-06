Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul președintelui Venezuelei Nicolas Maduro si echipa liderului opoziției, Juan Guaido, vor relua negocierile pentru a incerca sa rezolve criza in care se afla tara, au declarat trei persoane familiarizate cu discuțiile purtate sambata, relateaza Reuters preluat de mediafax.Vezi și: Marian…

- Liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, a declarat vineri ca opoziția nu are niciun plan privind participarea la o noua runda de mediere în Norvegia, dupa ce eforturile privind rezolvarea crizei venezuelene s-au încheiat luna trecuta fara un rezultat, relateaza Reuters citat de Mediafax.Discuțiile…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a propus luni organizarea de alegeri parlamentare anticipate, în contextul în care Parlamentul de la Caracas este condus de opoziție, potrivit Reuters citat de Mediafax.Opoziția, condusa de Juan Guaido, a câștigat alegerile parlamentare din…

- Autoritațile din Norvegia au confirmat ca reprezentanți ai Administrației Maduro și reprezentanți ai opoziției conduse de Juan Guaido au purtat negocieri la Oslo cu privire la posibile soluții pentru criza politica ce afecteaza țara sud-americana, informeaza Mediafax citand Reuters.

- Guvernul britanic ia in considerare urmatorii pasi dupa ce discutiile cu opozitia laburista vizand un compromis cu privire la acordul de Brexit au luat sfarsit, a declarat vineri un purtator de cuvant al premierului conservator Theresa May, transmite Reuters. In pofida unui progres real…

- Un general venezuelean, Ramon Rangel, indeamna fortele armate sa se ridice impotriva presedintelui Nicolas Maduro, care se sprijina pe sustinerea armatei pentrua ramane la putere, dupa ce liderul opozitiei Juan Guaido s-a autoproclamat in ianuarie presedintel interimar, relateaza Reuters, scrie news.ro.Ramon…

- Statele Unite au impus sancțiuni asupra ministrului venezuelean de Externe, Jorge Arreaza, informand ca oficialii din Guvernul lui Nicolas Maduro vor fi trași la raspundere pentru acte de corupție, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: Scandal URIAȘ la grupul…